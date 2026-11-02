Poptávkovou dopravu využívá stále více lidí, výhody přináší cestujícím i obcím

VideoPoptávkovou dopravu využívá stále více lidí, výhody přináší cestujícím i obcím


před 6 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Zájem o hromadnou dopravu na objednání roste. V České republice funguje již v jednadvaceti oblastech a expandovat má i nadále. Například ve středních Čechách by mělo být do dvou let pokryto území celého kraje. Místo je v mikrobusech možné rezervovat v aplikaci nebo zavoláním. Služba, kterou nejčastěji využívají studenti a senioři, má u klientů pozitivní ohlasy.

Díky zákonné úpravě mohou mikrobusy cestující nabrat i vysadit, pokud je to bezpečné, skoro u jejich bydliště, podobně jako taxi. Výhody spatřují i na radnicích, jejich představitelé vítají zejména pohodlí pro obyvatele a snazší shánění řidičů. Těm stačí řidičský průkaz na osobní auta místo autobusů.

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