Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti


před 44 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Zařízení chytré domácnosti se mohou stát terčem kybernetických útoků, při nichž útočníci převezmou jejich kontrolu nebo získají neoprávněný přístup k údajům uživatelů, varovala polská státní agentura zaměřená na kybernetickou a digitální bezpečnost.

Na konci loňského roku bylo celosvětově k takzvanému internetu věcí (IoT), síti vzájemně propojených zařízení, připojeno 21,1 miliardy přístrojů, uvedl ve zprávě Národní výzkumný ústav (NASK).

Podle zprávy zveřejněné tento týden by se měl jejich počet během pěti let zvýšit na 39 miliard a do deseti let překročit 50 miliard.

Zpráva s názvem Urządzenia IoT w domu (česky Zařízení IoT v domácnosti) Jak je bezpečně používat? se zaměřuje na zabezpečení zařízení chytré domácnosti vybavených technologiemi, které umožňují vzdálené ovládání, komunikaci s dalšími zařízeními a automatizaci každodenních úkolů.

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Jedním z příkladů je chytrá rychlovarná konvice připojená k internetu, kterou lze na dálku zapnout a nastavit ohřev vody na zvolenou teplotu, přidal příklad NASK.

NASK definoval IoT jako síť vzájemně propojených zařízení, která mohou shromažďovat data, vyměňovat si informace a komunikovat prostřednictvím internetu nebo jiných komunikačních sítí.

Tyto systémy lze využít k automatizaci každodenních úkolů, dálkovému ovládání spotřebičů a vytváření propojených systémů chytré domácnosti.

Zpráva ale varuje, že nedostatečně zabezpečená zařízení se mohou stát snadným terčem kybernetických útoků.

„Zabezpečení zařízení internetu věcí v domácnosti je především o ochraně nás samotných jako uživatelů,“ zdůraznila v prohlášení Katarzyna Grabowska, vedoucí specialistka na vzdělávání a informování v NASK a spoluautorka zprávy.

„Používání technologií vyžaduje zodpovědný přístup. Naše chování a rozhodnutí představují první linii obrany proti hrozbám,“ dodala.

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Mezi hrozby uvedené ve zprávě patří převzetí kontroly nad zařízením, například získání přístupu k záběrům z kamery; odhalení uspořádání domácnosti, například prostřednictvím mapy uložené robotickým vysavačem; a získání přístupu k údajům uživatelů – například k souborům uloženým v počítači.

Anna Felknerová, další spoluautorka zprávy a ředitelka oddělení výzkumu kybernetické bezpečnosti v NASK, řekla, že zabezpečení chytré domácnosti „začíná ještě před nákupem zařízení“.

„Je vhodné ověřit, jaké údaje bude zařízení shromažďovat, zda výrobce poskytuje aktualizace a jak reaguje na zjištěné bezpečnostní zranitelnosti,“ vyjmenovala Felknerová.

Zpráva doporučuje před nákupem zařízení ověřit, zda nemá známé bezpečnostní zranitelnosti.

Jednou z možností je vyhledat přístroj ve veřejně dostupné databázi známých zranitelností Common Vulnerabilities and Exposures (CVE).

Spotřebitelé si také mohou přečíst recenze od lidí, kteří dotyčné zařízení již používali, a prostudovat pokyny výrobce, kde najdou informace o zabezpečení.

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Autoři analýzy také doporučují ověřit informace o aktualizacích softwaru, technické podpoře a případném servisu.

Před připojením zařízení by si uživatelé měli také zkontrolovat nastavení své Wi-Fi sítě, včetně změny názvu sítě a hesla a ověření bezpečnostního standardu, například zda síť podporuje standard WPA3.

Zpráva také doporučuje oddělení sítí – tedy oddělit zařízení internetu věcí od počítačů a telefonů.

Při likvidaci přístroje odborníci doporučují obnovit tovární nastavení, odebrat zařízení z účtu u výrobce a odpojit ho od domácí sítě a dalších aplikací, do kterých bylo přidáno.

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Článek od Polskie Radio, poprvé byl publikován 28. října 2026 v 11:45 (SEČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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