Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Ruská federace zaútočila na vlakové nádraží v Dnipru odpoledne 29. října. Při útoku zahynulo čtrnáct lidí a přes deset dalších utrpělo zranění. Cestující jménem Milana, která se v době úderu nacházela na nádraží, uvedla, že výbuch viděla z vagonu. Po ataku pomáhala ostatním cestujícím dostat se z vlaku.
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Milana popsala, že cestovala z Kyjeva do Záporoží. V době útoku stál příměstský vlak na nádraží a pasažéři byli upozorněni na letecký poplach. Podle jejích slov někteří lidé stáli na nástupišti, zatímco ona zůstala ve vagonu.
„Téměř nikdo z nás nešel do krytu. Někteří jen stáli na nástupišti. Já byla uvnitř, přímo uprostřed vlaku, a viděla jsem výbuch. Bylo to děsivé,“ přiblížila.
Po výbuchu žena pomohla další cestující, která se bála vystoupit ze soupravy. Přesvědčila ji, aby opustila vagon, a odvedla ji na bezpečnější místo. Poté pomohla zraněnému muži, který měl potíže s pohybem. Společně sestoupili do podchodu.
„Já vyvázla bez zranění a podařilo se mi pomoci, komu jsem mohla. Jedna žena byla velmi, velmi vyděšená. Bála se vůbec vystoupit z vlaku. Přesvědčila jsem ji, aby vystoupila, a pak jsem ji kousek doprovodila, protože nebyla zraněná. Chtěla jsem pomoci ještě někomu dalšímu. Pomohla jsem jednomu muži vstát. Byl zraněný a měl velké potíže s chůzí. Sešli jsme do podchodu těsně před dalším leteckým poplachem,“ přiblížila události cestující.
Milana podotkla, že k výbuchu došlo dva vagony od ní. Sama vyvázla bez zranění.
Co je známo o útoku na vlakové nádraží v Dnipru
Odpoledne 29. října zasáhl ruský dron příměstský vlak na trase Dnipro–Záporoží na vlakovém nádraží v Dnipru. Při úderu zahynulo čtrnáct lidí a další utrpěli zranění.
Ukrajinské železnice upřesnily, že dron zasáhl nástupiště, u kterého se v té době nacházel vlak č. 866 na trase Dnipro–Záporoží.
Ukrajinské železnice doplnily, že před ruským útokem na železniční infrastrukturu v Dnipru byli cestující z elektrického vlaku evakuováni a na nádraží opakovaně vyhlašovali letecký poplach s výzvou, aby se přítomní přesunuli do krytu. Navzdory tomu se v době útoku mnoho lidí nacházelo v blízkosti vlaku.
Ukrajinské železnice po ruském útoku dronem na vlak zároveň přezkoumají bezpečnostní protokoly.
Článek napsala Olha Vahnerová (Suspilne), poprvé byl publikován 29. října 2026 v 18:30 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.