Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Ptačí cvrlikání má s lidskou řečí a hudbou společného více, než by se mohlo na první pohled zdát. Studie zveřejněná v časopise Science odhalila společné akustické vzorce u stovek druhů ptáků a v lidské řeči a písních z 52 jazyků.
Vědci vedení odborníky z kanadské McGillovy univerzity analyzovali zvuky 367 druhů ptáků. Vzorek zahrnoval jak druhy, které se své hlasové projevy učí, tak ty, které je vydávají, aniž by se je cíleně učily.
Společné akustické vzorce
Mezi zjištěné vzorce patří drobné změny výšky tónu, rytmické uspořádání slabik a prodlužování zvuku na konci fráze. Tyto vzorce byly zaznamenány u různých skupin ptáků bez ohledu na to, zda se dané druhy učí zpívat, či nikoli.
Podle vědců mohou podobnosti částečně vyplývat ze společných biologických mechanismů souvisejících s tvorbou zvuku a dýcháním. Způsob, jakým jednotlivé druhy vydávají a uspořádávají zvuky, navíc ovlivňuje velikost těla, fyziologie a anatomie hlasových orgánů.
Studie netvrdí, že „ptáci komunikují v lidském jazyce“. Výzkumníci však poukazují na to, že porovnání vokálních vzorů může poskytnout vhled do biologických a evolučních základů lidské komunikace.
Článek napsaný ERTNews, poprvé byl publikován 30. října 2026 v 09:54 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.