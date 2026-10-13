Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Nedávná studie naznačuje, že zaměstnavatelé by mohli pomoci řešit tento problém nabídkou placených stáží, zatímco školy a rodiny by mohly začít mladé lidi vést při výběru povolání již v nižším věku.
„Dříve panovaly spíše obavy, že mladí lidé odcházejí z vysokých škol, protože si už našli práci. Nyní mají dokončené vysokoškolské nebo odborné vzdělání, ale nemohou najít zaměstnání. Co se změnilo?“ ptá se Liina Maria Lepiková, výkonná ředitelka výzkumné a poradenské společnosti Centrum antropologie (AK).
Rostoucí nezaměstnanost mladých lidí se odráží také v celostátních statistikách. Míra nezaměstnanosti mladých dosáhla v prvním čtvrtletí 22,8 procenta a ve druhém čtvrtletí 22,4 procenta. „Když celková míra nezaměstnanosti činí sedm procent, ale nezaměstnanost mladých dosahuje 22 procent, je něco vážně špatně,“ dodala Lepiková.
Ve snaze lépe porozumět příčinám vysoké nezaměstnanosti mladých a překážkám, kterým čelí při vstupu na trh práce, spojilo AK síly s poradenskou společností Miltton. Jejich kvalitativní studie vycházela ze třinácti hloubkových rozhovorů s mladými lidmi ve věku 19 až 26 let z různých prostředí v Estonsku. Výzkumníci do studie zahrnuli také autoetnografický popis zkušeností jednoho z praktikantů AK s hledáním práce.
Během rozhovorů měli účastníci popsat své zkušenosti s ucházením se o práci a to, jak tyto zkušenosti ovlivnily jejich každodenní život a sebevědomí. Hovořili také o faktorech, které jim při hledání zaměstnání pomáhaly, nebo je naopak komplikovaly, a o kompromisech, které byli ochotni podstoupit, aby práci získali. „Hlavním problémem je, že zaměstnavatelé požadují pracovní zkušenosti dříve, než mladí lidé dostanou příležitost nějaké získat,“ uvedla psycholožka Eva Maria Kangrová ze společnosti Miltton.
Problém všech zúčastněných
Podle autorů studie se mladí lidé v Estonsku při snaze vstoupit na trh práce ocitli v začarovaném kruhu. Usilují o vysokoškolské vzdělání a během studia nebo po jeho dokončení se aktivně ucházejí o různá pracovní místa. Po stručných odmítnutích posílají stále více žádostí, zatímco zaměstnavatelé, zahlcení množstvím životopisů, reagují čím dál méně. „Sami mladí lidé tento začarovaný kruh popisují tak, že se od nich při ucházení se o první zaměstnání očekávají relevantní pracovní zkušenosti, ale nikdo jim není ochoten dát příležitost je získat,“ uvedla Lepiková.
Ze současné situace nelze vinit jedinou stranu. Podle Lepikové vznikl začarovaný kruh souhrou jednání samotných mladých lidí, zaměstnavatelů, vzdělávacího systému a vlády, a k jeho prolomení bude proto zapotřebí úsilí všech zúčastněných. Kangrová uvedla, že k problému přispívá také skutečnost, že umělá inteligence již nahrazuje některá pracovní místa určená začínajícím zaměstnancům. „Bylo by snadné hned svalit vinu na umělou inteligenci, problém je ale systémovější. Mezi vzděláváním a pracovním životem existuje propast,“ připojila.
Studie zjistila, že estonský systém vysokého školství i vzdělávací systém jako celek reagují na společenské změny pomalu. Než zpráva určí, jaké profese jsou na trhu práce potřeba, trvá několik dalších let, než se na základě zadání ministerstva školství a výzkumu odpovídajícím způsobem upraví studijní programy na univerzitách. „Než mladý člověk dokončí studium, může být vzdělání, které si zvolil, už zastaralé a na trhu práce nepotřebné,“ vysvětlila Lepiková.
Obzvlášť bolestivé je to v oborech, které byly dříve propagovány jako profese budoucnosti. Po léta převládalo přesvědčení, že lidé pracující v IT budou vždy schopni najít zaměstnání, nyní však nástup umělé inteligence odstranil pracovní místa pro začínající zaměstnance právě v tomto odvětví. „Mezitím došlo také k politickým změnám. Mladí lidé, kteří nyní absolvují studium udržitelnosti a materiálových technologií, říkají, že jejich budoucnost je buď už minula, nebo teprve přijde,“ dodala Lepiková.
Zaměstnavatelé stále více oceňují rozmanité dovednosti než vysokoškolský titul. „Důležitá je schopnost rychle se přizpůsobit a dobře se orientovat v technologiích. Nyní jsou podstatné zcela jiné dovednosti, než jakými nás univerzity vybavovaly po desetiletí,“ uvedla Lepiková.
Kontakty jsou důležité, ale práce musí člověku také vyhovovat
Studie také zjistila, že socioekonomické zázemí mladých lidí významně ovlivňuje jejich vstup do pracovního života. Například neplacené stáže si mohou dovolit pouze ti, jejichž rodiny je dokážou finančně podporovat. „Jeden z mladých lidí, kteří se zúčastnili naší studie, dokonce pronesl poměrně smutnou poznámku: ‚Mám pocit, že kdybych pocházel z Tallinnu, měl bych mnohem úspěšnější život.‘ To poukazuje na regionální nerovnosti,“ podotkla Lepiková.
Ještě důležitější než to, odkud mladí lidé pocházejí, jsou osobní kontakty, které mají oni sami a jejich rodiny. Někteří účastníci přiznali, že nevidí smysl v posílání životopisů, protože se domnívají, že bez správných kontaktů si je nikdo nepřečte. „Kontakty a síť známých hrají velkou roli. Zkušenosti ale zároveň ukazují, že když mladí lidé převezmou iniciativu a osloví přímo zaměstnavatele, o které mají zájem, skutečně se jim tímto způsobem daří najít práci,“ doplnila Kangrová.
Během rozhovorů se mladí lidé vyjadřovali také ke svým očekáváním ohledně práce a zaměstnavatelů. Zjištění ukázala, že stále více upřednostňují pracovní prostředí, které podporuje vnitřní motivaci. „Mladí lidé nechodí do práce jen proto, aby plnili pracovní úkoly. Chtějí dělat smysluplnou práci v prostředí, které podporuje jejich rozvoj. Pokud takové prostředí existuje, jsou mimořádně oddaní práci a ochotní vynaložit ještě větší úsilí, než se od nich očekává,“ uvedla Kangrová.
Podle Lepikové se mladí lidé často vyhýbají odvětvím, která jsou v rozporu s jejich hodnotami. „Například odvětvím, která škodí lidem nebo životnímu prostředí, a někteří také zbrojnímu průmyslu,“ uvedla. Mladí lidé rovněž nechtějí, aby práce výrazně zasahovala do jejich osobního života, vyžadovala dlouhé přesčasy nebo je vystavovala toxickému pracovnímu prostředí. „Možná bychom se právě my měli od mladých lidí učit, že takové pracovní prostředí není normální. Možná jsou dnes mladí lidé moudřejší, ale trh práce to zatím nedokáže rozpoznat,“ zamyslela se Lepiková.
„Ozvěte se, až mě budete potřebovat“
Na základě zjištění studie vydali její autoři doporučení pro všechny strany zapojené do začarovaného kruhu nezaměstnanosti mladých lidí. Psycholožka Kangrová se domnívá, že prvním krokem by mělo být nabídnout rodičům školení, jak pomáhat mladým lidem utvářet jejich budoucnost. „Rodiče mají značnou možnost povzbuzovat své děti, aby zkoušely různé příležitosti. Cílem by nemělo být vybrat konkrétní obor proto, že se finančně vyplatí, ale dát dětem příležitost vyzkoušet si různé dovednosti už od útlého věku,“ vysvětlila.
Rodiče mohou své děti podpořit také při získávání prvních pracovních zkušeností, ať už prostřednictvím dobrovolnictví, pracovních táborů pro mládež, práce na farmě nebo mimoškolních aktivit. Výzkumníci doporučují, aby rodiče, pokud je to možné, brali děti s sebou do práce, kde by je mohly při výkonu jejich povolání pozorovat a seznámit se s ním.
„Vzdělávací systém musí reagovat rychleji a pravděpodobně bychom měli začít zlepšovat pověst odborného vzdělávání,“ pokračovala Lepiková. Uvedla, že zatímco vysokoškolské vzdělání je módní a na odborné vzdělávání se v některých kruzích stále pohlíží svrchu, trh práce ve skutečnosti potřebuje lidi s odbornými dovednostmi. „Odborné a aplikované vysokoškolské vzdělávání by mělo být prezentováno jako pozitivní volba, nikoli jako alternativa pro ty, kteří se nedostali jinam,“ souhlasila Kangrová.
Školy poskytující všeobecné vzdělání by mohly začít s kariérním poradenstvím dříve, místo aby ho nechávaly až na poslední ročník střední školy, a organizovat více dnů, kdy žáci mohou sledovat práci zaměstnanců, a návštěv firem. „Univerzity a odborné školy by také mohly posílit vztahy se zaměstnavateli tím, že by studentům nabízely praktické zkušenosti po celou dobu studia a vybudovaly rozsáhlou síť možností stáží,“ doporučila Kangrová. To by vyžadovalo užší spolupráci mezi univerzitami a profesními sdruženími.
Výzkumníci také navrhují, aby vláda zvážila daňové úlevy na stáže absolvované během vysokoškolského studia. „Vysokoškolští studenti už mají hrazené zdravotní pojištění, a když během studia nastoupí na stáž, pro zaměstnavatele je značný rozdíl, pokud jsou odvody ze mzdy o 33 procent nižší,“ vysvětlila Lepiková.
Výzkumný tým se také domnívá, že zaměstnavatelé by měli dát šanci mladým lidem čerstvě po škole, a to i v případě, že vybírají z velkého počtu uchazečů, například prostřednictvím zkušebních úkolů nebo praktických testů. „Motivovaný mladý člověk se rychle učí a brzy se stane nepostradatelným zaměstnancem. V současnosti mladí lidé nedostávají ani příležitost, aby se osvědčili,“ uvedla Lepiková. Důležité je také, aby zaměstnavatelé nabízeli delší placené stáže, které pomáhají snižovat ekonomické nerovnosti při vstupu na trh práce.
Mladým lidem, kteří nemají potřebné kontakty, výzkumníci doporučují aktivně je budovat. Pomoci může dobrovolnictví, zapojení do studentských organizací na střední či vysoké škole i vlastní iniciativa. „Pokud obdivujete nějakého zaměstnavatele, stojí za to ho oslovit, i když mu v danou chvíli nemáte co konkrétního nabídnout. Řekněte mu: ‚Obdivuji, co děláte, vaše práce je důležitá, a pokud mě někdy budete potřebovat, ozvěte se,‘“ radila Lepiková.
Zpráva o studii je dostupná na webových stránkách Centra pro antropologii.
Článek napsala Airika Harriková (ERR), poprvé byl publikován 12. října 2026 13:45 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.