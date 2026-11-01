Bulhaři ve druhém kole prezidentských voleb rozhodují o hlavě státu

V Bulharsku se v neděli koná druhé kolo prezidentských voleb. O prezidentskou funkci soupeří úřadující hlava státu Ilijana Jotovová a někdejší předseda prozatímní vlády Andrej Gjurov. Ve hře je i přístup země k Rusku a jeho válce proti Ukrajině. Volební místnosti se uzavřou ve 20:00 místního času (19:00 SEČ), výsledky budou podle agentury Reuters pravděpodobně známy v pondělí.
V prvním kole z 25. října zvítězila se ziskem 34,76 procenta hlasů Jotovová, bývalá socialistická europoslankyně a spojenkyně premiéra Rumena Radeva. Gjurov, který vzešel z prostředí liberálně-konzervativní opozice, skončil druhý se ziskem 31,95 procenta hlasů. Volby provázela rekordně nízká účast 22,98 procenta oprávněných voličů.
Gjurov po odevzdání hlasovacího lístku novinářům řekl, že hlasoval pro bezpečné, stabilní a evropské Bulharsko. Zároveň vyzval občany, aby přišli volit, píše bulharská státní tisková agentura BTA.
Jotovová i Gjurov kandidují jako nezávislí, mají však podporu protichůdných politických táborů a prosazují rozdílné přístupy k zahraniční politice i geopolitickému směřování Bulharska. V předvolební debatě se Jotovová představila jako kandidátka, která dokáže zaručit mír v regionu a zachovat vyváženější diplomatické vztahy s Ruskem.
Podpora jednotlivých stran
Jotovovou podpořila vládní strana Progresivní Bulharsko, Bulharská socialistická strana (BSP), jejíž členkou v minulosti byla, a nacionalistická strana VMRO. Její případné vítězství by znamenalo upevnění moci Progresivního Bulharska a premiéra Radeva. Jotovová byla jeho viceprezidentkou v době, kdy Radev zastával prezidentský úřad.
Ekonoma Gjurova podpořily proevropské opoziční strany Demokratické Bulharsko a Pokračujeme ve změně, jíž byl v minulosti členem. Ve své kampani se ale snažil vystupovat nezávisle na stranické politice. Gjurov stál v čele prozatímní vlády od února do května letošního roku a za toto krátké období podepsal bezpečnostní smlouvu s Ukrajinou.
Prezidentská kampaň se konala v době zesílených útoků dronů na obchodní lodě v Černém moři. Ty vyvolaly veřejnou debatu a rozpory kvůli tomu, že bulharská vláda i Jotovová odmítly jednoznačně označit Rusko za agresora.