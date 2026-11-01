Po izraelských úderech v Pásmu Gazy zemřelo několik lidí, tvrdí Palestinci

Osm lidí včetně dítěte zahynulo v neděli při několika izraelských úderech v Pásmu Gazy, napsala s odkazem na tamní záchrannou službu a nemocnici agentura AFP. Palestinská agentura WAFA uvádí, že od východu slunce při úderech v Pásmu Gazy zemřelo deset lidí.
Pět lidí bylo zabito v Chán Júnisu a další tři ve městě Gaza, upřesnila v tiskovém prohlášení Civilní obrana. Tato organizace poskytuje první pomoc a působí pod vedením teroristického hnutí Hamás, které je v Gaze u moci. Agentura WAFA informovala o dalších dvou obětech od úsvitu, podrobnosti ale nesdělila.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci. Izraelská armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, které podléhá Hamásu, zabila od začátku války přes 74 500 Palestinců.