Ukrajina zasáhla rafinerii v Kstovu, jednu z největších v Rusku


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajina tvrdí, že zasáhla ruskou významnou ropnou rafinerii, napsala agentura AFP. Podle ruských úřadů šlo o průmyslový podnik asi 400 kilometrů východně od Moskvy, na který zaútočily drony.

Gubernátor Nižněnovgorodské oblasti Gleb Nikitin informoval o masivním útoku dronů, při kterém průmyslový podnik v Kstovském okrese utrpěl značné škody. O jaký typ podniku jde, Nikitin neupřesnil. Útok podle něj přišel v sobotu večer a v noci na neděli, zničeno při něm bylo více než sto dronů. Oběti hlášeny nejsou.

Ukrajinská média mezitím informovala o útoku na „ropnou rafinerii v Kstovu“. Tu označila za jednu z největších rafinerií v Rusku, která produkuje paliva a maziva. Rafinerie v Kstovu patří druhému největšímu ruskému ropnému koncernu Lukoil a řadí se mezi deset největších v Rusku.

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Následky ruského útoku v Charkovské oblasti

Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony či raketami po celé zemi. Rovněž Ukrajina podniká vzdušné údery na cíle v Rusku. V pátek ruské úřady uvedly, že Ukrajina po několikadenní pauze obnovila útoky na ruské ropné rafinerie.

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