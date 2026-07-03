Bulharsko nové protiruské sankce EU nepodpoří, prohlásil premiér Radev

Bulharsko nepodpoří nový balíček unijních sankcí proti Rusku. Podle agentury BTA či stanice Radio Bulgaria to v pátek při interpelacích v parlamentu oznámil premiér Rumen Radev. Argumentoval přitom bulharskými národními zájmy v energetice. Vláda v Sofii odmítá, aby na sankčním seznamu byl nově moskevský patriarcha Kirill či vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku.
„Udělám to, protože chráním bulharské národní zájmy,“ odpověděl Radev na dotaz, zda vyjádří nesouhlas s novým 21. balíčkem unijních sankcí. Podle médií se premiér obává, že nové sankce by narušily jednání a komunikaci s Lukoilem.
Radev také sdělil, že odmítá sankce, které by byly uvalené na moskevského patriarchu Kirilla. Odůvodňuje to tím, že se jedná o duchovního vůdce. Kirill podpořil ruskou útočnou válku na Ukrajině, kterou nařídil ruský vládce Vladimir Putin.
Na začátku června Evropská komise navrhla nový balík sankcí, který se zaměřuje na ruskou energetiku, obchod, banky i takzvanou stínovou flotilu. Zahrnuje například zákaz dovozu ruských a běloruských ryb. Z oznámení Komise nebylo patrné, že má v úmyslu zavést sankce na moskevského patriarchu. Schvalování sankcí musí být v EU jednomyslné, v minulosti tak jejich přijetí blokovalo například Maďarsko.