Rada pro mír dosáhla dohody o odzbrojení Hamásu, oznámil Trump


31. 7. 2026Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Rada pro mír dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení Hamásu a dalších palestinských skupin v Pásmu Gazy. V noci na pátek to oznámil americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. Dohoda bude naplňována postupně, přičemž po dokončení procesu odzbrojení se z pásma stáhne izraelská armáda a odpovědnost za bezpečnost převezmou Mezinárodní stabilizační síly (ISF) spolu s nově vytvořenou palestinskou policií, dodal Trump. Odzbrojení teroristického hnutí Hamás je součástí mírového plánu, který společně s příměřím platí od loňského října.

„Tato dohoda je významným krokem k tomu, aby Gazu konečně spravovala nová palestinská vláda, která bude úzce spolupracovat s Radou pro mír při pomoci palestinskému lidu,“ napsal Trump. Dohoda Izraeli podle prezidenta zároveň zaručí takovou bezpečnost, jakou si zaslouží, protože Pásmo Gazy již nebude základnou pro teroristické útoky.

Na začátku příměří izraelská armáda kontrolovala zhruba polovinu Pásma Gazy, v současnosti je to podle odhadu agentury Reuters kolem sedmdesáti procent.

Trump v příspěvku poděkoval zprostředkovatelským zemím, které se na jednání podílely, jmenovitě Egyptu, Kataru a Turecku.

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Reuters ve čtvrtek s odvoláním na své zdroje uvedl, že jednání mezi zprostředkovateli a zástupci Hamásu v Káhiře zaměřená právě na odzbrojení výrazně pokročila. Podle nejmenovaného izraelského činitele jsou ovšem domluvené podmínky pro Tel Aviv neuspokojivé, dodala agentura.

Příměří z loňského října zastavilo izraelské tažení, v jehož důsledku podle palestinských úřadů od října 2023 zahynulo v Pásmu Gazy více než 73 tisíc lidí. Rozsáhlou izraelskou vojenskou operaci vyvolal teroristický útok Hamásu a jeho spojenců ze 7. října 2023, při kterém zahynulo na 1200 lidí, většinou Izraelců. Dalších 250 lidí bylo zavlečeno do Pásma Gazy.

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