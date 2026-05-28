EU finálně schválila sankce proti násilným židovským osadníkům a Hamásu


28. 5. 2026Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Členské státy EU ve čtvrtek formálně finálně potvrdily uvalení nových sankcí vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu a rovněž vůči představitelům palestinského teroristického hnutí Hamás, potvrdily ČTK diplomatické zdroje. Uvalení sankcí odsouhlasili na aktuální schůzce v Bruselu unijní ministři průmyslu a obchodu, Česko zastupoval Karel Havlíček (ANO).

Státy EU dosáhly politické shody na uvalení nových sankcí již během jednání unijních ministrů zahraničí 11. května, následně se ale vše dojednávalo na technické úrovni a bylo potřeba omezení ještě formálně schválit.

Podle informací ČTK byly sankce v souvislosti s násilnými židovskými osadníky nově uvaleny na tři osoby a čtyři subjekty. Na sankční seznam týkající se Hamásu a Palestinského islámského džihádu bylo pak přidáno deset osob.

„Držíme pozici ministerstva zahraničí a tento balík sankcí opatrně podporujeme,“ prohlásil již před jednáním Havlíček. „Jak víte, Česká republika patří mezi největší spojence Izraele ve světě. Ale na druhou stranu poté, co jsme se seznámili s detaily, zdá se nám to schůdné,“ dodal.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) minulý týden prohlásil, že tuzemsko nepřipustí žádné další obchodní sankce Evropské unie vůči židovskému státu, i kdyby je Česko mělo blokovat jako jediné.

Některé země EU, zejména Španělsko, Slovinsko a Irsko, předkládají i další návrhy související s Izraelem a Palestinci, u nich je ale potřeba rovněž dosáhnout jednomyslnosti či kvalifikované většiny, kterou zatím nemají. Jde například o pozastavení asociační dohody s Jeruzalémem či uvalení sankcí i na některé izraelské ministry. Po Evropské komisi rovněž žádají, aby zakázala dovoz produktů z židovských osad na Západním břehu.

Zemřel jeden z „Cimrmanů" Jan Hraběta

Komise udělila Temu miliardovou pokutu

Autoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

Generace Nika ukazuje dospívání na válkou zmítané Ukrajině

Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky

Dostavba dálnice D35 se zpozdí o dva roky

Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

Počet mladých Britů mimo práci i školu může prudce vzrůst, varuje zpráva

Zpráva bývalého labouristického ministra zdravotnictví Alana Milburna varuje před prudkým nárůstem počtu mladých Britů, kteří nepracují, nestudují ani se nepřipravují na povolání. Podle dokumentu zveřejněného 28. května by počet takzvaných NEETs ve věku 16 až 24 let mohl do roku 2031 přesáhnout 1,25 milionu, což v Británii vyvolává obavy ze „ztracené generace“. Informuje o tom londýnský zpravodaj ERTNews.
před 27 mminutami

Protestující se střetli s agenty ICE u detenčního centra v New Jersey

Již několik dní trvají protesty u detenčního centra Delaney Hall v Newarku v americkém státě New Jersey, píše CNN. Existuje podezření, že uvnitř panují nehumánní podmínky pro zadržované osoby, které údajně pobývají v USA nelegálně. V poslední době se situace zvrhla v násilí: protestující blokovali neoznačená vládní vozidla v okolí zařízení a zápolili s maskovanými agenty Úřadu pro imigraci a cla (ICE), kteří na ně použili pepřové spreje či tasery. Stovky zadržovaných uvnitř Delaney Hall již dříve vyhlásily protestní hladovku, uvedli jejich právníci.
před 52 mminutami

Izrael udeřil na Bejrút a jih Libanonu

Izraelská armáda uskutečnila sérii útoků na infrastrukturu teroristického hnutí Hizballáh na jihu Libanonu. Civilisté byli předem vyzváni k evakuaci. Agentura AFP píše o dvanácti mrtvých, včetně dvou dětí. Podle libanonské armády během úderu zemřel jeden její voják. Síly židovského státu později uskutečnily také vzdušný úder na Bejrút. Izraelská armáda zase čelí četným útokům dronů ze strany Hizballáhu.
11:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Švédsko daruje Ukrajině šestnáct gripenů

Švédsko daruje Ukrajině šestnáct starších bojových letounů Gripen verze C/D a prodá až dvacet strojů v nejmodernější verzi E/F za 2,5 miliardy eur (60,72 miliardy korun). Informují o tom agentury s odvoláním na úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek přicestoval do Švédska, kde jednal s čelnými představiteli tamní vlády a zbrojního průmyslu.
13:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Kramatorsk žije ve stínu fronty. Obyvatelé tu navzdory válce přesto zůstávají

Blízkost frontové linie, která je vzdálená jen přibližně patnáct až dvacet kilometrů, je v ukrajinském Kramatorsku patrná na každém kroku. Přesto tu, navzdory poničeným budovám, sirénám a neustálému nebezpečí mnoho lidí zůstává. Odklízejí trosky, opravují, co se dá, pracují a neztrácejí naději, že až válka skončí, podaří se vše opravit do původního stavu.
před 1 hhodinou

Rusko použilo proti Ukrajině balistickou raketu Kinžal

Ruský útok na ukrajinskou Sumskou oblast si vyžádal dvě oběti, píše Ukrajinska pravda. Agresor během noci na čtvrtek zaútočil na Ukrajinu 147 drony a balistickou raketou Kinžal, informovala na telegramu ukrajinská protivzdušná obrana. Rusko tvrdí, že zlikvidovalo 62 ukrajinských bezpilotních letounů. Kyjev se od února 2022 brání plnohodnotné agresi Moskvy a součástí bojů jsou dronové útoky obou stran konfliktu.
10:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Komise udělila Temu miliardovou pokutu

Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy korun) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Společnost reagovala, že považuje pokutu za nepřiměřenou.
12:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
