EU finálně schválila sankce proti násilným židovským osadníkům a Hamásu

Členské státy EU ve čtvrtek formálně finálně potvrdily uvalení nových sankcí vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu a rovněž vůči představitelům palestinského teroristického hnutí Hamás, potvrdily ČTK diplomatické zdroje. Uvalení sankcí odsouhlasili na aktuální schůzce v Bruselu unijní ministři průmyslu a obchodu, Česko zastupoval Karel Havlíček (ANO).
Státy EU dosáhly politické shody na uvalení nových sankcí již během jednání unijních ministrů zahraničí 11. května, následně se ale vše dojednávalo na technické úrovni a bylo potřeba omezení ještě formálně schválit.
Podle informací ČTK byly sankce v souvislosti s násilnými židovskými osadníky nově uvaleny na tři osoby a čtyři subjekty. Na sankční seznam týkající se Hamásu a Palestinského islámského džihádu bylo pak přidáno deset osob.
„Držíme pozici ministerstva zahraničí a tento balík sankcí opatrně podporujeme,“ prohlásil již před jednáním Havlíček. „Jak víte, Česká republika patří mezi největší spojence Izraele ve světě. Ale na druhou stranu poté, co jsme se seznámili s detaily, zdá se nám to schůdné,“ dodal.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) minulý týden prohlásil, že tuzemsko nepřipustí žádné další obchodní sankce Evropské unie vůči židovskému státu, i kdyby je Česko mělo blokovat jako jediné.
Některé země EU, zejména Španělsko, Slovinsko a Irsko, předkládají i další návrhy související s Izraelem a Palestinci, u nich je ale potřeba rovněž dosáhnout jednomyslnosti či kvalifikované většiny, kterou zatím nemají. Jde například o pozastavení asociační dohody s Jeruzalémem či uvalení sankcí i na některé izraelské ministry. Po Evropské komisi rovněž žádají, aby zakázala dovoz produktů z židovských osad na Západním břehu.