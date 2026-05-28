Rusko použilo proti Ukrajině balistickou raketu Kinžal


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Rusko během noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu 147 drony a balistickou raketou Kinžal, informovala na telegramu ukrajinská protivzdušná obrana. Rusko tvrdí, že zlikvidovalo 62 ukrajinských bezpilotních letounů. Kyjev se od února 2022 brání plnohodnotné agresi Moskvy a součástí bojů jsou dronové útoky obou stran konfliktu.

Ukrajinská protivzdušná obrana podle předběžného hlášení letectva dokázala sestřelit či s pomocí radioelektronického boje zneškodnit 138 ruských dronů. Na sedmi místech Ukrajina zaznamenala dopady zmíněné střely Kinžal a devíti dronů, které obranou pronikly. Z šesti míst pak oznámila dopady trosek sestřelených bezpilotních strojů.

„Balistická střela Kinžal proletěla téměř přes celou Ukrajinu a zaútočila v Chmelnické oblasti. Místní obyvatelé hlásili, že slyšeli výbuchy, ale nemáme potvrzené informace, jestli se tuto střelu podařilo sestřelit, nebo něco zasáhla,“ informovala zpravodajka ČT Darja Stomatová.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža na telegramu napsal, že Rusové tento region napadli více než dvaceti drony a že zranění utrpěli nejméně tři lidé. Poničeno je několik domů včetně pětipatrové budovy a lycea.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ukrajinské letouny obrana zničila nad Bělgorodskou, Brjanskou, Voroněžskou, Nižněnovgorodskou a Tambovskou oblastí a rovněž nad Moskvou anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym a nad Azovským mořem. Informace nelze nezávisle ověřit.

Ukrajina už pátým rokem vzdoruje plnohodnotné rozsáhlé ruské invazi. Součástí války jsou vzdušné útoky z obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, ale OSN nedávno uvedla, že ve válce přišlo o život přes 15 tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.

Načítání...

Podrobnosti licence zde.

Výběr redakce

Autoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

VideoAutoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

před 3 hhodinami
Generace Nika ukazuje dospívání na válkou zmítané Ukrajině

VideoGenerace Nika ukazuje dospívání na válkou zmítané Ukrajině

před 3 hhodinami
Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky

Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky

před 4 hhodinami
Dostavba dálnice D35 se zpozdí o dva roky

VideoDostavba dálnice D35 se zpozdí o dva roky

před 13 hhodinami
Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

před 13 hhodinami
Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Japonci chtějí kulturní artefakty chránit přesunem na Měsíc

Japonská letecká společnost Japan Airlines (JAL) chce od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na Měsíc. V novém projektu plánuje přepravovat předměty kulturní hodnoty, kterým na Zemi hrozí zánik v důsledku klimatických změn, ozbrojených konfliktů či přírodních katastrof. Pokud se záměr uskuteční, JAL se stane první leteckou společností na světě, která bude zajišťovat dopravu nákladu na Měsíc, uvedly agentury Kjódó a The Japan News.
před 24 mminutami

V Česku by se mohly vyrábět zbraně pro USA, uvedl Macinka

Spojené státy by mohly podle ministra zahraničí Petr Macinky (Motoristé) poskytnout českým firmám své technologie a know-how pro výrobu zbraní. Česko by se tak podílelo na doplňování americké zbrojní kapacity. Macinka to řekl českým novinářům ve Washingtonu po jednání s poradcem pro národní bezpečnost amerického viceprezidenta JD Vance Andrewem Bakerem.
před 27 mminutami

Rusko použilo proti Ukrajině balistickou raketu Kinžal

Rusko během noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu 147 drony a balistickou raketou Kinžal, informovala na telegramu ukrajinská protivzdušná obrana. Rusko tvrdí, že zlikvidovalo 62 ukrajinských bezpilotních letounů. Kyjev se od února 2022 brání plnohodnotné agresi Moskvy a součástí bojů jsou dronové útoky obou stran konfliktu.
před 33 mminutami

USA útočily na íránskou základnu. Teherán provedl odvetný úder

Armáda Spojených států potvrdila, že provedla útoky na cíle v jižním Íránu – podle tamních médií byly slyšet tři výbuchy východně od přístavu Bandar Abbás. Washington tvrdí, že údery provedl kvůli sebeobraně a při akci zneškodnil čtyři íránské drony a poškodil vojenský objekt. Íránské revoluční gardy oznámily, že v reakci udeřily na leteckou základnu USA – neupřesnily kde, vzdušné útoky ale hlásí Kuvajt. Jde o druhou takovou operaci v tomto týdnu.
02:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoAutoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

Zpráva neziskové organizace UN Watch odhalila rozsáhlé vměšování autoritářských států do práce zvláštních zpravodajů OSN. U každého pátého z nich vyšetřování poukázalo na přijímání vysokých finančních obnosů a vstřícné vystupování vůči dárcovským zemím. Někteří zpravodajové tak prosazují agendu zemí, jako je Rusko, Čína nebo Katar. OSN se zatím nevyjádřila.
před 3 hhodinami

Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky

Podle bývalého izraelského ministra Natana Šaranského je antisemitismus ve světě na vzestupu. V zemích, jako jsou Spojené státy či Francie, se Židé bojí dávat najevo svou identitu. Šaransky je bývalý sovětský disident a politický vězeň. Na svobodu se dostal v roce 1986 při výměně na takzvaném mostě špionů. V rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že izraelskou válku zneužívají státy jako Katar, které antisemitismus záměrně podněcují. Zároveň připustil, že v Gaze i na jihu Libanonu zemřelo více civilistů než teroristů. Rozhovor s ním vedla redaktorka ČT Dominika Vřešťálová.
před 4 hhodinami

Bolivijský prezident podepsal zákon, který usnadní nasazení armády proti demonstracím

Bolivijský prezident Rodrigo Paz podepsal zákon, který usnadňuje nasazení armády proti demonstracím a vyhlášení mimořádného stavu. Uvádí to agentury Reuters a EFE. Město La Paz, v němž sídlí část vládních institucí, již několik týdnů čelí blokádám a demonstracím proti ekonomickým opatřením vlády, protestující požadují odvolání Pazova kabinetu.
před 9 hhodinami

Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

Nový maďarský premiér Péter Magyar ve středu uvedl, že se v pátek v Bruselu setká s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou, jednat budou o uvolnění zmrazených evropských fondů. Informovala o tom agentura Reuters. Podle dřívějších zpráv se Magyar v Bruselu pokusí uzavřít významnou politickou dohodu, která by pro Maďarsko odblokovala 10,4 miliardy eur (asi 252,5 miliardy korun) z unijních fondů.
před 13 hhodinami
Načítání...