Rusko použilo proti Ukrajině balistickou raketu Kinžal

Rusko během noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu 147 drony a balistickou raketou Kinžal, informovala na telegramu ukrajinská protivzdušná obrana. Rusko tvrdí, že zlikvidovalo 62 ukrajinských bezpilotních letounů. Kyjev se od února 2022 brání plnohodnotné agresi Moskvy a součástí bojů jsou dronové útoky obou stran konfliktu.
Ukrajinská protivzdušná obrana podle předběžného hlášení letectva dokázala sestřelit či s pomocí radioelektronického boje zneškodnit 138 ruských dronů. Na sedmi místech Ukrajina zaznamenala dopady zmíněné střely Kinžal a devíti dronů, které obranou pronikly. Z šesti míst pak oznámila dopady trosek sestřelených bezpilotních strojů.
„Balistická střela Kinžal proletěla téměř přes celou Ukrajinu a zaútočila v Chmelnické oblasti. Místní obyvatelé hlásili, že slyšeli výbuchy, ale nemáme potvrzené informace, jestli se tuto střelu podařilo sestřelit, nebo něco zasáhla,“ informovala zpravodajka ČT Darja Stomatová.
Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža na telegramu napsal, že Rusové tento region napadli více než dvaceti drony a že zranění utrpěli nejméně tři lidé. Poničeno je několik domů včetně pětipatrové budovy a lycea.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ukrajinské letouny obrana zničila nad Bělgorodskou, Brjanskou, Voroněžskou, Nižněnovgorodskou a Tambovskou oblastí a rovněž nad Moskvou anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym a nad Azovským mořem. Informace nelze nezávisle ověřit.
Ukrajina už pátým rokem vzdoruje plnohodnotné rozsáhlé ruské invazi. Součástí války jsou vzdušné útoky z obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, ale OSN nedávno uvedla, že ve válce přišlo o život přes 15 tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.
