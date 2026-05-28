V blízkosti íránského přístavu zněly výbuchy. Podle činitele USA šlo o údery na vojenský cíl


Zdroj: ČTK

Íránská státní média podle agentury Reuters tvrdí, že východně od jihoíránského přístavního města Bandar Abbás byly v noci slyšet tři exploze. Nejmenovaný americký činitel Reuters řekl, že americká armáda provedla v Íránu údery na vojenské zařízení. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od začátku dubna příměří.

Íránská média napsala, že východně od Bandar Abbásu byly slyšet tři exploze kolem 1:30 místního času. Dodala, že protivzdušná obrana byla na několik minut aktivována a že úřady situaci dále sledují a snaží se zjistit původ zvuků.

Reuters poté s odvoláním na amerického činitele, který si nepřál být jmenován, napsal, že americká armáda provedla v Íránu nové údery zaměřené na vojenský objekt, o kterém se američtí představitelé domnívali, že představuje hrozbu pro americké síly a komerční námořní dopravu v Hormuzském průlivu.

Zdroj také uvedl, že americká armáda zachytila a sestřelila několik íránských dronů, které představovaly podobnou hrozbu. Bandar Abbás je považován za jedno z nejdůležitějších íránských vojenských center v oblasti Perského zálivu a Hormuzského průlivu.

Íránská média nedávno informovala o výbuších v regionu po nočních přestřelkách s americkou armádou. USA útočily mimo jiné na cíle na íránské pevnině, zatímco Írán útočil na americké válečné lodě raketami a motorovými čluny.

Od 8. dubna platí příměří v blízkovýchodní válce, kterou rozpoutaly koncem února Spojené státy a Izrael údery proti Íránu, což zdůvodnily obavami o bezpečnost a snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Ten odpověděl útoky na země v oblasti Perského zálivu a na americké základny v regionu a zablokoval také Hormuzský průliv, klíčovou globální tepnu zejména pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu.

Příměří využívají USA a Írán k nepřímým jednáním, z nichž má vzejít memorandum o porozumění. Memorandum má přiblížit uzavření mírové dohody.

Bolivijský prezident podepsal zákon, který usnadní nasazení armády proti demonstracím

Bolivijský prezident Rodrigo Paz podepsal zákon, který usnadňuje nasazení armády proti demonstracím a vyhlášení mimořádného stavu. Uvádí to agentury Reuters a EFE. Město La Paz, v němž sídlí část vládních institucí, již několik týdnů čelí blokádám a demonstracím proti ekonomickým opatřením vlády, protestující požadují odvolání Pazova kabinetu.
před 2 hhodinami

Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

Nový maďarský premiér Péter Magyar ve středu uvedl, že se v pátek v Bruselu setká s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou, jednat budou o uvolnění zmrazených evropských fondů. Informovala o tom agentura Reuters. Podle dřívějších zpráv se Magyar v Bruselu pokusí uzavřít významnou politickou dohodu, která by pro Maďarsko odblokovala 10,4 miliardy eur (asi 252,5 miliardy korun) z unijních fondů.
před 6 hhodinami

Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států požádal o dodání dalších raket pro protivzdušnou obranu. Těch má Ukrajina kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí. O dopise ve středu informovaly tiskové agentury AFP a Reuters. Ukrajina se pátým rokem brání plnohodnotné ruské vojenské invazi.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa plánuje posílat Američany, kteří přišli do kontaktu s ebolou, do Keni místo toho, aby je evakuovala do Spojených států k pozorování a léčbě ve specializovaných zařízeních, napsal deník The New York Times (NYT) s odvoláním na své zdroje. Vláda USA už dříve letecky přepravila amerického lékaře nakaženého v Kongu ebolou do nemocnice v Německu, která přijala i jeho ženu a čtyři děti. Další americký lékař, jenž přišel do kontaktu s nakaženými, je hospitalizován v Praze.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Rusové zabíjeli na východě a severu Ukrajiny, Kyjev útočil na vojenské cíle

Nejméně pět lidí zabily ruské útoky na část Doněcké oblasti ovládané Ukrajinou. Ruská vojska při ostřelování Chersonu zasáhla rodinu na dětském hřišti: otec byl zabit, matka a dvě dcery ve věku tří a šesti let utrpěly zranění. Rusko také podniklo rozsáhlý útok na město Černihiv, v přilehlém regionu zabil úder Moskvy nejméně jednoho člověka. Ukrajina své údery mířila na vojenské cíle, podle ruských úřadů ale zasáhla také některé obce.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Izrael vyzval k evakuaci libanonského území jižně od řeky Zahrání

Izraelská armáda ve středu večer vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na sever od řeky Zahrání, území směrem na jih nyní považuje za bojovou zónu, píše agentura AFP. Řeka leží přibližně 45 kilometrů od izraelských hranic. Armáda tímto krokem rozšířila své předešlé evakuační výzvy, které během středy vydala.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Hokej zvedl zájem o mobilní data, v části Evropy si ale lidé za služby připlatí

Až více než dvojnásobný zájem o datové balíčky zaznamenali operátoři v souvislosti s mistrovstvím světa v hokeji ve Švýcarsku. To nepatří do Evropské unie, lidé si tak při návštěvě této země za využívání mobilních služeb připlatí. Ne všichni s tím ale před cestou počítají.
před 7 hhodinami
