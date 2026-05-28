V blízkosti íránského přístavu zněly výbuchy. Podle činitele USA šlo o údery na vojenský cíl

Íránská státní média podle agentury Reuters tvrdí, že východně od jihoíránského přístavního města Bandar Abbás byly v noci slyšet tři exploze. Nejmenovaný americký činitel Reuters řekl, že americká armáda provedla v Íránu údery na vojenské zařízení. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od začátku dubna příměří.
Íránská média napsala, že východně od Bandar Abbásu byly slyšet tři exploze kolem 1:30 místního času. Dodala, že protivzdušná obrana byla na několik minut aktivována a že úřady situaci dále sledují a snaží se zjistit původ zvuků.
Reuters poté s odvoláním na amerického činitele, který si nepřál být jmenován, napsal, že americká armáda provedla v Íránu nové údery zaměřené na vojenský objekt, o kterém se američtí představitelé domnívali, že představuje hrozbu pro americké síly a komerční námořní dopravu v Hormuzském průlivu.
Zdroj také uvedl, že americká armáda zachytila a sestřelila několik íránských dronů, které představovaly podobnou hrozbu. Bandar Abbás je považován za jedno z nejdůležitějších íránských vojenských center v oblasti Perského zálivu a Hormuzského průlivu.
Íránská média nedávno informovala o výbuších v regionu po nočních přestřelkách s americkou armádou. USA útočily mimo jiné na cíle na íránské pevnině, zatímco Írán útočil na americké válečné lodě raketami a motorovými čluny.
Od 8. dubna platí příměří v blízkovýchodní válce, kterou rozpoutaly koncem února Spojené státy a Izrael údery proti Íránu, což zdůvodnily obavami o bezpečnost a snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Ten odpověděl útoky na země v oblasti Perského zálivu a na americké základny v regionu a zablokoval také Hormuzský průliv, klíčovou globální tepnu zejména pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu.
Příměří využívají USA a Írán k nepřímým jednáním, z nichž má vzejít memorandum o porozumění. Memorandum má přiblížit uzavření mírové dohody.