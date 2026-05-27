Hokej zvedl zájem o mobilní data, v části zemí si ale lidé za služby připlatí


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Až více než dvojnásobný zájem o datové balíčky zaznamenali operátoři v souvislosti s mistrovstvím světa v hokeji ve Švýcarsku. To nepatří do Evropské unie, lidé si tak při návštěvě této země za využívání mobilních služeb připlatí. Ne všichni s tím ale před cestou počítají.

Největší datový provoz zaznamenal jeden z mobilních operátorů při hokejovém zápasu mezi Čechy a Slováky. „Zájem o naše roamingové balíčky ve Švýcarsku se během šampionátu zvýšil více než dvojnásobně,“ sdělila Petra Javornická z tiskového oddělení O2.

„Datová spotřeba ve Švýcarsku vzrostla při meziročním porovnání s loňským květnem o 62 procent,“ potvrzuje trend i mluvčí T-Mobile Patricie Šedivá.

Kromě Švýcarska je dopředu na připojení myslet třeba při cestě do Monaka, Albánie nebo Andorry. Naopak v zemích jako Norsko, Velká Británie, Moldavsko nebo Ukrajina platí stejné ceny jako v Česku, ač nejsou tyto státy členy EU.

Roaming, Erasmus, vrácení zboží. Mezi přínosy členství v EU Češi čím dál častěji počítají i obranu a bezpečnost
Europoslanci telefonují při projednávání normy o roamingu v květnu 2007

Pozor na data v zahraničí

S nadcházejícím létem se přitom lidé o možnostech připojení v zahraničí častěji informují. „Přesně jako si zkontroluji, že mám pas, než odjedu na letiště, tak je dobré si zkontrolovat, co mi platí v rámci mého tarifu v zahraničí. Většina našich zákazníků a zákaznic má balíčky s neomezenými daty a v rámci tohoto balíčku mají automaticky službu Roaming na den,“ popsala mluvčí Vodafonu Lenka Do.

Ostatní za nejlevnější nabídku dat do zahraničí zaplatí zhruba dvě stě korun. Tedy podobně jako u konkurence, ale s platností na týden. Další poskytovatel má balíček se stejným objemem dat za přibližně tři sta korun, zato na třicet dní.

„Pokud cestujeme do úplně exotické destinace nebo tam budeme hodně dlouho, třeba měsíc, tak se většinou vyplatí pořídit si lokální SIM kartu,“ radí Martin Thienel z portálu Kalkulátor.cz. Případně lze sehnat takzvanou eSIM – tedy virtuální kartu. Většinou jsou pak ceny srovnatelné nebo nižší než u tuzemských operátorů. Ne všechny telefony ale eSIM podporují.

Zkontrolovat povolení roamingu u operátora a v telefonu

Před odjezdem zkontrolovat, jaké podmínky v dané zemi platí

V případě zemí mimo EU zakoupit datový balíček, eSIM (týká se například Švýcarska, Monaka, Albánie)

V případě využití balíčku je nutné mít v nastavení telefonu povolen datový roaming

Pro zamezení nechtěnému spuštění dat naopak je třeba datový roaming zakázat – při pohybu u hranic se může telefon připojit na síť mimo EU – například v Alpách na pomezí Rakouska se Švýcarskem, případně Itálie a Švýcarska

Neomezený tarif v Česku neznamená neomezený přenos dat v zahraničí – každý operátor má u jednotlivých tarifů nastavené limity

Dobré je si předem stáhnout off-line mapy, jízdenky, rezervace

Volání za vnitrostátní ceny se nevztahuje na vytáčení zahraničního čísla

Pravidla EU se nevztahují na plavby mezinárodními vodami, i když plavba začíná i končí v EU

Zdroj: ČT24/Jitka Fialková

Výběr redakce

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

13:50Aktualizovánopřed 10 mminutami
Česká televize uvede novou talk show Na jednoho

VideoČeská televize uvede novou talk show Na jednoho

před 18 mminutami
Hokej zvedl zájem o mobilní data, v části zemí si ale lidé za služby připlatí

Hokej zvedl zájem o mobilní data, v části zemí si ale lidé za služby připlatí

před 22 mminutami
Pokud chce být Hlaváč úspěšný, musí se umět vymezit vůči vládě, míní Ženíšek

VideoPokud chce být Hlaváč úspěšný, musí se umět vymezit vůči vládě, míní Ženíšek

před 37 mminutami
Poslanci napoprvé nezvolili Urbanovou místopředsedkyní sněmovny

Poslanci napoprvé nezvolili Urbanovou místopředsedkyní sněmovny

16:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Žalobce poslal před soud čínského občana, kterého viní ze špionáže

Žalobce poslal před soud čínského občana, kterého viní ze špionáže

17:11Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

16:02Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Budapešť zůstane v ICC, rozhodl maďarský parlament

Budapešť zůstane v ICC, rozhodl maďarský parlament

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO). Deníku N to ve středu řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Podle českých médií EK napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmů nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným s Babišem. Agrofert tvrdí, že dotace čerpá v souladu se zákonem.
13:50Aktualizovánopřed 10 mminutami

VideoČeská televize uvede novou talk show Na jednoho

Česká televize natáčí novou talk show s názvem Na jednoho. První řada přinese devět epizod – osm osobností v samostatných rozhovorech a jeden speciál. Na dotazy třiceti účinkujících s poruchou autistického spektra bude odpovídat mimo jiné herečka Aňa Geislerová nebo herec Jan Cina. Rozhovory se vyznačují otevřeností a absencí tabu: žádné téma není předem vyloučeno. Formát pořadu převzala Česká televize ze zahraničí. Poprvé se show objevila ve francouzské veřejnoprávní televizi a následně se rozšířila do dalších dvaadvaceti zemí. Českou verzi režíruje Jan Bártek, na obrazovkách bude k vidění letos na podzim.
před 18 mminutami

Hokej zvedl zájem o mobilní data, v části zemí si ale lidé za služby připlatí

Až více než dvojnásobný zájem o datové balíčky zaznamenali operátoři v souvislosti s mistrovstvím světa v hokeji ve Švýcarsku. To nepatří do Evropské unie, lidé si tak při návštěvě této země za využívání mobilních služeb připlatí. Ne všichni s tím ale před cestou počítají.
před 22 mminutami

VideoPokud chce být Hlaváč úspěšný, musí se umět vymezit vůči vládě, míní Ženíšek

Sněmovní výbor pro obranu ve středu jednomyslně podpořil Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Člen výboru Marek Ženíšek (TOP 09) ho vnímá jako dobrou volbu, která představuje určitou kontinuitu i kompromis, jelikož ve výboru dostal podporu napříč politickým spektrem. „To, jak uspěje, bude do jisté míry záviset nejenom na jeho schopnostech (...), ale vlastně i na tom, kolik mu vláda nebo ministr přidělí prostředků na to, aby mohl naplnit své priority,“ řekl poslanec v pořadu Interview ČT24 moderovaném Jiřím Václavkem. Otázkou je, zda se nový náčelník generálního štábu bude umět v případě nouze vymezit vůči vládním představitelům, tak jako jeho předchůdce Karel Řehka, domnívá se Ženíšek. Dodal, že velkým tématem, které bude muset Hlaváč řešit, jsou výdaje na obranu, o jejichž výši ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) stále mlží.
před 37 mminutami

Poslanci napoprvé nezvolili Urbanovou místopředsedkyní sněmovny

Poslanci nezvolili ve středečním prvním kole tajné volby nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak zůstává nadále neobsazené. Urbanová je v nynější volbě jedinou kandidátkou, v dalších dnech se uskuteční druhé volební kolo.
16:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou

ŽivěSněmovna schválila změny v penzijním spoření

Poslanci ve středu schválili řešení takzvaných uzamknutých klientů. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili spoření na penzi, ho budou moci bez sankce ukončit. Poslanci pak naplnili 13člennou vyšetřovací komisi, která se bude zabývat kauzou Dozimetr. Neúspěch nominantů opozičních stran do funkcí volených sněmovnou rozhořčil předsedu klubu Marka Bendu, který následně požádal o svolání politického grémia. Zákonodárci nyní hovoří o novele stavebního zákona, na začátku zasedání rozhodli, že budou moci jednat do noci.
09:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Senát schválil odklad povinného používání národního geoportálu i digitalizace státní podpory

Senát schválil roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Odklad Senát schválil i u digitalizace dávek státní sociální podpory. Na čtvrtý pokus Senát zvolil novou členku Rady Českého rozhlasu, mediální analytičku Jitku Adamčíkovou. Zároveň Senát podpořil zrušení lhůty omezující výplatu nemocenského pro invalidy, posílení ochrany dětí v opatrovnických řízeních, či senátní nominace na státní vyznamenání.
10:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Žalobce poslal před soud čínského občana, kterého viní ze špionáže

Státní zástupce obžaloval čínského občana, kterého viní ze špionáže pro Čínu. České televizi to sdělil pražský státní zástupce Martin Bílý. Muž tak nyní čelí obžalobě z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Čínského občana policisté zadrželi letos v lednu a poprvé tak použili nový paragraf trestního zákoníku o činnosti pro cizí moc. Muž je od té doby ve vazbě.
17:11Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...