Hokej zvedl zájem o mobilní data, v části zemí si ale lidé za služby připlatí

Až více než dvojnásobný zájem o datové balíčky zaznamenali operátoři v souvislosti s mistrovstvím světa v hokeji ve Švýcarsku. To nepatří do Evropské unie, lidé si tak při návštěvě této země za využívání mobilních služeb připlatí. Ne všichni s tím ale před cestou počítají.
Největší datový provoz zaznamenal jeden z mobilních operátorů při hokejovém zápasu mezi Čechy a Slováky. „Zájem o naše roamingové balíčky ve Švýcarsku se během šampionátu zvýšil více než dvojnásobně,“ sdělila Petra Javornická z tiskového oddělení O2.
„Datová spotřeba ve Švýcarsku vzrostla při meziročním porovnání s loňským květnem o 62 procent,“ potvrzuje trend i mluvčí T-Mobile Patricie Šedivá.
Kromě Švýcarska je dopředu na připojení myslet třeba při cestě do Monaka, Albánie nebo Andorry. Naopak v zemích jako Norsko, Velká Británie, Moldavsko nebo Ukrajina platí stejné ceny jako v Česku, ač nejsou tyto státy členy EU.
Pozor na data v zahraničí
S nadcházejícím létem se přitom lidé o možnostech připojení v zahraničí častěji informují. „Přesně jako si zkontroluji, že mám pas, než odjedu na letiště, tak je dobré si zkontrolovat, co mi platí v rámci mého tarifu v zahraničí. Většina našich zákazníků a zákaznic má balíčky s neomezenými daty a v rámci tohoto balíčku mají automaticky službu Roaming na den,“ popsala mluvčí Vodafonu Lenka Do.
Ostatní za nejlevnější nabídku dat do zahraničí zaplatí zhruba dvě stě korun. Tedy podobně jako u konkurence, ale s platností na týden. Další poskytovatel má balíček se stejným objemem dat za přibližně tři sta korun, zato na třicet dní.
„Pokud cestujeme do úplně exotické destinace nebo tam budeme hodně dlouho, třeba měsíc, tak se většinou vyplatí pořídit si lokální SIM kartu,“ radí Martin Thienel z portálu Kalkulátor.cz. Případně lze sehnat takzvanou eSIM – tedy virtuální kartu. Většinou jsou pak ceny srovnatelné nebo nižší než u tuzemských operátorů. Ne všechny telefony ale eSIM podporují.
Zkontrolovat povolení roamingu u operátora a v telefonu
Před odjezdem zkontrolovat, jaké podmínky v dané zemi platí
V případě zemí mimo EU zakoupit datový balíček, eSIM (týká se například Švýcarska, Monaka, Albánie)
V případě využití balíčku je nutné mít v nastavení telefonu povolen datový roaming
Pro zamezení nechtěnému spuštění dat naopak je třeba datový roaming zakázat – při pohybu u hranic se může telefon připojit na síť mimo EU – například v Alpách na pomezí Rakouska se Švýcarskem, případně Itálie a Švýcarska
Neomezený tarif v Česku neznamená neomezený přenos dat v zahraničí – každý operátor má u jednotlivých tarifů nastavené limity
Dobré je si předem stáhnout off-line mapy, jízdenky, rezervace
Volání za vnitrostátní ceny se nevztahuje na vytáčení zahraničního čísla
Pravidla EU se nevztahují na plavby mezinárodními vodami, i když plavba začíná i končí v EU
Zdroj: ČT24/Jitka Fialková