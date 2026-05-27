Důležité
Žalobce poslal před soud čínského občana, kterého viní ze špionáže Zobrazit

Poslanci napoprvé nezvolili Urbanovou místopředsedkyní sněmovny


27. 5. 2026Aktualizovánopřed 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Poslanci nezvolili ve středečním prvním kole tajné volby nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak zůstává nadále neobsazené. Urbanová je v nynější volbě jedinou kandidátkou, v dalších dnech se uskuteční druhé volební kolo.

„Výsledek volby je takový, jaký je, nemá smysl se nad tím nějak pozastavovat. Budu nadále dělat svoji práci tak jak dosud, s důrazem na pohled do budoucna a věřím, že vládní koalice dodrží dohody,“ uvedla po vyhlášení výsledku Urbanová. Rakušan pokládá její nezvolení za demonstraci síly ze strany koalice a věří, že se nakonec místopředsedkyní dolní komory stane. „Proti zvolení Barbory Urbanové neexistuje jediný argument,“ sdělil Rakušan.

Ke zvolení bylo nutných 85 poslaneckých hlasů. Urbanová jich obdržela sedmdesát. Výsledky oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). Hnutí STAN navrhlo Urbanovou potom, co čtyřikrát neuspěl jeho předseda a někdejší ministr vnitra Vít Rakušan.

Urbanová zdůrazňuje tchajwanské investice. Rituálních tanečků netřeba, namítá Zahradil
Události, komentáře: Zahraniční hodnotová politika

„Nejdu do vedení sněmovny bojovat proti někomu,“ řekla Urbanová v nominačním projevu. Podotkla, že při řízení schůzí by byla věcná, konstruktivní a spravedlivá, neprohlubovala by příkopy, ale hledala společnou řeč. „Tady dole u mikrofonu ale vždy budu poslankyně za Starosty a nezávislé Barbora Urbanová. Jsem přesvědčena, že se tyto dvě role nevylučují,“ dodala.

Neúspěšné kandidatury Rakušana

Doposud neobsazená pozice čtvrtého místopředsedy sněmovny patří podle dřívějších koaličních dohod hnutí STAN. Rakušan zprvu nemohl kandidovat, protože byl stále členem vlády. Následně neuspěl v žádném ze dvou kol dvojice tajných voleb. Bývalý ministr vnitra narážel u poslanců koaličních ANO, SPD a Motoristů zejména kvůli údajnému propojení s korupční kauzou Dozimetr.

Neustále zpochybňujeme oběť a nesoudíme pachatele, říká Urbanová
Místopředsedkyně sněmovního zahraničního výboru Barbora Urbanová (STAN)

Místopředsedy sněmovny jsou Patrik Nacher (ANO), Jiří Barták (Motoristé) a Jan Skopeček (ODS). Nachera a Bartáka poslanci zvolili v prvním kole listopadové volby, Skopečka v kole druhém.

V minulém volebním období narazil v listopadu 2021 na ustavující i další schůzi u tehdejší sněmovní většiny ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů nominant ANO na místopředsedu sněmovny Radek Vondráček. Hnutí ANO následně navrhlo místo něj Karla Havlíčka, jehož sněmovna zvolila v únoru 2022. V předminulém období poslanci zvolili kandidáta ODS Petra Fialu místopředsedou sněmovny na třetí pokus.

Výběr redakce

Žalobce poslal před soud čínského občana, kterého viní ze špionáže

Žalobce poslal před soud čínského občana, kterého viní ze špionáže

před 9 mminutami
Poslanci napoprvé nezvolili Urbanovou místopředsedkyní sněmovny

Poslanci napoprvé nezvolili Urbanovou místopředsedkyní sněmovny

16:27Aktualizovánopřed 29 mminutami
Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

16:02Aktualizovánopřed 51 mminutami
Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

13:50Aktualizovánopřed 59 mminutami
Budapešť zůstane v ICC, rozhodl maďarský parlament

Budapešť zůstane v ICC, rozhodl maďarský parlament

před 1 hhodinou
Vrchní velitel NATO v Evropě zopakoval nutnost dodržení obranných výdajů

Vrchní velitel NATO v Evropě zopakoval nutnost dodržení obranných výdajů

12:29Aktualizovánopřed 3 hhodinami
USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

před 3 hhodinami
„Vítězství zla začíná lhostejností,“ zaznělo na výročí atentátu na Heydricha

„Vítězství zla začíná lhostejností,“ zaznělo na výročí atentátu na Heydricha

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Žalobce poslal před soud čínského občana, kterého viní ze špionáže

Státní zástupce obžaloval čínského občana, kterého viní ze špionáže pro Čínu. České televizi to sdělil pražský státní zástupce Martin Bílý. Muž tak nyní čelí obžalobě z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Čínského občana policisté zadrželi letos v lednu a poprvé tak použili nový paragraf trestního zákoníku o činnosti pro cizí moc. Muž je od té doby ve vazbě.
před 9 mminutami

Senát schválil odklad povinného používání národního geoportálu i digitalizace státní podpory

Senát schválil roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Odklad Senát schválil i u digitalizace dávek státní sociální podpory. Na schválení čeká ještě novela o převodu vyřizování některých sociálních příspěvků z úřadů práce na sociální správu. Na programu mají být i senátní nominace na státní vyznamenání, senátorské návrhy o nemocenském příspěvku či o posílení ochrany dětí v opatrovnických řízeních.
10:00Aktualizovánopřed 16 mminutami

Poslanci napoprvé nezvolili Urbanovou místopředsedkyní sněmovny

Poslanci nezvolili ve středečním prvním kole tajné volby nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak zůstává nadále neobsazené. Urbanová je v nynější volbě jedinou kandidátkou, v dalších dnech se uskuteční druhé volební kolo.
16:27Aktualizovánopřed 29 mminutami

Sněmovna schválila změny v penzijním spoření

Poslanci ve středu schválili řešení takzvaných uzamknutých klientů. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili spoření na penzi, ho budou moci bez sankce ukončit. Poslanci pak naplnili 13člennou vyšetřovací komisi, která se bude zabývat kauzou Dozimetr. Neúspěch nominantů opozičních stran do funkcí volených sněmovnou rozhořčil předsedu klubu Marka Bendu, který následně požádal o přestávku do 17:15 a o svolání politického grémia. Zákonodárci na začátku zasedání rozhodli, že budou moci jednat do noci.
09:03Aktualizovánopřed 41 mminutami

Ředitelé ČT a ČRo vyzvali Babiše k zastavení jednání o mediálních zákonech

Generální ředitelé České televize (ČT) Hynek Chudárek a Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral v otevřeném dopise vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO) k zastavení projednávání návrhů zákonů o médiích veřejné služby. Požadují zřízení pracovní skupiny. Rozhodnutí o budoucnosti ČT a ČRo podle nich nemá být výsledkem jednostranného politického kroku, ale výsledkem široké společenské diskuze a dohody napříč politickým spektrem.
14:47Aktualizovánopřed 45 mminutami

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO). Deníku N to ve středu řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Podle českých médií EK napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmů nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným s Babišem. Agrofert tvrdí, že dotace čerpá v souladu se zákonem.
13:50Aktualizovánopřed 59 mminutami

Sněmovní obranný výbor podpořil nominaci Hlaváče na šéfa armády

Sněmovní výbor pro obranu jednomyslně podpořil Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Hlaváč by měl být jmenován ke 30. červnu, uvedl pro ČT ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Oficiálně se ujme funkce 1. července. Na výboru pro obranu řekl, že chce budovat moderní armádu, která bude plnit spojenecké závazky. Mezi jeho priority patří mimo jiné těžká brigáda.
03:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Jednání s Babišem o přesunu agend opustili někteří experti předčasně

Jednání k přesunu agend s premiérem Andrejem Babišem (ANO), vedoucí Úřadu vlády Tünde Barthou a čtveřicí ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Babiš soudí, že budou mít v novém uspořádání lepší podmínky pro práci. Rady chce zachovat pod sebou, nadresortní vedení podle něj zůstane zachováno. Premiér posoudí návrhy expertů k agendám a do pondělí oznámí výsledek, řekla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá (ANO).
10:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Načítání...