„Vítězství zla začíná lhostejností,“ zaznělo na výročí atentátu na Heydricha


Zdroj: ČTK
Lidé si v Praze u památníku Anthropoid připomněli 84. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Česká republika si výročí připomíná jako významný den s označením Den národního vzdoru. Na místě útoku parašutistů na zastupujícího říšského protektora se u památníku sešlo několik desítek lidí, skauti či zástupci organizace Orel.

Pietní setkání zahájilo hudební vystoupení dudácké skupiny The Rebel Pipers. Následně politici i zástupci skautů či organizace Orel položili k památníku květiny. Podle organizátorů jsou tichým symbolem kolektivní paměti a zároveň připomínkou, že svoboda není samozřejmostí.

„Nebyl to jen vojenský čin, byl to především jasný morální vzkaz světu. Vzkaz, že český národ se nesmířil s okupací, že se nevzdal svojí cti, své svobody ani své odpovědnosti,“ řekl u památníku starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS). Připomněl také stovky obyčejných lidí, kteří parašutistům pomáhali, a to i přesto, že tak riskovali životy své i svých blízkých.

„Historie nás bohužel znovu a znovu učí, že vítězství zla nezačíná hned tanky a válkou, začíná lhostejností. Vírou, že se nás problémy jiných netýkají, ochotou ustupovat agresi ve jménu klidu a pohodlí,“ prohlásil. Lidé by podle něj měli dělat vše, co je v jejich silách, aby Česko zůstalo svobodné a demokratické. Pietní setkání v Libni zakončila česká a slovenská hymna a po nich také hymna britská.

Nejmocnější muž tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava a jeden ze spolutvůrců holocaustu Reinhard Heydrich zemřel několik dní po atentátu, který provedli Jan Kubiš a Jozef Gabčík. Okamžitě po atentátu následovala krutá odplata nacistů – stanné právo, masové popravy a zatýkání, vyhlazení Lidic a Ležáků. Kubiš, Gabčík a pět dalších parašutistů padlo 18. června 1942 po boji s přesilou v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.

ŽivěVrchní velitel NATO v Evropě ocenil připravenost české armády

Náčelník generálního štábu Karel Řehka a vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus Grynkewich se sešli na letecké základně v Náměšti nad Oslavou. S Řehkou se Grynkewich setkal již v úterý během schůzky s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) a vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO Jakubem Landovským.
Jednání s Babišem o přesunu agend opustili někteří experti předčasně

Jednání k přesunu agend s premiérem Andrejem Babišem (ANO), vedoucí Úřadu vlády Tünde Barthou a čtveřicí ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Řekli to po svém odchodu ze Strakovy akademie. Podle nich vláda podobu jednání na poslední chvíli změnila. Místo užšího vyjednávání se koná široké setkání k představení změn.
ŽivěSenát schválil roční odklad povinného používání národního geoportálu

Senát schválil roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Na schválení čekají ještě novely o digitalizaci sociálních dávek a převodu vyřizování některých sociálních příspěvků z úřadů práce na sociální správu. Na programu jsou i senátní nominace na státní vyznamenání, senátorské návrhy o nemocenském příspěvku a o posílení ochrany dětí v opatrovnických řízeních či volba člena Rady Českého rozhlasu.
Ústavní soud zrušil dva rozsudky týkající se znásilnění

Ústavní soud zrušil dva rozsudky, které se týkaly zločinu znásilnění. V obou případech poukázal na presumpci neviny. V první kauze se zastal muže odsouzeného za opakované znásilňování ženy, kterou měla od dětství v péči jeho partnerka. Druhý případ se týkal ženy potrestané za křivé obvinění bývalého partnera.
ŽivěSněmovna schválila změny v penzijním spoření

Poslanci ve středu schválili řešení takzvaných uzamknutých klientů. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili spoření na penzi, ho budou moci bez sankce ukončit. Kromě toho by se zákonodárci mohli dostat k návrhu na zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích. Odpoledne bude mít sněmovna na programu především druhé čtení koaliční novely stavebního zákona. Na začátku zasedání poslanci rozhodli, že budou moci jednat do noci.
Už přes 86 tisíc lidí má „řidičák“ na dron. Zájem stále roste

Roste počet lidí, kteří mohou létat s drony. Za necelých pět měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8300 lidí, o 1200 více než za stejné období v loňském roce. Potvrdila to mluvčí Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) Jitka Ungerová. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků, za letošní rok jich úřad eviduje zatím 131. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Celkový počet lidí s platnou licencí v Česku přesahuje 86 tisíc. Bez zkoušky je možné létat jen s mini dronem do 250 gramů.
Sněmovní obranný výbor podpořil nominaci Hlaváče na šéfa armády

Sněmovní výbor pro obranu jednomyslně podpořil Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Hlaváč by měl být jmenován ke 30. červnu, uvedl pro ČT ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Oficiálně se ujme funkce 1. července. Na výboru pro obranu řekl, že chce budovat moderní armádu, která bude plnit spojenecké závazky. Mezi jeho priority patří mimo jiné těžká brigáda.
