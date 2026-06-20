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Léčivé účinky minerální vody od Bíliny znají lidé už více než 350 let, pomáhá třeba při žaludečních potížích nebo revmatismu. Bílinská kyselka, která stejně jako další léčivé prameny patří společnosti Bohemia Healing Marienbad Waters, hledá nového majitele. Firma provozující stáčírny v Bílině a Mariánských Lázních je už několik měsíců v insolvenci, krizovému týmu se ale podle manažerů podařilo společnost stabilizovat, dostat z červených čísel a otevřít i nové muzeum. O místo nemá přijít ani nikdo z jejích zaměstnanců.