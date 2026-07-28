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Policie odložila prověřování Turka v kauze nenávistných výroků, píše iRozhlas

Policie odložila prověřování poslance Filipa Turka (za Motoristy) v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích kvůli promlčení jeho trestní odpovědnosti. Stíhat nebude ani vydavatelství či autory Deníku N, který na výroky upozornil, napsal iRozhlas. Rozhodnutí policistů není pravomocné, bude ho ještě přezkoumávat státní zástupce. Turek uvedl, že ho rozhodnutí nepřekvapilo, protože se ničeho nedopustil. Vedle toho bylo pravomocně odloženo oznámení o údajném domácím násilí poslance.
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Schodek rozpočtu bude příští rok významně pod 400 miliard korun, řekl Babiš

Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o přípravě rozpočtu. Babiš také potvrdil, že vláda dá pro rok 2027 na obranu dvě procenta HDP. Schillerová po schůzce řekla, že přesnější odhad deficitu bude možné udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy.
09:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Včasné vyšetření a testování nádoru může snížit úmrtí na rakovinu plic

Počet úmrtí na rakovinu plic může podle českých lékařů snížit včasný záchyt při vyšetřování lidí bez příznaků v takzvaném screeningu a podrobnější genetické testování nádorů. Uvedli to na tiskové konferenci České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
před 3 hhodinami

VideoReportéři ČT: Názory nejsou fakta. Všem měříme stejně

Proč je nutné důsledně rozlišovat mezi názory a fakty? Jaké kritice musí Reportéři ČT často čelit? A kde mají kořeny některé dezinformace, které zaplavují veřejný prostor a mnozí s nimi pracují jako s fakty? Proč se tím vším je nutné zabývat? Jak vznikají Reportéři ČT a jak je tohle všechno ovlivňuje? Nejen na to se ptá Jana Neumannová. Jejími hosty jsou zástupkyně šéfredaktora pro reportážní publicistiku Aneta Snopová a vedoucí dramaturg Reportérů ČT Hanuš Hanslík. V našich podcastech běžně mluvíme o tématech reportáží. V této speciální letní sérii vám představíme ty, kteří pro vás kauzy a reportáže připravují.
před 5 hhodinami

VideoAnalytici v Událostech, komentářích probrali vztah Česka s Čínou

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) jako první vládní politik po sedmi letech navštívil Čínu. Během jednání české delegace v Pekingu byla řeč i o českém občanovi, kterého Čína zadržela na konci června kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Sinolog Davida Gardáš podotkl, že Čína už v minulosti nejednou využila takzvanou diplomacii rukojmí. „Zadržení občanů cizích zemí se evidentně dá využít jako páka pro prosazení diplomatických a politických cílů,“ upozornil. „Čína vždy prokazuje, že snaží jednat ne se silným, ale se slabšími,“ míní politický a kulturní geograf Vladimír Baar, který varoval před „podbízivostí“ vůči Pekingu a poukázal na chování Číny vůči rozvojovým zemím. „Snaží se je přivázat ekonomicky a potom držet pod krkem, když nemají peníze na splácení různých dluhů,“ poznamenal. Pořad moderovala Tereza Řezníčková.
před 9 hhodinami

Nehorázné, tepe ODS výběr šéfa pražského letiště. Schillerová: Je to profesionál

Vláda a opoziční ODS jsou ve sporu kvůli pražskému letišti. Do výběrového řízení na nového šéfa se podle ministerstva financí přihlásilo devět lidí, šest z nich dostalo pozvánku na pohovor. Opozice zpochybňuje průběh tendru i profesní minulost vítěze Radomíra Lašáka. Šéfka resortu Alena Schillerová (ANO) jeho nominaci vidí naopak jako příležitost k rozvoji.
před 11 hhodinami

Česko nepřijde o žádné finance, tvrdí Juchelka o kauze se střetem zájmů

Česko nepřijde o žádné peníze z evropských fondů, tvrdí ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). V Interview ČT24, které moderoval Daniel Takáč, to uvedl v souvislosti s kauzou možného střetu zájmů své bývalé poradkyně Alexandry Semancové. Ministerstvo kvůli tomu nebude předkládat k proplacení Evropské unii šest projektů z Národního plánu obnovy (NPO) a Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).
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