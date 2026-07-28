Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. V úterý 28. července se věnoval Ústeckému kraji.
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Netanjahu přijel na schůzku s Trumpem. Toho rozladilo prozrazení témat dopředu
17:32před 10 mminutami
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VideoSečteno: Ústecký kraj
Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. V úterý 28. července se věnoval Ústeckému kraji.
Policie odložila prověřování Turka v kauze nenávistných výroků, píše iRozhlas
Policie odložila prověřování poslance Filipa Turka (za Motoristy) v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích kvůli promlčení jeho trestní odpovědnosti. Stíhat nebude ani vydavatelství či autory Deníku N, který na výroky upozornil, napsal iRozhlas. Rozhodnutí policistů není pravomocné, bude ho ještě přezkoumávat státní zástupce. Turek uvedl, že ho rozhodnutí nepřekvapilo, protože se ničeho nedopustil. Vedle toho bylo pravomocně odloženo oznámení o údajném domácím násilí poslance.
Schodek rozpočtu bude příští rok významně pod 400 miliard korun, řekl Babiš
Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o přípravě rozpočtu. Babiš také potvrdil, že vláda dá pro rok 2027 na obranu dvě procenta HDP. Schillerová po schůzce řekla, že přesnější odhad deficitu bude možné udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy.
Včasné vyšetření a testování nádoru může snížit úmrtí na rakovinu plic
Počet úmrtí na rakovinu plic může podle českých lékařů snížit včasný záchyt při vyšetřování lidí bez příznaků v takzvaném screeningu a podrobnější genetické testování nádorů. Uvedli to na tiskové konferenci České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
VideoReportéři ČT: Názory nejsou fakta. Všem měříme stejně
Proč je nutné důsledně rozlišovat mezi názory a fakty? Jaké kritice musí Reportéři ČT často čelit? A kde mají kořeny některé dezinformace, které zaplavují veřejný prostor a mnozí s nimi pracují jako s fakty? Proč se tím vším je nutné zabývat? Jak vznikají Reportéři ČT a jak je tohle všechno ovlivňuje? Nejen na to se ptá Jana Neumannová. Jejími hosty jsou zástupkyně šéfredaktora pro reportážní publicistiku Aneta Snopová a vedoucí dramaturg Reportérů ČT Hanuš Hanslík. V našich podcastech běžně mluvíme o tématech reportáží. V této speciální letní sérii vám představíme ty, kteří pro vás kauzy a reportáže připravují.
VideoAnalytici v Událostech, komentářích probrali vztah Česka s Čínou
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) jako první vládní politik po sedmi letech navštívil Čínu. Během jednání české delegace v Pekingu byla řeč i o českém občanovi, kterého Čína zadržela na konci června kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Sinolog Davida Gardáš podotkl, že Čína už v minulosti nejednou využila takzvanou diplomacii rukojmí. „Zadržení občanů cizích zemí se evidentně dá využít jako páka pro prosazení diplomatických a politických cílů,“ upozornil. „Čína vždy prokazuje, že snaží jednat ne se silným, ale se slabšími,“ míní politický a kulturní geograf Vladimír Baar, který varoval před „podbízivostí“ vůči Pekingu a poukázal na chování Číny vůči rozvojovým zemím. „Snaží se je přivázat ekonomicky a potom držet pod krkem, když nemají peníze na splácení různých dluhů,“ poznamenal. Pořad moderovala Tereza Řezníčková.
Nehorázné, tepe ODS výběr šéfa pražského letiště. Schillerová: Je to profesionál
Vláda a opoziční ODS jsou ve sporu kvůli pražskému letišti. Do výběrového řízení na nového šéfa se podle ministerstva financí přihlásilo devět lidí, šest z nich dostalo pozvánku na pohovor. Opozice zpochybňuje průběh tendru i profesní minulost vítěze Radomíra Lašáka. Šéfka resortu Alena Schillerová (ANO) jeho nominaci vidí naopak jako příležitost k rozvoji.
Česko nepřijde o žádné finance, tvrdí Juchelka o kauze se střetem zájmů
Česko nepřijde o žádné peníze z evropských fondů, tvrdí ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). V Interview ČT24, které moderoval Daniel Takáč, to uvedl v souvislosti s kauzou možného střetu zájmů své bývalé poradkyně Alexandry Semancové. Ministerstvo kvůli tomu nebude předkládat k proplacení Evropské unii šest projektů z Národního plánu obnovy (NPO) a Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).
Evropský pohled
ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
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