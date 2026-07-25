Horská služba od začátku prázdnin zasahovala u více než pěti set případů. Nejvíc na Šumavě

Horská služba od začátku prázdnin zasahovala u 505 případů. Oproti stejnému období loni to je o čtyřicet zásahů více. Největší počet jich Horská služba eviduje na Šumavě. Z celkového počtu tam došlo k pětině incidentů. Informace České televizi potvrdil mluvčí Horské služby Marek Fryš.
Podle Fryše z celkových 505 zásahů od začátku prázdnin Horská služba zasahovala na Šumavě ve 109 případech. Poté v Jeseníkách, Jizerských a Krušných horách. Nejvíce zásahů se podle něj týká cyklistů, celkem 180. „Tak jako již tradičně se letní úrazy nejvíce řeší v cyklisticky zajímavých oblastech – Šumava, Jeseníky, Krušné hory, přičemž úrazy cyklistů se řeší především v bikeparcích. Jedná se povětšinou o řešení nehod u extrémnějších forem cyklistiky,“ popsal Fryš.
„Čas od času se stávají specifické úrazy u elektrokol, která jsou těžší svojí konstrukcí a především starší lidé mají problém, když sesedají z kola, tak dojde k nekontrolovatelnému pádu,“ dodal mluvčí.
Po cyklistech nejvíc Horská služba zasahovala u pěších turistů, a to ve 140 případech. „V oblastech s výrazně vyšším počtem pěších turistů, jako jsou Krkonoše, se jedná o poranění pohybového aparátu a vyčerpání,“ upřesnil Fryš.
Podle horského záchranáře Josef Tischlera ze Šumavy za poslední roky naopak výrazně ubylo lidí ztracených v přírodě. „Hodně se omezily pátrací akce. Klasické pátračky, kdy jsme hledali tři nebo pět hodin člověka v lese, už dnes skoro neexistují. Lidé už mají mobily a mapy, takže to je úplně jednoduché,“ vysvětlil. Z dostupných statistik vyplývá, že od začátku prázdnin Horská služba pátrala jen po třech lidech.