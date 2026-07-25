Horská služba od začátku prázdnin zasahovala u více než pěti set případů. Nejvíc na Šumavě


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24

Horská služba od začátku prázdnin zasahovala u 505 případů. Oproti stejnému období loni to je o čtyřicet zásahů více. Největší počet jich Horská služba eviduje na Šumavě. Z celkového počtu tam došlo k pětině incidentů. Informace České televizi potvrdil mluvčí Horské služby Marek Fryš.

Podle Fryše z celkových 505 zásahů od začátku prázdnin Horská služba zasahovala na Šumavě ve 109 případech. Poté v Jeseníkách, Jizerských a Krušných horách. Nejvíce zásahů se podle něj týká cyklistů, celkem 180. „Tak jako již tradičně se letní úrazy nejvíce řeší v cyklisticky zajímavých oblastech – Šumava, Jeseníky, Krušné hory, přičemž úrazy cyklistů se řeší především v bikeparcích. Jedná se povětšinou o řešení nehod u extrémnějších forem cyklistiky,“ popsal Fryš.

„Čas od času se stávají specifické úrazy u elektrokol, která jsou těžší svojí konstrukcí a především starší lidé mají problém, když sesedají z kola, tak dojde k nekontrolovatelnému pádu,“ dodal mluvčí.

Se zájmem o elektrokola přibývá půjčoven, nabíječek i úrazů
Horská cyklistika

Po cyklistech nejvíc Horská služba zasahovala u pěších turistů, a to ve 140 případech. „V oblastech s výrazně vyšším počtem pěších turistů, jako jsou Krkonoše, se jedná o poranění pohybového aparátu a vyčerpání,“ upřesnil Fryš.

Podle horského záchranáře Josef Tischlera ze Šumavy za poslední roky naopak výrazně ubylo lidí ztracených v přírodě. „Hodně se omezily pátrací akce. Klasické pátračky, kdy jsme hledali tři nebo pět hodin člověka v lese, už dnes skoro neexistují. Lidé už mají mobily a mapy, takže to je úplně jednoduché,“ vysvětlil. Z dostupných statistik vyplývá, že od začátku prázdnin Horská služba pátrala jen po třech lidech.

Horská služba staví další nové stanice, stávající už nestačí nebo jsou na špatném místě
Horská služba

Výběr redakce

V části Hradce Králové chybí kvůli přestavbě nádraží voda ve studnách

V části Hradce Králové chybí kvůli přestavbě nádraží voda ve studnách

před 2 hhodinami
Členové Mezinárodního trestního soudu odvolali hlavního prokurátora Khana

Členové Mezinárodního trestního soudu odvolali hlavního prokurátora Khana

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Vojáci zranění při nehodě vrtulníku jsou mimo ohrožení života, uvedla armáda

Vojáci zranění při nehodě vrtulníku jsou mimo ohrožení života, uvedla armáda

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Kvůli možnému střetu zájmů Juchelkovy exporadkyně resort nepožádá EU o proplacení některých projektů

Kvůli možnému střetu zájmů Juchelkovy exporadkyně resort nepožádá EU o proplacení některých projektů

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Úřad vlády hájí úpravu jednacího řádu, pravomoci premiéra prý neposiluje

Úřad vlády hájí úpravu jednacího řádu, pravomoci premiéra prý neposiluje

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Vyprávěj mi, Múzo, o muži, který dostal Homéra do memů

Vyprávěj mi, Múzo, o muži, který dostal Homéra do memů

před 15 hhodinami
Rozkol v PiS. Kaczyńského stranu opouští desítky poslanců včetně Morawieckého

Rozkol v PiS. Kaczyńského stranu opouští desítky poslanců včetně Morawieckého

před 16 hhodinami
V Číně zazněly nové informace o zadrženém Čechovi, řekl Macinka

V Číně zazněly nové informace o zadrženém Čechovi, řekl Macinka

před 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Video„Sítě nám říkají, jak vypadat.“ Lidí s poruchou příjmu potravy přibývá

V Česku je nejvíce lidí s poruchou příjmu potravy v historii měření, počet hospitalizovaných loni poprvé přesáhl deset tisíc. Podle průzkumů je ale těch, kteří mají problémy s jídlem, asi čtyřikrát tolik. Smrtí nemoc skončí zhruba v deseti procentech případů. Nejrizikovější skupinou jsou mladé dívky, i když přibývá lidí ve středním a starším věku. Raketový narůst přinesly covidové roky, číslo se ale nadále zvyšuje. Podle odborníků je důvodem hlavně užívání sociálních sítí a nejistá doba. „Sociální sítě, které nám ukazují virtuální realitu, jak člověk má vypadat nebo co si má myslet, vedou k tomu, že se k tomu vztahují lidé ve vývoji,“ říká vedoucí pražského centra poruch příjmu potravy Hana Papežová.
před 8 mminutami

Horská služba od začátku prázdnin zasahovala u více než pěti set případů. Nejvíc na Šumavě

Horská služba od začátku prázdnin zasahovala u 505 případů. Oproti stejnému období loni to je o čtyřicet zásahů více. Největší počet jich Horská služba eviduje na Šumavě. Z celkového počtu tam došlo k pětině incidentů. Informace České televizi potvrdil mluvčí Horské služby Marek Fryš.
před 38 mminutami

Zájemcům o VŠ někde zbývá už jen týden pro přihlášku do druhého kola přijímaček

Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Na některých z nich už ale pro jejich odevzdání zbývá jen týden. Uchazeči se totiž mohou hlásit jen do konce července. Jiné fakulty umožňují podat přihlášku až do konce srpna. Zájemci se mohou přihlásit na bakalářské i magisterské studium. Volná místa nabízejí ještě obory jako je například ekonomie, všeobecné ošetřovatelství, profesionální pilot nebo historie. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo.
před 1 hhodinou

VideoPráce mimo cely snižuje recidivu, vězňů na útěku ale přibývá

Přibývá případů, kdy odsouzení svévolně odejdou z nestřeženého pracoviště. Za to hrozí vězňům až dalších pět let za mřížemi. Těchto prohřešků přibývá v poslední dekádě, s výjimkou covidu, prakticky každý rok. Jen od začátku roku už věznice řešily skoro šest desítek takových událostí. Prací mimo cely tráví čas víc vězňů než dříve. Tito lidé obvykle nebývají nebezpeční – trestaní jsou za méně závažné činy. Do vězení se během sedmi let vrátí každý druhý propuštěný. Právě práce mimo celu podle Vězeňské služby recidivu snižuje.
před 11 hhodinami

VideoVolkswagen je v problémech, chystá úspory a čelí kritice

Zisk automobilového koncernu Volkswagen se v druhém čtvrtletí letošního roku propadl o třetinu, oznámil šéf firmy Oliver Blume. Společnost čelí klesajícímu odbytu, silné konkurenci v Číně i vysokým nákladům v Německu. Podle Blumeho koncern na změny už v posledních letech reagoval – jenže geopolitické krize i americká cla nutí k dalším krokům. Výrobce tak plánuje balíček úspor, který zahrnuje uzavření čtyř továren i propuštění až sta tisíc lidí. Nejvyšší vedení ho chce schválit do konce roku. Zaměstnanci však chtějí od září proti škrtům protestovat. Proti je i spolková země Dolní Sasko. Patří jí pětina akcií, což je nejvíce po zakladatelské rodině Porsche. Součástí skupiny Volkswagen Group je i česká firma Škoda Auto. Té se v tuzemsku i v zahraničí daří. Momentálně je druhou nejprodávanější značkou aut v Evropě a za první pololetí dodala přes půl milionu vozů do celého světa.
před 12 hhodinami

Vojáci zranění při nehodě vrtulníku jsou mimo ohrožení života, uvedla armáda

Vojáci zranění při čtvrteční nehodě vrtulníku na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou jsou při vědomí, stabilizovaní a nejsou v bezprostředním ohrožení života, informovala armáda na síti X. Dodala, že zraněným i jejich rodinám poskytuje maximální podporu. Armádní vrtulník Venom se zřítil ve čtvrtek po poledni při návratu z výcvikového letu, jedna vojačka zemřela a čtyři vojáci byli zraněni. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper, pokračuje vyšetřování události.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Kvůli možnému střetu zájmů Juchelkovy exporadkyně resort nepožádá EU o proplacení některých projektů

Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s tím, že část projektů kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky (ANO) Alexandry Semancové nevykáže k proplacení z unijních peněz. Financování zajistí ze státního rozpočtu. Po dokončení kontrol pak vyhodnotí případnou škodu, podle toho bude postupovat, sdělilo oddělení komunikace resortu práce. Podle opoziční ODS by měl Juchelka podat trestní oznámení, pokud o záležitosti nevěděl, nebo sám vyvodit osobní zodpovědnost.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Úřad vlády hájí úpravu jednacího řádu, pravomoci premiéra prý neposiluje

Úřad vlády na sociálních sítích hájí přípravy změny jednacího řádu vlády zastaralostí dosavadního znění, které pochází z konce devadesátých let. Odvolává se také na to, že úpravu začal chystat už předchozí kabinet Petra Fialy (ODS). Podle návrhu, který ČTK získala, by se podávání připomínek mohlo od září omezit, rozhodování premiéra naopak posílit. Podle Úřadu vlády ale body týkající se připomínkového řízení aktuální návrh pouze přebírá, úpravy podle něj neposilují pravomoci předsedy vlády.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

před 15 hhodinami
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

před 17 hhodinami
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

23. 7. 2026
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026