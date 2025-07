Se zájmem o elektrokola přibývá půjčoven, nabíječek i úrazů

Nejlevnější elektrokola se dají koupit už za deseti tisíc korun, ta špičkových značek se však prodávají i za čtvrt milionu. Kolo ale není nutné si hned kupovat, v poslední době přibývá půjčoven, hlavně v turistických oblastech. Cena za pronájem se nejčastěji pohybuje od šesti set do třinácti set korun za den, dlouhodobější výpůjčka je levnější.

Delší výdrž baterií

Například na Železnorudsku přibyly za poslední rok dvě dobíjecí stanice. Jedna je ve městě a druhá se nachází na vrcholu Pancíře, kam každý rok míří tisíce lidí. Nabíjecí místo je doplněno schránkou s nejpoužívanějšími konektory. Jinde si zájemci musí kabely půjčit v infocentru a někde si kolo nenabijí vůbec. Například na Březníku nebo Poledníku kvůli absenci klasického rozvodu elektřiny přípojky zcela chybí.

To ale nemusí být takový problém. Půjčovny totiž stále častěji nabízejí modernější modely s vyšší kapacitou baterií. To znamená, že pokud cyklisté pomoc elektromotoru využívají jen minimálně, jsou schopni ujet na jedno nabití i přes sto kilometrů. Řada z nich však neváhá do kopce spoléhat hlavně na motor. „Vydrží na celý den, není problém ujet padesát kilometrů,“ popisuje své zkušenosti s kapacitou baterie jeden ze zákazníků půjčovny.

Díky těmto faktorům se už tolik neopakují případy, kdy lidé s vybitou baterií volali na pomoc horskou službu. „Špatně si rozvrhli délku trasy a baterie jim došla v místech, kde nebylo možné elektrokolo dobít a pak volali o pomoc, protože vzhledem k výrazně vyšší váze kola nezvládli cestu domů,“ popisuje typickou situaci náčelník šumavské horské služby Michal Janďura.

S motorem i čtyřicet kilometrů v hodině

Pro elektrické kolo platí stejná pravidla jako pro to běžné. Cyklista, který na něm jede, je ze zákona řidičem nemotorového vozidla a před jízdou si tak nesmí dát alkohol ani jiné omamné látky.

Maximální výkon elektrokol je stanovený na 250 wattů. Motor pomáhá jenom při šlapání, a to nejvýš do rychlosti 25 kilometrů v hodině. Hmotnost pak nesmí překročit čtyřicet kilo a napětí systému musí být do 48 voltů. Když elektrokolo tyto parametry překročí, už se považuje za motorové vozidlo a musí tak mít registraci, technickou kontrolu, povinné ručení a předepsanou výbavu.