Začíná cyklistická sezona. Jaká pravidla je třeba na kole dodržovat?

Přilba může zachraňovat životy

Přilba součástí povinné výbavy cyklisty není. Její nošení je ze zákona povinné pouze pro všechny do završení osmnáctého roku života. Může ale zachraňovat životy. Polovina cyklistů, kteří v loňském roce zemřeli při dopravních nehodách, totiž helmu neměla. BESIP s odkazem na studii Cycling Fatalities: When A Helmet is Useless and when it Might Save Your Life z roku 2018 uvádí, že přibližně jedna třetina smrtelně zraněných cyklistů bez přilby by v případě jejího nasazení mohla přežít.

Procento zemřelých jezdců na kole bez přilby ale klesá. „Před dvěma lety dvacet osm z třiceti devíti usmrcených cyklistů, tedy necelých sedmdesát dva procent, nemělo ochrannou přilbu. V loňském roce se jejich počet snížil na padesát procent,“ upřesnila Jana Pelešková z ředitelství služby dopravní policie, která zároveň připomněla, že od loňského roku je povinnost použití přilby i u spolucestujícího cyklisty, tedy například dítěte v cyklosedačce.

„Cyklisté jsou bez debaty jedněmi z nejzranitelnějších účastníku silničního provozu,“ pokračovala Pelešková. Loni se podle ní stalo 4315 havárií, při kterých byly osoby na kole. „A 65,5 procenta z těchto nehod také zavinili,“ prohlásila. Při kolizích se těžce zranilo 220 cyklistů a 38 jich zemřelo.