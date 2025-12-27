Z Bedřichova po konci vleků odcházejí i hoteloví hosté

Dlouholetý provozovatel, který měl v Bedřichově v Jizerských horách celkem pět vleků, už ve středisku podnikat nechce. Místní proto hledají cestu, jak v budoucnu provoz obnovit. Uzavření sjezdovek už dopadá na některé podnikatele.
Manželé Vášovi provozují třicet let penzion v Bedřichově. V zimě sem jezdily hlavně školy na lyžařské výcviky. „Měli jsme rezervace na tuto zimu. V momentě, kdy vyjelo, že nepojedou vleky, nám skončily. A zůstaly nám dvě školy, které mají zaměření na běžkování,“ přiblížila majitelka chaty Ludmila Lenka Vášová. „Končíme,“ dodala.
O konci podnikání přemýšlí také Tomáš Hofman, který provozuje chatu zaměřenou na pobyty pro školy. „Zimní sezóna je pro nás zásadní, co nevyděláme v zimě, to už prakticky nedoženeme. Vždycky v zimě se vydělalo tolik, abychom přežili rok,“ sdělil majitel chaty Bajama Tomáš Hofman.
Jenže i on škrtá jednu rezervaci za druhou. Školní zájezdy nechtějí dojíždět do okolních horských středisek. Podle místních vědí, že budou přeplněné.
„Pro nás to znamená úbytek hostů. Hlavně rodin s dětmi, které tady tráví týdenní jarní prázdniny. Půjdeme asi dolů jak s obsazeností, tak samozřejmě i s tržbami,“ připustil manažer Wellness penzionu a apartmánů Jarmilka Petr Lhoták.
Obnovení vleků
To potvrzuje také zastupitel Tomáš Fotul (Pro Bedřichov a Jizerky), který je největším ubytovatelem v Bedřichově a majitelem hotelu Královka. I proto se spolu s dalšími podnikateli a obcí snaží najít cestu, jak sjezdové lyžování obnovit.
„Opravdu se nás tento problém dotkl jako ubytovatelů a opravdu jsme si všichni uvědomili, že teď by bylo potřeba táhnout za jeden provaz, abychom zachránili příští sezónu, aby Bedřichov neztratil punc všestranného střediska,“ prohlásil Fotul.
Původní provozovatel vleků už definitivně z Bedřichova odešel. Pozemky na sjezdovkách vlastní developeři. Ti teď společně s radnicí hledají cestu, jak koupit nové vleky. Už příští rok chtějí obnovit sjezdové lyžování.
Starosta Bedřichova Petr Holub (NK pro Bedřichov) situaci na kameru komentovat nechtěl. Potvrdil ale, že se podařilo obci zajistit pro letošní sezónu alespoň provoz vleku na Maliníku. Na sjezdovce ale není umělé zasněžování, takže lyžování bude možné, jen když nasněží.