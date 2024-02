Kvůli zrušené Jizerské padesátce přijde Bedřichov a okolí o desítky milionů, odhaduje starosta

„Finanční ztráta bude určitě v desítkách milionů korun obratu toho regionu. Co se týká stravovacích služeb, tak zcela určitě. Co se týká hotelů, tak tam záleží, jaké mají obchodní podmínky, jaké jsou vybrané zálohy, jestli ti lidé skutečně nepřijedou, jestli jim to přesunou na jiný termín,“ domnívá se starosta. Podle něj tím i utrpí prestiž obce. „Je to v tuto chvíli docela negativní reklama, že nemáme sníh, i když v tom nejsme sami. Samozřejmě ani okolní hory ho nemají,“ dodal.

O zrušení 57. ročníku Jizerské 50 rozhodli organizátoři v sobotu kvůli nedostatku sněhu a nepříznivé předpovědi počasí. „I poslední zimy byly takové, že jsme měli namále. A před deseti lety se také zrušila padesátka. Takže na to musíme být připravení a nebrat to jako status quo,“ podotkl Holub.

V Bedřichově a okolních obcích je v hotelích a penzionech kolem dvou tisíc lůžek. Zhruba 150 závodníků a členů jejich doprovodu měl mít ve svých hotelích v Bedřichově a Jablonci nad Nisou ubytovaných hoteliér František Jelínek. Tomu, že by volná místa po běžkařích zaplnily rodiny dětí, které mají nyní jarní prázdniny, nevěří.

„Na to je už pozdě. Člověk před tou volbou stojí už na podzim – buď dá přednost Jizerské 50, což já činím, nebo máte druhou možnost a jít na jistotu. To znamená, že každý věděl, že jsou v tomto termínu prázdniny v Praze a v Brně. V říjnu, v listopadu samozřejmě lidé nemohli vidět, že nebude sníh, když si to (ubytování) zamlouvali. Teď z hlediska počasí to pro ně zajímavé není,“ dodal Jelínek.