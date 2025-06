Izrael údajně omezil humanitární pomoc pro Gazu, Netanjahu chce plán proti rozkrádání

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dal armádě dva dny na to, aby vypracovala plán, jak zabránit teroristickému hnutí Hamás v rozkrádání humanitární pomoci v Pásmu Gazy, uvedl server The Times of Israel (ToI) a deník Ha'arec. Podle nejmenovaného izraelského činitele vláda zatím zastavila dodávky pomoci do Gazy. Podle deníku Ha'arec se to týká severní části pásma. Podle zdravotníků v pásmu při čtvrtečních izraelských útocích zahynulo nejméně 21 Palestinců. Údaj není možné ověřit.