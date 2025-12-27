Kanada poskytne Ukrajině dodatečnou finanční pomoc, uvedl premiér Carney


27. 12. 2025Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Ottawa poskytne Ukrajině dodatečnou pomoc ve výši 2,5 miliardy dolarů (51,42 miliardy korun), uvedl v sobotu v podvečer SEČ premiér Mark Carney po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který severoamerickou zemi navštívil před svou cestou do Spojených států. Podle Carneyho tato podpora pomůže Kyjevu uvolnit financování z Mezinárodního měnového fondu, informovala agentura Reuters.

Carney označil ruské útoky na Kyjev z pátku na sobotu za barbarství. Zdůraznil, že jakákoli mírová dohoda bude vyžadovat, aby Moskva projevila ochotu ke kooperaci.

„Máme prostředky a možnost (dosáhnout) spravedlivého a trvalého míru (na Ukrajině), ale vyžaduje to, aby Rusko bylo ochotné spolupracovat,“ prohlásil kanadský premiér po boku Zelenského.

Po ruských útocích skončil v Kyjevě a okolí bez proudu více než milion domácností
Ruské údery na Kyjev (27. 12. 2025)

Rusko v noci na sobotu zaútočilo na Ukrajinu s pomocí téměř 500 dronů a 40 raket, přičemž cílilo na energetickou a civilní infrastrukturu, uvedl už dříve v sobotu Zelenskyj. V Kyjevě a okolí se ocitl bez elektřiny více než milion domácností, zraněných jsou desítky. Nejméně dva lidé zahynuli.

Zelenskyj se má v neděli sejít s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Floridě. Hlavním tématem jednání budou nedořešené otázky v plánu, který by mohl vést k přerušení bojů na Ukrajině.

