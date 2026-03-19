Babiš míní, že na summitu NATO lépe vysvětlí české výdaje na obranu než Pavel


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za logické, že na červencový summit NATO v Turecku pojede on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), a nikoliv prezident Petr Pavel, který dosud zastupoval Česko na vrcholných setkáních Aliance. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, kterou vzhledem k aktuální geopolitické situaci kritizoval český prezident i američtí diplomaté. Na úterním setkání tuto otázku nestihl s Pavlem projednat, řekl premiér.

Babiš před odletem na summit uvedl, že jeho vláda čelí kritice za to, že v rozpočtu na letošní rok nenavýšila výdaje na obranu víc než o 24 miliard korun. „Je logické, že na ten summit to pojedu vysvětlovat prezidentovi Trumpovi já s Macinkou, a ne pan prezident, který nás za to kritizuje i v zahraničí,“ řekl Babiš.

Pavel se podle něj účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat. Nyní je ale lepší, aby Česko zastupovali zástupci vlády, protože vláda rozhodla o rozpočtu a zná strategii do dalších let, míní premiér.

Příští středu Babiš navštíví ministerstvo obrany. Od ministra Jaromíra Zůny (za SPD) si vyžádal bilanční zprávu o zakázkách a plánech resortu, řešit mají i rozpočet obrany na příští rok.

Prezident podepíše zákon o rozpočtu v pátek, řekl Babiš po jednání na Hradě
Andrej Babiš (ANO) a Petr Pavel na prosincovém snímku ze jmenování vlády

Pavel ke změně nevidí důvod

Pavel se pozastavil nad tím, že se Babiš během úterního rozhovoru o zastoupení Česka na summitu NATO nezmínil. „Předpokládám, že k takové změně by měl být nějaký pádný důvod, ale já žádný takový zatím nevidím. Budu se o tom rád s panem premiérem bavit,“ řekl prezident. Očekával by, že změnu premiér probere nejprve s ním.

Babiš řekl, že to nestihl, protože měl telefonický rozhovor se šéfem Evropské rady Antóniem Costou. To, že na summit pojede on s Macinkou, řekl ve středečním rozhovoru pro ČT. „Víceméně v tom rozhovoru s Českou televizí ani nevím, jak k tomu došlo, že jsem to řekl,“ dodal.

Na summit NATO chce jet premiér, prezident ke změně zvyklostí nevidí důvod
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Dříve Babiš tvrdil, že Česko bude na letním summitu Severoatlantické aliance zastupovat Pavel. O tom, že by prezident nemusel do Turecka jet, hovořil jako první v lednu Macinka poté, co se s hlavou státu dostal do ostrého sporu kvůli nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.

Uvedl tehdy, že prezident by neměl na summitu zastupovat Českou republiku, neboť se pohybuje mimo ústavní rámec. V minulosti bylo české zastoupení na aliančním summitu věcí dohody mezi prezidentem a premiérem.

Výběr redakce

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři se stal terčem útoku

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři se stal terčem útoku

08:14Aktualizovánopřed 22 mminutami
Babiš míní, že na summitu NATO lépe vysvětlí české výdaje na obranu než Pavel

Babiš míní, že na summitu NATO lépe vysvětlí české výdaje na obranu než Pavel

před 47 mminutami
Emisní povolenky ničí evropský průmysl, řekl Babiš před odletem na summit EU

Emisní povolenky ničí evropský průmysl, řekl Babiš před odletem na summit EU

před 2 hhodinami
Arménie odmítla před volbami ruskou „humanitární pomoc“. EU do země vyšle misi

Arménie odmítla před volbami ruskou „humanitární pomoc“. EU do země vyšle misi

před 2 hhodinami
Macron vyzval k zastavení útoků na energetické objekty na Blízkém východě

Macron vyzval k zastavení útoků na energetické objekty na Blízkém východě

01:16Aktualizovánopřed 3 hhodinami
„Ochránce společnosti“ Orbán potřebuje hlasy rodin a seniorů

„Ochránce společnosti“ Orbán potřebuje hlasy rodin a seniorů

před 3 hhodinami
Íránský ministr bezpečnosti je po smrti, Izrael hlásí oběti

Íránský ministr bezpečnosti je po smrti, Izrael hlásí oběti

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Ve Švýcarsku spadla kabina lanovky, jeden člověk zemřel

Ve Švýcarsku spadla kabina lanovky, jeden člověk zemřel

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři se stal terčem útoku

Ceny ropy ve čtvrtek pokračují v růstu kvůli útokům na energetickou infrastrukturu na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent si krátce po 08:00 SEČ připisovala zhruba 6,5 procenta a dostala se nad 114 dolarů (přes 2400 korun) za barel. Ve středu zdražila o zhruba čtyři procenta. Navíc čelil útoku důležitý exportní bod na pobřeží Rudého moře. O třetinu poskočily ve čtvrtek ráno vzhůru i ceny plynu pro evropský trh. Následně lehce poklesly.
08:14Aktualizovánopřed 22 mminutami

Babiš míní, že na summitu NATO lépe vysvětlí české výdaje na obranu než Pavel

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za logické, že na červencový summit NATO v Turecku pojede on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), a nikoliv prezident Petr Pavel, který dosud zastupoval Česko na vrcholných setkáních Aliance. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, kterou vzhledem k aktuální geopolitické situaci kritizoval český prezident i američtí diplomaté. Na úterním setkání tuto otázku nestihl s Pavlem projednat, řekl premiér.
před 47 mminutami

Emisní povolenky ničí evropský průmysl, řekl Babiš před odletem na summit EU

Unijní prezidenti a premiéři se budou na summitu EU, který začíná ve čtvrtek v Bruselu, zabývat posilováním konkurenceschopnosti Evropské unie, ale i současnou válkou na Blízkém východě, včetně jejích dopadů na Evropu, zejména pokud jde o ceny energií. Česko bude na schůzce zastupovat premiér Andrej Babiš (ANO). Dalším velkým tématem je situace na Ukrajině a další pomoc Kyjevu. Před odletem na jednání Babiš zároveň zkritizoval izraelský útok na Írán, který označil za nepochopitelný.
před 2 hhodinami

„Panna Maria ze Szopienic“ zachraňovala olověné děti. O hrdinství čtyřicet let mlčela

Panna Maria ze Szopienic nebo slezská Erin Brokovich - to jsou dvě přirovnání, která se používají v souvislosti s polskou pediatričkou Jolantou Wadowskou-Król. Hrdinka nového seriálu platformy Netflix Olověné děti zachránila v podstatě tajně až skoro ilegálně stovky dětí před vážnými zdravotními problémy. Ty jim způsobovala otrava olovem z hutí v polských Szopienicích. To se ovšem nelíbilo komunistům, a tak Wadowská za své hrdinství tvrdě zaplatila. A svůj příběh držela v utajení - až dokud ho neobjevila její vnučka a o několik let později i filmaři.
před 3 hhodinami

Slabší íránský režim bude určitě lepší než silnější, říká Macinka

„Nejsem si jistý, zda má Česká republika nějaké kapacity, aby pomohla vojensky,“ komentoval ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka tuzemskou pozici vůči válce na Blízkém východě a íránské blokádě Hormuzského průlivu. Roli Česka vidí v diplomacii. O možnostech zapojení Evropy do konfliktu, budoucnosti Íránu či růstu cen pohonných hmot mluvil v Interview ČT24 s moderátorem Danielem Takáčem.
před 11 hhodinami

Na summit NATO chce jet premiér, prezident ke změně zvyklostí nevidí důvod

Premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi sdělil, že na summit NATO, který se koná od 7. do 8. července v turecké Ankaře, chce zamířit společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Prezident Petr Pavel by tak na summit neletěl. Zástupci opozice Babišův záměr kritizují. Otazníky ohledně účasti na letošním summitu Severoatlantické aliance vyvstaly na přelomu ledna a února po sporu šéfa diplomacie s hlavou státu, kdy Macinka zmínil, že by Česko neměl reprezentovat Pavel.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Vnitro zrušilo Krizový informační tým, pomáhal i při povodních

Ministerstvo vnitra ruší svůj Krizový informační tým (KRIT), který od roku 2022 koordinoval komunikaci státu k občanům v krizových situacích, třeba při povodních. Uvedl to v úterý šéf týmu Jan Paťawa. Ministerstvo v pondělí na webu informovalo o tom, že začlenění strategické komunikace resortu do oddělení tisku přinese úsporu v tabulkových místech, podle Paťawy stát zrušením týmu ztratí kapacity v odbornosti, kterou potřebuje.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

VideoSpolupráci s výrobcem letounů F-35 uzavřela poslední z jedenácti českých firem

Dohodu o průmyslové spolupráci na pořízení 24 amerických letounů páté generace F-35 pro českou armádu podepsal ve středu s firmou Lockheed Martin poslední z jedenácti českých subjektů, společnost Ray Service. Její vedení to považuje za „skok kupředu", znamená to pro ni investice do nových kapacit. Další firma, PBS Group, se na vylepšení stíhačky podílí už druhým rokem. Na začátku přitom bylo její důsledné prověření výrobcem. O nákupu stíhaček rozhodla před třemi lety minulá vláda, výcvik prvních českých pilotů má začít v roce 2029. Plná bojeschopnost je nyní plánována na rok 2035. Pořízení letounů a úpravy infrastruktury mají vyjít na 150 miliard korun.
před 13 hhodinami
Načítání...