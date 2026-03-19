Babiš míní, že na summitu NATO lépe vysvětlí české výdaje na obranu než Pavel

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za logické, že na červencový summit NATO v Turecku pojede on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), a nikoliv prezident Petr Pavel, který dosud zastupoval Česko na vrcholných setkáních Aliance. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, kterou vzhledem k aktuální geopolitické situaci kritizoval český prezident i američtí diplomaté. Na úterním setkání tuto otázku nestihl s Pavlem projednat, řekl premiér.
Babiš před odletem na summit uvedl, že jeho vláda čelí kritice za to, že v rozpočtu na letošní rok nenavýšila výdaje na obranu víc než o 24 miliard korun. „Je logické, že na ten summit to pojedu vysvětlovat prezidentovi Trumpovi já s Macinkou, a ne pan prezident, který nás za to kritizuje i v zahraničí,“ řekl Babiš.
Pavel se podle něj účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat. Nyní je ale lepší, aby Česko zastupovali zástupci vlády, protože vláda rozhodla o rozpočtu a zná strategii do dalších let, míní premiér.
Příští středu Babiš navštíví ministerstvo obrany. Od ministra Jaromíra Zůny (za SPD) si vyžádal bilanční zprávu o zakázkách a plánech resortu, řešit mají i rozpočet obrany na příští rok.
Pavel ke změně nevidí důvod
Pavel se pozastavil nad tím, že se Babiš během úterního rozhovoru o zastoupení Česka na summitu NATO nezmínil. „Předpokládám, že k takové změně by měl být nějaký pádný důvod, ale já žádný takový zatím nevidím. Budu se o tom rád s panem premiérem bavit,“ řekl prezident. Očekával by, že změnu premiér probere nejprve s ním.
Babiš řekl, že to nestihl, protože měl telefonický rozhovor se šéfem Evropské rady Antóniem Costou. To, že na summit pojede on s Macinkou, řekl ve středečním rozhovoru pro ČT. „Víceméně v tom rozhovoru s Českou televizí ani nevím, jak k tomu došlo, že jsem to řekl,“ dodal.
Dříve Babiš tvrdil, že Česko bude na letním summitu Severoatlantické aliance zastupovat Pavel. O tom, že by prezident nemusel do Turecka jet, hovořil jako první v lednu Macinka poté, co se s hlavou státu dostal do ostrého sporu kvůli nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Uvedl tehdy, že prezident by neměl na summitu zastupovat Českou republiku, neboť se pohybuje mimo ústavní rámec. V minulosti bylo české zastoupení na aliančním summitu věcí dohody mezi prezidentem a premiérem.