VideoAplikaci na pokuty policie spustí o prázdninách


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Policisté začnou při řešení přestupků používat elektronické pokutové bloky. Při vypisování těch papírových se totiž stávají chyby a těch pak využívají řidiči, když prostřednictvím právníků usilují o zrušení uděleného trestu. „Drtivá většina bloků zůstává platných. Jedná se o promile případů, kdy jsou pokuty zrušeny,“ zdůraznil ředitel dopravní policie Michal Hodboď. Elektronické bloky začnou policisté používat o prázdninách, zatím jen na předem vybraných silicích. Běžné papírové bloky ale úplně neskončí a stále budou k dispozici jako alternativa.

Výběr redakce

Americká demokracie oslaví 250 let. Ale chřadne

Americká demokracie oslaví 250 let. Ale chřadne

před 41 mminutami
Izrael zasáhl proti íránskému raketovému útoku. Mělo jít o odvetu za Bejrút

Izrael zasáhl proti íránskému raketovému útoku. Mělo jít o odvetu za Bejrút

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
V Arménii probíhá sčítání hlasů, účast dosáhla bezmála 59 procent

V Arménii probíhá sčítání hlasů, účast dosáhla bezmála 59 procent

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Ruský dron zasáhl sklad s jaderným palivem u Černobylu

Ruský dron zasáhl sklad s jaderným palivem u Černobylu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Školy podaly žalobu kvůli ukončení kombinované výuky

Školy podaly žalobu kvůli ukončení kombinované výuky

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
STAN podpoří změnu jednacího řádu, řekla Urbanová. Dle Vesecké zefektivní práci

STAN podpoří změnu jednacího řádu, řekla Urbanová. Dle Vesecké zefektivní práci

před 16 hhodinami
Česko dle ministerstva vyhrálo stamilionovou arbitráž s JCDecaux

Česko dle ministerstva vyhrálo stamilionovou arbitráž s JCDecaux

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Nigerijská armáda zachránila stovky lidí unesených Boko Haram

Nigerijská armáda zachránila stovky lidí unesených Boko Haram

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoAplikaci na pokuty policie spustí o prázdninách

Policisté začnou při řešení přestupků používat elektronické pokutové bloky. Při vypisování těch papírových se totiž stávají chyby a těch pak využívají řidiči, když prostřednictvím právníků usilují o zrušení uděleného trestu. „Drtivá většina bloků zůstává platných. Jedná se o promile případů, kdy jsou pokuty zrušeny,“ zdůraznil ředitel dopravní policie Michal Hodboď. Elektronické bloky začnou policisté používat o prázdninách, zatím jen na předem vybraných silicích. Běžné papírové bloky ale úplně neskončí a stále budou k dispozici jako alternativa.
před 11 mminutami

Nebezpečné invazní druhy může mapovat i veřejnost

V pondělí začíná Týden invazních druhů, který veřejnosti přiblíží rostlinné i živočišné druhy zavlečené do Česka a ohrožující místní druhovou rozmanitost. O víkendu ho pak zakončí pátý ročník akce Biosmršť, při níž se zájemci mohou zapojit do mapování výskytu invazních druhů.
před 1 hhodinou

Pavel dorazí na jednání vlády, ta rozhodnutí o delegaci na summit NATO odložila

Za účasti prezidenta Petra Pavla bude jednat vláda Andreje Babiše (ANO). Pavel se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš nicméně v pátek uvedl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit NATO se z původně plánovaného 8. června posouvá o dva týdny. Kabinet se bude zabývat mimo jiné zvýšením plateb za státní pojištěnce.
před 4 hhodinami

VideoBarták a Kovářová debatovali o ochromené sněmovně i rozpočtu na příští rok

Místopředseda sněmovny Jiří Barták (Motoristé) míní, že zvolení nominantky opozičního hnutí STAN Barbory Urbanové na místopředsedkyni dolní komory může pomoci celkové atmosféře a k uklidnění situace. S tím souhlasí i poslankyně Starostů Věra Kovářová. „Vnímám politiku jako soupeření, nikoliv jako nenávist. A ta nenávistná válka, která se vedla, skutečně nikomu nepomáhá,“ řekla v Duelu ČT24. Barták vyloučil, že by nezvolení šéfa Starostů Víta Rakušana na post místopředsedy sněmovny byla pomsta. „My jsme noví, rozhodujeme se, jak to vypadá teď, dodal. Podle Kovářové by skutečně poslanci měli přestat „fňukat“, kdo si kdy co udělal, a měli by začít pracovat. Změna jednacího řádu je podle obou potřebná. Barták a Kovářová se věnovali také rozpočtu na příští rok. Diskusí provázela Tereza Kručinská.
před 10 hhodinami

Valorizace dle vlády zabrání kolapsu zdravotnictví. Problémy nevyřeší, zní z opozice

Celkem o 24 miliard korun více zaplatí v příštím roce stát za své pojištěnce, tedy děti nebo důchodce. O mimořádné valorizaci by v pondělí měla rozhodnout vláda. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by bez těchto peněz hrozil zdravotnictví kolaps. Opozice ale návrh kritizuje. Argumentuje tím, že navyšování plateb samo o sobě finanční problémy pojišťoven nevyřeší. A doporučuje zaměřit se na to, jak s penězi na péči nakládají.
před 11 hhodinami

Cena jednorázových rukavic roste. Dodavatelé zavádějí limity

Konflikt na Blízkém východě a krize v Hormuzském průlivu zdražují produkty vyráběné z ropy. Růst cen se dotkl i zdravotnického materiálu, zejména jednorázových rukavic. Některé typy podražily až o sto procent, nemocnice proto navyšují zásoby a dodavatelé zavádějí odběrové limity.
před 11 hhodinami

Školy podaly žalobu kvůli ukončení kombinované výuky

Soukromá Expediční základní ScioŠkola a síť škol Erazim podaly správní žalobu kvůli nedávnému rozhodnutí ministerstva školství o ukončení pokusného ověřování takzvané kombinované výuky na základních školách. Tento model kombinuje prezenční a distanční výuku. Pro školu, která střídá on-line výuku s expedicemi, to znamená ukončení provozu ke konci června, sdělil mluvčí ScioŠkol Tomáš Matoušek.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

STAN podpoří změnu jednacího řádu, řekla Urbanová. Dle Vesecké zefektivní práci

Opoziční hnutí STAN podpoří novelizaci sněmovního jednacího řádu, pokud nedozná větších změn, řekla místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová (STAN). Podle předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renaty Vesecké (Motoristé) má jednací řád zrychlit a zefektivnit práci poslanců. Hosty Nedělní debaty byli také předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) a bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Diskusi moderoval Lukáš Dolanský.
před 16 hhodinami
Načítání...