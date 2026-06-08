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Policisté začnou při řešení přestupků používat elektronické pokutové bloky. Při vypisování těch papírových se totiž stávají chyby a těch pak využívají řidiči, když prostřednictvím právníků usilují o zrušení uděleného trestu. „Drtivá většina bloků zůstává platných. Jedná se o promile případů, kdy jsou pokuty zrušeny,“ zdůraznil ředitel dopravní policie Michal Hodboď. Elektronické bloky začnou policisté používat o prázdninách, zatím jen na předem vybraných silicích. Běžné papírové bloky ale úplně neskončí a stále budou k dispozici jako alternativa.