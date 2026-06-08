Nahrávám video
Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o nepravomocném verdiktu, kterým soud uložil hnutí SPD třímilionový peněžitý trest za kontroverzní předvolební plakáty. Hovořili také o shodě poslanců na růstu rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun či o dalších debatách o přijetí eura, k čemuž vyzval prezident Petr Pavel. Probrali také kauzu kolem platformy OnlyFans, v níž policie obvinila jednoho influencera. Pozvání do debaty přijali generální ředitelka Czech Expert Media Libuše Šmuclerová, římskokatolický kněz Marek Vácha, komentátor Lidových novin Petr Kamberský, herec, politik a diplomat Martin Stropnický a komička Natálie „Tali“ Schejbalová. Pořadem provázela Klára Radilová.