VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali nepravomocný verdikt za plakáty SPD


před 24 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o nepravomocném verdiktu, kterým soud uložil hnutí SPD třímilionový peněžitý trest za kontroverzní předvolební plakáty. Hovořili také o shodě poslanců na růstu rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun či o dalších debatách o přijetí eura, k čemuž vyzval prezident Petr Pavel. Probrali také kauzu kolem platformy OnlyFans, v níž policie obvinila jednoho influencera. Pozvání do debaty přijali generální ředitelka Czech Expert Media Libuše Šmuclerová, římskokatolický kněz Marek Vácha, komentátor Lidových novin Petr Kamberský, herec, politik a diplomat Martin Stropnický a komička Natálie „Tali“ Schejbalová. Pořadem provázela Klára Radilová.

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