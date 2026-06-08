Od úterý se začne ochlazovat a bude pršet


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

V Česku v pondělí vyvrcholí příliv teplého vzduchu s teplotami až 28 stupňů Celsia, po kterém se v úterý ochladí a bude pršet. Ve středu se nejvyšší teploty budou držet do 19 stupňů. V druhé polovině týdne se mírně oteplí, denní teploty se budou pohybovat kolem dvaceti stupňů, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V pondělí, kdy má svátek Medard, bude slunečný a teplý den, nejvyšší teploty budou mezi 23 a 28 stupni. Známá pranostika spojená s tímto dnem předpovídá déšť na následujících 40 dní, pokud právě 8. června zaprší. Odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti.

Meteorolog ČT Miloš Dvořák ráno po šesté hodině uvedl, že více oblačnosti bylo v oblasti Jeseníků a Orlických hor. „Díky jasné obloze klesly teploty na třináct až sedm stupňů Celsia“. Upozornil však, že jsou místa, například u Volar, kde teplota klesla až k jednomu stupni. „V mrazových oblastech Šumavy pak teplota klesla k minus třem stupňům,“ dodal.

Doplnil rovněž, že během pondělí pršet nebude.

„První srážky by měly ve spojitosti se studenou frontou doputovat od západu v noci na zítřek (úterý) a s přestávkami se budou na našem území vyskytovat minimálně do konce týdne. Medardovské počasí tak přece jen přijde,“ uvedl ČHMÚ.

V úterý a ve středu bude deštivo, v úterý se můžou na Moravě a ve Slezsku vyskytnout bouřky, při kterých ojediněle naprší kolem 25 milimetrů, tedy 25 litrů na metr čtvereční. V úterý budou teploty v Čechách mezi 17 a 22 stupni, na Moravě a ve Slezsku může být ještě kolem 25 stupňů. Ve středu už se teploty na celém území budou držet do 19 stupňů.

Ve čtvrtek bude srážek ubývat, ale do konce týdne zůstane na obloze více oblačnosti. Denní teploty se v druhé polovině týdne budou pohybovat nejčastěji mezi 17 a 22 stupni.

Na konci týdne se bude trochu oteplovat, s teplotami kolem 21 či 22 stupňů Celsia, uvedl meteorolog Dvořák. Místy se však objeví přeháňky, „nejsou vyloučené ani bouřky“.

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