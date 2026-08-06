Krátké ochlazení vystřídají víkendové tropy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Teploty v Česku o víkendu po pátečním ochlazení opět stoupnou na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V neděli se sice mohou k večeru objevit deště i bouřky, ale tropy potrvají i v dalších dnech.

Noc v tuzemsku byla opět na řadě míst tropická, nejčastěji se teploty pohybovaly od 18 do 24 stupňů Celsia. „V centru Prahy bylo i kolem 25 stupňů, v Beskydech na Pradědu teplota klesla těsně pod dvacet stupňů,“ informoval meteorolog ČT Miloš Dvořák.

Středa přinesla opět rekordní vedra. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 41 stupňů, což je nový rekord pro celou Moravu a Slezsko. Ve čtvrtek bude podle ČHMÚ většinou 28 až 32 stupňů, ale na Moravě a ve Slezsku může být až 37 stupňů.

Výraznější ochlazení čeká Česko až v pátek, kdy maximální denní teploty klesnou na 23 až 28 stupňů. Jen na jihu Moravy by mohlo být místy až 30 stupňů. Už nyní se mohou hlavně v Čechách a na západě Moravy a Slezska objevit silné bouřky, v noci na pátek se budou deště přesouvat na východ. V pátek ráno potom bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť.

Horký víkend

Už v sobotu však teploty začnou znovu stoupat. V celé zemi se dostanou na 26 až 30 stupňů. Podle meteorologů bude sobota slunečná a bez srážek. Zprvu jasno až polojasno bude rovněž v neděli. Teploty opět vzrostou, a to na 27 až 32 stupňů na většině území a až na 34 stupňů na jihu Moravy. Večer bude na západě přibývat oblačnosti a mohou se objevit i bouřky.

V pondělí pak bude oblačno s případnými bouřkami, ale teploty zůstanou stejně vysoké jako v neděli. V dalších dnech se vyjasní a teploty se dostanou až na 35 stupňů.

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