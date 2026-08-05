Koaliční poslanci plánují úpravu novely zmírňující pravidla pro střet zájmů

Poslanci vládní koalice po výhradách kabinetu upraví návrh na zmírnění pravidel pro střet zájmů. Ve sněmovně ho chtějí začít projednávat po prázdninách. S rozvolněním pravidel pro přístup k dotacím i veřejným zakázkám však nesouhlasí opozice, která návrh ostře kritizuje. Jde podle ní vstříc zájmům premiéra Andreje Babiše (ANO).
Téma střetu zájmů sněmovnu polarizuje pravidelně. Přesto má ale místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO), který je jedním z předkladatelů novely, ambici dostat zástupce koalice i opozice k jednacímu stolu a řešit s nimi možné úpravy návrhu.
Změnit by se podle Vondráčka mohla třeba lhůta pro vymáhání neoprávněně vyplacených dotací. Nyní je to deset let, návrh počítá se čtyřmi roky. „Je to příliš atraktivní. Na druhou stranu, tak se o tom nebudeme bavit? Já si myslím, že tu úpravu nemáme dobrou,“ domnívá se. Současná pravidla jsou podle Vondráčka příliš přísná.
Opozice však říká, že rozvolnění navrhují poslanci na objednávku premiéra Babiše. Aktuální situaci právě kolem předsedy vlády řeší Evropská unie. Premiér má střet zájmů za vyřešený tím, že holding Agrofert převedl do svěřenského fondu.
„Opravdu je normální, aby si premiér uzurpoval moc takovou měrou, že si bude psát zákony pro své vlastní zájmy místo toho, aby se zodpovídal, ať už evropským žalobcům nebo české veřejnosti?“ ptá se členka sněmovního ústavně-právního výboru z opoziční ODS Eva Decroix. „Já střet zájmů komentovat nebudu, protože žádný nemám,“ zdůraznil už na konci června Babiš.
Novela mimo jiné výrazně rozvolňuje pravidla pro nenárokové dotace. Tedy pro podporu konkrétních projektů. Podnikatel musí poslat žádost a čekat, jestli bude schválena. Třeba když chce koupit novou zemědělskou techniku.
Premiér by dle novely mohl dosáhnout na kteroukoliv dotaci
Podle současných pravidel dotace nesmí čerpat firmy, které alespoň čtvrtinově ovládá člen vlády. Nově by ale zákaz platil jen pro dotace z resortu, v jehož čele politik stojí. Například ministr zahraničí by tak mohl dosáhnout na zemědělskou dotaci. A premiérovi v tom novela žádná omezení nestanovuje.
„Opozice tady na míru proti panu Babišovi ušila zákon o střetu zájmů, tak nemá co kritizovat, jestli se ten zákon na základě poslaneckého návrhu bude měnit. My jsme jako vláda zaujali neutrální stanovisko,“ říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).
„Já se nebráním debatě o tom, jak vylepšit nebo zpřehlednit zákon o střetu zájmů. Ale nezapomínejme na toho slona v místnosti, kterým je v tomhle případě Andrej Babiš,“ uvádí místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Karel Dvořák (STAN).
Předkladatelé by chtěli návrh ve sněmovně schvalovat během prvního pololetí příštího roku. Některé opoziční kluby ale už teď mluví o tom, že jeho přijetí budou blokovat.