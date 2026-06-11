Sněmovna se mimořádně sejde kvůli střetu zájmů Babiše


před 48 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Poslanci budou na mimořádné schůzi z podnětu opozice debatovat o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotacích skupině Agrofert. Opoziční poslanci budou chtít také blokovat přijetí novely, která rozvolňuje zákon o střetu zájmů politiků. Podle průběhu projednávání ve sněmovně budou zvažovat i napadnutí u Ústavního soudu. Úpravy v úterý předložila skupina koaličních poslanců, kvůli tomu odpadne běžné připomínkové řízení.

„Zase se bude mluvit o lex Babiš, nicméně snaha je, opravdu nějakým způsobem stabilizovat, zpřehlednit právní řád, protože to, co se v minulosti přijalo, já jsem s tím nesouhlasil,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu ANO a spolupředkladatel návrhu Radek Vondráček (ANO).

Novela by zmírnila podmínky pro poskytování nenárokových dotací nebo veřejných zakázek. Firma člena vlády by je nesměla dostat jen od resortu, který daný ministr vede, z jiného odvětví by je čerpat mohla. Nárokové zemědělské dotace chtějí předkladatelé úplně vyjmout. Podle opozičních zákonodárců jde o destrukci právního státu v přímém přenosu.

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Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD) a Marek Výborný (KDU-ČSL)

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„Vnímám to jako něco, co se rozhodně nemělo stát. Považuju to za účelovou změnu, která je prováděná ve prospěch jednoho člověka, a tím je premiér české vlády,“ podotkl místopředseda Starostů Karel Dvořák.

Prosazení změn budou chtít bránit. Kritizují taky to, že návrh zkracuje lhůty týkající se případného vymáhání neoprávněně vyplacených peněz. „Tak, aby se tam historicky z těch deseti let už na to první období vlády Andreje Babiše nedostalo. Je to přímo v rozporu i s evropským právem,“ upozornil místopředseda pirátských poslanců Ivan Bartoš.

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Sídlo holdingu Agrofert v Praze

„Babiše chtějí všichni zničit, protože Babiš nekrade, nelže a dělá tady věci pro lidi,“ prohlásil premiér.

Státní zemědělský intervenční fond od loňského prosince do dubna pozastavil všechny žádosti Agrofertu. Teď na základě nové analýzy peníze znovu vyplácí, jde o nárokové dotace z loňského roku. Evropská unie ale zatím stamiliony Česku neposílá a prověřuje, jestli premiér vložením Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust podmínky čerpání dostatečně splnil.

„Kvartální hlášení, kde se objevily první nárokové dotace Agrofertu teď bude Komise vyhodnocovat, vždycky to dělá tak řekněme do dvou měsíců. Jestli to spojí s nějakým dalším svým rozhodnutím, to si budeme muset počkat,“ popsal ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).

„Tady je vidět prostě, že to vyplatit chtějí, a že do toho rizika jdou. Důvody, ať si každý dovodí sám,“ poznamenal místopředseda sněmovního zemědělského výboru Petr Bendl (ODS).

Ke schválení programu mimořádné schůze nebude bez koaliční podpory dostatečný počet hlasů. U řečnického pultíku tak zřejmě vystoupí jen poslanci s přednostními právy.

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Logo Agrofertu

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