Jeden z nejnižších přítoků v historii a hladina přibližně patnáct metrů pod maximem – taková je současná situace na Orlické přehradě. Pokud bude voda klesat dál, bude muset povodí vypouštění z Orlíka zastavit. Hlavní příčinou jsou nízké srážky v posledních měsících, vysvětlil hydrolog a radní pro životní prostředí Prahy 4 Tomáš Hrdinka (ANO). Pro nasycení povodí by dle něj byly potřeba regionální deště s mírnou intenzitou po několik dnů. Na kritickou hranici vodojemů se dostala třeba obec Sebranice. I kvůli nedostatku sněhu, připojila starostka Eva Škrabalová (za KDU-ČSL). Viceprezident Evropské federace obnovitelných zdrojů energie Martin Bursík (LES) upozornil, že o situaci se vědělo, ale nepředcházelo se jí. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
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Severní polokouli čeká zatmění Slunce, v Česku budou pozorovací podmínky skvělé
11:11před 2 hhodinami
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Soud potvrdil státu vysoký doplatek na nájemném za pozemky s ruskými budovami
Na nájemném za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách náleží českému státu od firmy Simply Service Rent doplatek 6,3 milionu korun. Ve středu to pravomocně potvrdil Městský soud v Praze. Stát ve sporu zastupovala příspěvková organizace ministerstva zahraničí Diplomatický servis (DS). Proti rozsudku lze podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Podle právního zástupce firmy už společnost peníze státu uhradila.
Při červnové vlně veder zemřelo v Česku více lidí, než je obvyklé
Český statistický úřad tento týden zveřejnil data o úmrtnosti za duben až červen. Čísla ukazují, kolik lidí umřelo v průběhu první letošní vlny veder na konci června, a zasazují je do kontextu úmrtí v celé Evropě ve stejném období.
Severní polokouli čeká zatmění Slunce, v Česku budou pozorovací podmínky skvělé
Severní polokouli čeká zatmění Slunce. Úplné zatmění bude ve středu večer viditelné z části Španělska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Na dalších místech polokoule, včetně velké části Evropy, severu Spojených států, Kanady či severozápadní Afriky, bude možné pozorovat částečné zatmění. Výrazné částečné zatmění bude vidět i v Česku, kde budou pro pozorování skvělé podmínky. Platí to i pro roje Perseid.
Miliardový investiční podvod míří před soud, státní zástupce obžaloval tři lidi
Státní zástupce obžaloval tři lidi z podvodu, porušení pravidel hospodářské soutěže a neoprávněného podnikání v souvislosti s údajným investičním podvodem prostřednictvím společnosti Cryfin. V tiskové zprávě zaslané České televizi to ve středu uvedl žalobce Tomáš Černý z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Obvinění podle vyšetřovatelů způsobili 584 investorům škodu 1,1 miliardy korun. Obviněným hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.
Justice porušila práva Jiřikovského z bitcoinové kauzy, rozhodl Ústavní soud
Krajský soud v Brně při prodlužování vazby porušil práva Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy, konstatoval Ústavní soud (ÚS). Krajský soud chyboval, když obhajobě neumožnil reakci na vyjádření žalobců. Jeho usnesení proto ústavní soudci zrušili, předešlé vazební rozhodnutí Městského soudu v Brně ale zůstalo v platnosti. Na svobodu se tak Jiřikovský zatím nedostane.
USA obvinily čtyři členy mexického kartelu z pokusu o nákup zbraní a nábojů v Česku
Americké úřady v úterý obvinily čtyři členy mexického Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) z pokusu o nákup zbraní a střeliva v Česku. Hrozí jim doživotí, uvedli podle agentury AFP představitelé amerického ministerstva spravedlnosti. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena 11. června, přičemž dva už byli vydáni do USA a u dalších dvou se o vydání jedná. Potvrdil to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).
Motýli se kvůli změně klimatu i intenzivnímu zemědělství přesouvají
Na lidmi způsobené klimatické změny reagují i motýli, v přírodě se přesouvají do jiných lokalit. Vadí jim vysoké teploty, sucho nebo třeba časný nástup oteplování po zimě. Vyplývá to z mezinárodní studie, na níž se podíleli i čeští experti. Analyzovali 1758 druhů motýlů ve 105 zemích. Zjistili, že osmdesát procent přesunů motýlů souvisí právě s klimatickými změnami.
VideoHosté Událostí, komentářů probrali nízké hladiny toků
Jeden z nejnižších přítoků v historii a hladina přibližně patnáct metrů pod maximem – taková je současná situace na Orlické přehradě. Pokud bude voda klesat dál, bude muset povodí vypouštění z Orlíka zastavit. Hlavní příčinou jsou nízké srážky v posledních měsících, vysvětlil hydrolog a radní pro životní prostředí Prahy 4 Tomáš Hrdinka (ANO). Pro nasycení povodí by dle něj byly potřeba regionální deště s mírnou intenzitou po několik dnů. Na kritickou hranici vodojemů se dostala třeba obec Sebranice. I kvůli nedostatku sněhu, připojila starostka Eva Škrabalová (za KDU-ČSL). Viceprezident Evropské federace obnovitelných zdrojů energie Martin Bursík (LES) upozornil, že o situaci se vědělo, ale nepředcházelo se jí. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
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Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“
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