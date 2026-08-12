V roce 1936 americký atlet černé barvy pleti Jesse Owens získal na olympijských hrách v Berlíně, které byly pořádány německými nacisty, čtyři zlaté medaile. Owensova vítězství byla v ostrém kontrastu s tehdejší nacistickou propagandou, podle které měl být jen „méněcenným černochem“. Ponížil tak Adolfa Hitlera. Jen dva dny po úspěchu na olympiádě závodil Owens na pražské Letné. „Slavia tady hrála fotbal a tím, že přivedli takového šampiona, tak trochu doufali, že by tady mohl skočit velký výkon a možná světový rekord. Takže doskočiště o dva metry prodlužovali,“ připomněl sportovní publicista Luboš Brabec. Do Prahy tehdy Owens přiletěl pouhou hodinu a půl před startem závodu. Kvůli jeho únavě rekordy nakonec nepadly, i tak ale tuzemskou špičku porazil. Noviny opěvovaly jeho rychlost.
VideoJesse Owens, který ponížil Hitlera, před 90 lety závodil také v Praze
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