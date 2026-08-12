Pirátské sportovní streamy v Česku se profesionalizují. Doporučení EU nestačí


před 7 hhodinami|Zdroj: ČT24

Placené nelegální streamy v Česku přibývají a nabízejí celé balíčky televizních kanálů včetně prémiového sportu, aniž by k jejich šíření měly smlouvy s vysílateli, uvádí Asociace komerčních televizí (AKTV). Pirátské služby se tak tváří jako zcela legální a diváky často přivádí v omyl. Problém se nepodařilo výrazně omezit ani na evropské úrovni. Evropská komise ve svém hodnocení uvedla, že navzdory některým pozitivním dopadům se celkovou úroveň pirátství živých akcí výrazně snížit nepodařilo.

„Piráti se zaměřují především na prémiový živý obsah, zejména domácí a zahraniční fotbal, lední hokej, tenis, motoristický sport nebo bojové sporty,“ řekla tajemnice AKTV Marie Fianová. Podle ní se nelegální nabídka v Česku dále profesionalizuje a nelegální služby mohou působit jako legální a legitimní nabídka.

Vedle jednotlivých streamů jde zejména o placené IPTV a OTT služby, které bez smluv s vysílateli přebírají celé sportovní kanály a vytvářejí paralelní trh s televizním vysíláním. IPTV distribuuje televizní obsah prostřednictvím internetového protokolu, zpravidla v rámci sítě poskytovatele, zatímco OTT služby ho poskytují přímo přes internet bez nutnosti kabelového nebo satelitního připojení.

„Naši raději koukají do telefonu.“ Děti se pak dle expertů cítí bezvýznamné
Ilustrační foto

AKTV a její členové se snaží dosáhnout odstranění nebo zablokování nelegálních služeb civilní cestou. V případech organizovaného a komerčního provozu pirátských IPTV služeb podávají také trestní oznámení.

Bitplay a Sleduje.me ukazují českou praxi

Provozovatelů nelegálních OTT služeb podle vedoucí právničky Skupiny Nova Zdeňky Zimové přibývá. Letošní případy Bitplay a Sleduje.me ukazují, že nejde jen o jednotlivé pirátské streamy, ale také o organizované služby nabízející desítky až stovky televizních kanálů včetně prémiového sportu za pravidelný poplatek.

Službu Bitplay identifikovala AKTV v polovině roku 2025. Po trestním oznámení a prověřování ze strany české policie se její provoz podařilo v únoru 2026 zastavit. Služba neoprávněně zpřístupňovala prémiové sportovní kanály a živé přenosy sportovních utkání.

V květnu pak Televizní web upozornil na službu Sleduje.me, která nabízela více než 200 televizních kanálů včetně prémiového sportu za výrazně nižší cenu než legální poskytovatelé. Nabízela také české sportovní kanály Oneplay Sport. Na Slovensku se o její zablokování snažily Slovenská asociace kabelových televizí a televize JOJ.

AI a válka s Íránem zdražují elektroniku. Na víc vyjdou počítače či mobily
Ilustrační foto

Podle Zimové provozovatelé podobných služeb často přijímají platby v bitcoinech nebo jinými alternativními metodami, které mohou ztěžovat dohledání příjemce. Nelegální operátoři podle ní z příjmů z poplatků neodvádějí daně, což má dopad i na veřejné rozpočty.

„Zákazníci, kteří místo předplatného Oneplay zaplatí raději nízký poplatek u nelegálního operátora, podstupují velké riziko zneužití platebních údajů, napadení počítače malwarem a podobně, které je u těchto stránek velmi časté,“ dodala Zimová.

AKTV prosazuje blokování nelegálních streamů v reálném čase

Česká republika podle AKTV nemá účinný mechanismus takzvané dynamické blokace, tedy zastavení nelegálních streamů v reálném čase. U živého sportu je přitom podle Fianové rychlost zásadní. „Pokud je stream zablokován až po skončení zápasu, je ochrana prakticky bez významu,“ podotkla.

AKTV se proto snaží omezovat opětovné šíření nelegálního obsahu také dohodami s provozovateli internetových úložišť založenými na principu „notice and stay down“, tedy odstranění nahlášeného obsahu a zabránění jeho opětovnému nahrání.

Senioři poptávají kurzy práce se smartphony. Preferují je před počítači
Ilustrační snímek

Doporučení Evropské komise problém výrazně nevyřešilo

Evropská komise v květnu 2023 vydala doporučení proti on-line pirátství sportovních a jiných živých událostí. Členským státům, držitelům práv a poskytovatelům služeb navrhla mimo jiné rychlejší odstraňování nelegálního obsahu, širší využívání dynamických blokací a lepší spolupráci mezi jednotlivými stranami. Doporučení ale nebylo právně závazné.

Po dvou letech Komise jeho účinky vyhodnotila. V dokumentu SWD(2025) 384 uvedla, že doporučení přineslo některé pozitivní dopady, celkovou úroveň pirátství živých akcí však výrazně nesnížilo. Jako problém zmínila mimo jiné nedostatečně účinné vyřizování oznámení některými poskytovateli služeb a neochotu části zprostředkovatelů spolupracovat s držiteli práv.

Nárůst pirátství živých vysílání v Evropě zaznamenalo během monitoringu v období od ledna 2024 do června 2025 i Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (EUIPO Observatory). V jednom z případů podle EUIPO pocházelo během určitého období 40 procent on-line pirátství z IPTV. Údaj poskytl organizátor fotbalové ligy zapojený do monitoringu. EUIPO jeho identitu kvůli anonymizaci dat nezveřejnilo. Středisko při monitoringu získávalo data mimo jiné od organizátorů sportovních soutěží a jejich vysílatelů.

Výběr redakce

Miliardový investiční podvod míří před soud, státní zástupce obžaloval tři lidi

Miliardový investiční podvod míří před soud, státní zástupce obžaloval tři lidi

11:22AktualizovánoPrávě teď
Trump odmítá, že by lidé v Air Force One byli na cestě z Ankary v nebezpečí

Trump odmítá, že by lidé v Air Force One byli na cestě z Ankary v nebezpečí

před 9 mminutami
Justice porušila práva Jiřikovského z bitcoinové kauzy, rozhodl Ústavní soud

Justice porušila práva Jiřikovského z bitcoinové kauzy, rozhodl Ústavní soud

10:39Aktualizovánopřed 9 mminutami
USA obvinily čtyři členy mexického kartelu z pokusu o nákup zbraní a nábojů v Česku

USA obvinily čtyři členy mexického kartelu z pokusu o nákup zbraní a nábojů v Česku

02:47Aktualizovánopřed 27 mminutami
Ukrajina zastavila útoky na neruské ropné tankery na žádost JD Vance, píší FT

Ukrajina zastavila útoky na neruské ropné tankery na žádost JD Vance, píší FT

před 54 mminutami
Severní polokouli čeká zatmění Slunce, úplné bude zejména v částech Španělska

Severní polokouli čeká zatmění Slunce, úplné bude zejména v částech Španělska

před 2 hhodinami
Ukrajina podnikla masivní útok na ruský Krasnodarský kraj, tvrdí tamní úřady

Ukrajina podnikla masivní útok na ruský Krasnodarský kraj, tvrdí tamní úřady

08:33Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Peking kvůli silnému dešti uzavřel turistické památky a evakuuje ohrožená místa

Peking kvůli silnému dešti uzavřel turistické památky a evakuuje ohrožená místa

08:26Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Miliardový investiční podvod míří před soud, státní zástupce obžaloval tři lidi

Státní zástupce obžaloval tři lidi z podvodu, porušení pravidel hospodářské soutěže a neoprávněného podnikání v souvislosti s údajným investičním podvodem prostřednictvím společnosti Cryfin. V tiskové zprávě zaslané České televizi to ve středu uvedl žalobce Tomáš Černý z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Obvinění podle vyšetřovatelů způsobili 584 investorům škodu 1,1 miliardy korun. Obviněným hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.
11:22AktualizovánoPrávě teď

Justice porušila práva Jiřikovského z bitcoinové kauzy, rozhodl Ústavní soud

Krajský soud v Brně při prodlužování vazby porušil práva Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy, konstatoval Ústavní soud (ÚS). Krajský soud chyboval, když obhajobě neumožnil reakci na vyjádření žalobců. Jeho usnesení proto ústavní soudci zrušili, předešlé vazební rozhodnutí Městského soudu v Brně ale zůstalo v platnosti. Na svobodu se tak Jiřikovský zatím nedostane.
10:39Aktualizovánopřed 9 mminutami

USA obvinily čtyři členy mexického kartelu z pokusu o nákup zbraní a nábojů v Česku

Americké úřady v úterý obvinily čtyři členy mexického Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) z pokusu o nákup zbraní a střeliva v Česku. Hrozí jim doživotí, uvedli podle agentury AFP představitelé amerického ministerstva spravedlnosti. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena 11. června, přičemž dva už byli vydáni do USA a u dalších dvou se o vydání jedná. Potvrdil to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).
02:47Aktualizovánopřed 27 mminutami

Severní polokouli čeká zatmění Slunce, úplné bude zejména v částech Španělska

Severní polokouli čeká zatmění Slunce. Úplné zatmění bude dnes večer viditelné z části Španělska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Na dalších místech polokoule, včetně velké části Evropy, severu Spojených států, Kanady či severozápadní Afriky, bude možné pozorovat částečné zatmění.
před 2 hhodinami

Motýli se kvůli změně klimatu i intenzivnímu zemědělství přesouvají

Na lidmi způsobené klimatické změny reagují i motýli, v přírodě se přesouvají do jiných lokalit. Vadí jim vysoké teploty, sucho nebo třeba časný nástup oteplování po zimě. Vyplývá to z mezinárodní studie, na níž se podíleli i čeští experti. Analyzovali 1758 druhů motýlů ve 105 zemích. Zjistili, že osmdesát procent přesunů motýlů souvisí právě s klimatickými změnami.
před 4 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů probrali nízké hladiny toků

Jeden z nejnižších přítoků v historii a hladina přibližně patnáct metrů pod maximem – taková je současná situace na Orlické přehradě. Pokud bude voda klesat dál, bude muset povodí vypouštění z Orlíka zastavit. Hlavní příčinou jsou nízké srážky v posledních měsících, vysvětlil hydrolog a radní pro životní prostředí Prahy 4 Tomáš Hrdinka (ANO). Pro nasycení povodí by dle něj byly potřeba regionální deště s mírnou intenzitou po několik dnů. Na kritickou hranici vodojemů se dostala třeba obec Sebranice. I kvůli nedostatku sněhu, připojila starostka Eva Škrabalová (za KDU-ČSL). Viceprezident Evropské federace obnovitelných zdrojů energie Martin Bursík (LES) upozornil, že o situaci se vědělo, ale nepředcházelo se jí. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 5 hhodinami

Bývalý duchovní Juriga skončil ve vazbě. Policie ho viní ze znásilnění i vydírání, píší Seznam Zprávy

Policie minulý týden zahájila trestní stíhání bývalého duchovního a hodnostáře arcibiskupství Antonína Jurigy. Viní ho ze zločinu znásilnění, týrání, vydírání a nebezpečného vyhrožování, napsaly Seznam Zprávy. Soud muže poslal do vazby. Juriga proti rozhodnutí podal stížnost, uvedl server.
před 5 hhodinami

VideoJesse Owens, který ponížil Hitlera, před 90 lety závodil také v Praze

V roce 1936 americký atlet černé barvy pleti Jesse Owens získal na olympijských hrách v Berlíně, které byly pořádány německými nacisty, čtyři zlaté medaile. Owensova vítězství byla v ostrém kontrastu s tehdejší nacistickou propagandou, podle které měl být jen „méněcenným černochem“. Ponížil tak Adolfa Hitlera. Jen dva dny po úspěchu na olympiádě závodil Owens na pražské Letné. „Slavia tady hrála fotbal a tím, že přivedli takového šampiona, tak trochu doufali, že by tady mohl skočit velký výkon a možná světový rekord. Takže doskočiště o dva metry prodlužovali,“ připomněl sportovní publicista Luboš Brabec. Do Prahy tehdy Owens přiletěl pouhou hodinu a půl před startem závodu. Kvůli jeho únavě rekordy nakonec nepadly, i tak ale tuzemskou špičku porazil. Noviny opěvovaly jeho rychlost.
před 5 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

před 22 hhodinami
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

před 22 hhodinami
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

včera v 06:00
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

28. 7. 2026
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026