Pirátské sportovní streamy v Česku se profesionalizují. Doporučení EU nestačí

Placené nelegální streamy v Česku přibývají a nabízejí celé balíčky televizních kanálů včetně prémiového sportu, aniž by k jejich šíření měly smlouvy s vysílateli, uvádí Asociace komerčních televizí (AKTV). Pirátské služby se tak tváří jako zcela legální a diváky často přivádí v omyl. Problém se nepodařilo výrazně omezit ani na evropské úrovni. Evropská komise ve svém hodnocení uvedla, že navzdory některým pozitivním dopadům se celkovou úroveň pirátství živých akcí výrazně snížit nepodařilo.
„Piráti se zaměřují především na prémiový živý obsah, zejména domácí a zahraniční fotbal, lední hokej, tenis, motoristický sport nebo bojové sporty,“ řekla tajemnice AKTV Marie Fianová. Podle ní se nelegální nabídka v Česku dále profesionalizuje a nelegální služby mohou působit jako legální a legitimní nabídka.
Vedle jednotlivých streamů jde zejména o placené IPTV a OTT služby, které bez smluv s vysílateli přebírají celé sportovní kanály a vytvářejí paralelní trh s televizním vysíláním. IPTV distribuuje televizní obsah prostřednictvím internetového protokolu, zpravidla v rámci sítě poskytovatele, zatímco OTT služby ho poskytují přímo přes internet bez nutnosti kabelového nebo satelitního připojení.
AKTV a její členové se snaží dosáhnout odstranění nebo zablokování nelegálních služeb civilní cestou. V případech organizovaného a komerčního provozu pirátských IPTV služeb podávají také trestní oznámení.
Bitplay a Sleduje.me ukazují českou praxi
Provozovatelů nelegálních OTT služeb podle vedoucí právničky Skupiny Nova Zdeňky Zimové přibývá. Letošní případy Bitplay a Sleduje.me ukazují, že nejde jen o jednotlivé pirátské streamy, ale také o organizované služby nabízející desítky až stovky televizních kanálů včetně prémiového sportu za pravidelný poplatek.
Službu Bitplay identifikovala AKTV v polovině roku 2025. Po trestním oznámení a prověřování ze strany české policie se její provoz podařilo v únoru 2026 zastavit. Služba neoprávněně zpřístupňovala prémiové sportovní kanály a živé přenosy sportovních utkání.
V květnu pak Televizní web upozornil na službu Sleduje.me, která nabízela více než 200 televizních kanálů včetně prémiového sportu za výrazně nižší cenu než legální poskytovatelé. Nabízela také české sportovní kanály Oneplay Sport. Na Slovensku se o její zablokování snažily Slovenská asociace kabelových televizí a televize JOJ.
Podle Zimové provozovatelé podobných služeb často přijímají platby v bitcoinech nebo jinými alternativními metodami, které mohou ztěžovat dohledání příjemce. Nelegální operátoři podle ní z příjmů z poplatků neodvádějí daně, což má dopad i na veřejné rozpočty.
„Zákazníci, kteří místo předplatného Oneplay zaplatí raději nízký poplatek u nelegálního operátora, podstupují velké riziko zneužití platebních údajů, napadení počítače malwarem a podobně, které je u těchto stránek velmi časté,“ dodala Zimová.
AKTV prosazuje blokování nelegálních streamů v reálném čase
Česká republika podle AKTV nemá účinný mechanismus takzvané dynamické blokace, tedy zastavení nelegálních streamů v reálném čase. U živého sportu je přitom podle Fianové rychlost zásadní. „Pokud je stream zablokován až po skončení zápasu, je ochrana prakticky bez významu,“ podotkla.
AKTV se proto snaží omezovat opětovné šíření nelegálního obsahu také dohodami s provozovateli internetových úložišť založenými na principu „notice and stay down“, tedy odstranění nahlášeného obsahu a zabránění jeho opětovnému nahrání.
Doporučení Evropské komise problém výrazně nevyřešilo
Evropská komise v květnu 2023 vydala doporučení proti on-line pirátství sportovních a jiných živých událostí. Členským státům, držitelům práv a poskytovatelům služeb navrhla mimo jiné rychlejší odstraňování nelegálního obsahu, širší využívání dynamických blokací a lepší spolupráci mezi jednotlivými stranami. Doporučení ale nebylo právně závazné.
Po dvou letech Komise jeho účinky vyhodnotila. V dokumentu SWD(2025) 384 uvedla, že doporučení přineslo některé pozitivní dopady, celkovou úroveň pirátství živých akcí však výrazně nesnížilo. Jako problém zmínila mimo jiné nedostatečně účinné vyřizování oznámení některými poskytovateli služeb a neochotu části zprostředkovatelů spolupracovat s držiteli práv.
Nárůst pirátství živých vysílání v Evropě zaznamenalo během monitoringu v období od ledna 2024 do června 2025 i Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (EUIPO Observatory). V jednom z případů podle EUIPO pocházelo během určitého období 40 procent on-line pirátství z IPTV. Údaj poskytl organizátor fotbalové ligy zapojený do monitoringu. EUIPO jeho identitu kvůli anonymizaci dat nezveřejnilo. Středisko při monitoringu získávalo data mimo jiné od organizátorů sportovních soutěží a jejich vysílatelů.