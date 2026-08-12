Severní polokouli čeká zatmění Slunce, úplné bude zejména v částech Španělska

Severní polokouli čeká zatmění Slunce. Úplné zatmění bude dnes večer viditelné z části Španělska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Na dalších místech polokoule, včetně velké části Evropy, severu Spojených států, Kanady či severozápadní Afriky, bude možné pozorovat částečné zatmění.
Úplné překrytí slunečního disku souputníkem Země bude kolem 20:30 na minutu až dvě viditelné na Baleárských ostrovech a částech Pyrenejského poloostrova. Takzvaný pás totality pokryje severovýchodní cíp Portugalska a ve Španělsku severní pás od Galicie po jižní Katalánsko a Baleárské ostrovy. Počasí v oblasti by podle předpovědí mělo být převážně příznivé.
Úplné zatmění bude o něco dříve také v části Islandu a Grónska. V České republice, stejně jako v dalších částech kontinentu, bude možné pozorovat částečné zatmění Slunce. V Česku úkaz začne v 19:19 SELČ a maximální fáze nastane ve 20:10, přičemž nejlepší pozorovací podmínky budou na západě Čech. Měsíc tu zakryje Slunce až z 87 procent.
Některé španělské regiony počítají s náporem turistů. Zájemci o výpravu na pozorování vzácného astronomického jevu do těchto destinací na poslední chvíli musí počítat i s dražšími letenkami a ubytováním. Regionální vlády v pásu zatmění napříč Španělskem se snaží zachytit očekávaný příliv zhruba šesti milionů lidí tím, že určily na 660 oficiálních pozorovacích míst spolu s parkovišti a kempy.
Na bezpečnost bude dohlížet více než 35 tisíc policistů, aby se minimalizovala rizika spojená s velkými shromážděními v přírodních oblastech, jako jsou požáry způsobené odhozenými cigaretami. Meteorologická služba Aemet vydala na den zatmění v několika španělských regionech varování kvůli teplotám až 40 stupňů Celsia a velkému riziku lesních požárů. Zataženo s deštěm a teploty do 15 stupňů naopak hlásí předpověď pro Reykjavík.
Přímý komentovaný přenos z úplného zatmění pro ty, kteří nebudou moci sledovat úkaz na místě, nabídne od 19:30 ze španělské Astrofyzikální observatoře Javalambre v Teruelu Evropská kosmická agentura (ESA). Už od 19:15 začne zatmění vysílat živě americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).
Pro pozorování zatmění experti doporučují vybavit se speciálními brýlemi, které jsou k zakoupení na internetu nebo ve hvězdárnách. Vhodné jsou velmi odolné filtry, jaké používají například svářeči.
Po zatmění Slunce bude v noci z 12. na 13. srpna vrcholit meteorický roj zvaný Perseidy, tou dobou bude možné na obloze spatřit 50 až 80 meteorů za hodinu.