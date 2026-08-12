Miliardový investiční podvod míří před soud, státní zástupce obžaloval tři lidi

Státní zástupce obžaloval tři lidi z podvodu, porušení pravidel hospodářské soutěže a neoprávněného podnikání v souvislosti s údajným investičním podvodem prostřednictvím společnosti Cryfin. V tiskové zprávě zaslané České televizi to ve středu uvedl žalobce Tomáš Černý z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Obvinění podle vyšetřovatelů způsobili 584 investorům škodu 1,1 miliardy korun. Obviněným hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.
„Dne 7. 8. 2026 byla státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze podána k Městskému soudu v Praze obžaloba na tři fyzické osoby, a to pro zvlášť závažné zločiny podvodu, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže a neoprávněného podnikání, spáchané v souvislosti s nabízením investičních příležitostí veřejnosti zejména na neregulovaném trhu s kryptoměnami za společnosti skupiny CRYFIN, a to s dovozovaným způsobením celkové škody ve výši přesahující 1,1 miliardy korun,“ uvedl Černý v tiskové zprávě zaslané České televizi.
Kriminalisté tvrdí, že trojice stíhaných páchala trestnou činnost v letech 2018 až 2022. Firma nabízela investiční příležitosti na neregulovaném trhu s kryptoměnami a od klientů přijímala peníze pod příslibem nákupu, prodeje a správy virtuálních měn jako bitcoin, ethereum nebo dogecoin. Podle policie ale obvinění lidé používali část peněz pro vlastní potřebu, k úhradám provozních nákladů, na provize za zprostředkování nových klientů a k vyplácení pouze vybraných investorů.
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) dříve uvedla, že obvinění lidé neměli ke svému počínání potřebné povolení České národní banky a že značnou část vybraných peněz spálili neodborným obchodováním na kryptoburzách. Před investory přitom vystupovali jako odborníci.
Server Seznam Zprávy v minulosti napsal, že po rozsáhlé policejní razii propustila firma mladého podnikatele Václava Hollera zaměstnance a vyklidila kanceláře v pražském Burzovním paláci. Mediální zástupce Cryfinu tehdy sdělil, že na účtu firmy je více peněz, než kolik byly vklady klientů, protože před zásahem policie „došlo ke zhodnocení“. Zároveň uvedl, že kvůli zásahu nelze klientům peníze vrátit.
Skupina společností fungovala podle NCOZ na principu takzvaného Ponziho schématu. Princip těchto podvodů, kterým se říká také letadlo nebo pyramida, spočívá právě v tom, že investoři svěřují své peníze investičnímu fondu s vidinou vysokého zhodnocení, ale provozovatel fondu si peníze místo investování nechá a vyplácí z nich jen část některým investorům jako údajný zisk z investic za účelem nalákání dalších klientů. Ve chvíli, kdy už ve fondu nezbudou žádné peníze, zkrachuje.
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