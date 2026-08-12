Ukrajina podnikla masivní útok na ruský Krasnodarský kraj, tvrdí tamní úřady

Podle ruských úřadů noční ukrajinské útoky na ruský Krasnodarský kraj zabily dva lidi – včetně dítěte – a několik dalších zranily. Trosky dronů v kraji zasáhly čtyři průmyslové podniky. Ruská armáda sdělila, že v noci na středu zničila 502 ukrajinských bezpilotních letounů. List Financial Times napsal, že Ukrajina přerušila útoky na ropné tankery.
Útok dronů podle starosty přístavního města Novorossijsku Andreje Kravčenka zabil dítě a další dva lidi zranil. Navíc poškodil čtyři podniky a přes dvě desítky obytných budov.
Veniamin Kondraťjev, gubernátor Krasnodarského kraje, v němž leží i Novorossijsk, na telegramu informoval o další oběti ukrajinských útoků a celkem osmi zraněných. Ukrajina podle něj kromě Novorossijsku zaútočila také na další přístavní města Anapa a Gelendžik a rovněž v okolí Těmrjuku.
Podle zpráv z ruských i ukrajinských kanálů na telegramu, na které se odkazuje agentura DPA, byl v Novorossijsku zasažen přístav ruského námořnictva, obchodní přístav a terminál pro nakládku ropy. V těchto místech zaznamenal požáry také systém FIRMS pro detekci požárů americké kosmické agentury NASA. Podle zdroje agentury Reuters přerušil v Novorossijsku provoz i terminál pro nakládku obilí.
Moskvou dosazený gubernátor okupovaného poloostrova Krym Michail Razvožajev uvedl, že v Sevastopolu protivzdušná obrana sestřelila více než 30 ukrajinských dronů. Menší škody na obytných domech i několik požárů podle něj vzniklo po dopadu sestřelených dronů.
List Financial Times zatím napsal, že Ukrajina přerušila útoky na ropné tankery využívající právě černomořský přístav v Novorossijsku, a to na žádost amerického viceprezidenta JD Vance. Washington ji zdůvodnil tím, že útoky dále destabilizují ropné trhy. Ty výrazným růstem cen ropy reagovaly především na americko-izraelskou válku v Íránu a následné uzavření klíčového Hormuzského průlivu ze strany Teheránu.