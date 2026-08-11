Největší závod na výrobu LPG v Rusku je mimo provoz, píše Reuters


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Petrochemický komplex ZapSibNěftěchim v Tobolsku na západní Sibiři, který se stal v noci na pondělí terčem ukrajinského dronového útoku, byl při úderu poškozen. Agentuře Reuters to sdělily tři zdroje z odvětví, přičemž podle jednoho z nich byl tento závod zcela odstaven na dobu neurčitou kvůli vyhodnocování škod. Jedná se o největší podnik na výrobu zkapalněného ropného plynu (LPG) v Rusku, který produkuje zhruba dvě pětiny celkové výroby země.

Petrohradská mezinárodní komoditní burza (SPIMEX) v úterý nenabídla k dodání žádné objemy LPG z terminálu v Tobolsku, upozorňuje Reuters. Za normálních okolností se přitom z tohoto závodu prodává zhruba 4000 tun technické směsi propan-butanu (PBT) denně.

Gubernátor Ťumenské oblasti Alexandr Moor v pondělí odpoledne informoval, že po pádu několika dronů do areálu jednoho z tamních průmyslových podniků vypukl požár. Nespecifikoval však, o který závod se jedná.

Ukrajinská armáda poté oznámila, že její drony zasáhly petrochemický závod ZapSibNěftěchim, který leží zhruba 2200 kilometrů od rusko-ukrajinských hranic. Jeho vlastník, petrochemický koncern Sibur sídlící v Moskvě, se k dotazu Reuters odmítl vyjádřit.

ZapSibNěftěchim produkuje zhruba dvě pětiny ruského LPG

Podle zdrojů z odvětví produkuje ZapSibNěftěchim přibližně šest milionů tun LPG ročně, což představuje zhruba 40 procent celkové ruské produkce. Podle dostupných informací se asi polovina LPG vyrobeného v tomto závodě spotřebovává jako surovina pro další petrochemickou výrobu v integrovaném komplexu společnosti Sibur v Tobolsku.

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