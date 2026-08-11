Největší závod na výrobu LPG v Rusku je mimo provoz, píše Reuters

Petrochemický komplex ZapSibNěftěchim v Tobolsku na západní Sibiři, který se stal v noci na pondělí terčem ukrajinského dronového útoku, byl při úderu poškozen. Agentuře Reuters to sdělily tři zdroje z odvětví, přičemž podle jednoho z nich byl tento závod zcela odstaven na dobu neurčitou kvůli vyhodnocování škod. Jedná se o největší podnik na výrobu zkapalněného ropného plynu (LPG) v Rusku, který produkuje zhruba dvě pětiny celkové výroby země.
Petrohradská mezinárodní komoditní burza (SPIMEX) v úterý nenabídla k dodání žádné objemy LPG z terminálu v Tobolsku, upozorňuje Reuters. Za normálních okolností se přitom z tohoto závodu prodává zhruba 4000 tun technické směsi propan-butanu (PBT) denně.
Gubernátor Ťumenské oblasti Alexandr Moor v pondělí odpoledne informoval, že po pádu několika dronů do areálu jednoho z tamních průmyslových podniků vypukl požár. Nespecifikoval však, o který závod se jedná.
Ukrajinská armáda poté oznámila, že její drony zasáhly petrochemický závod ZapSibNěftěchim, který leží zhruba 2200 kilometrů od rusko-ukrajinských hranic. Jeho vlastník, petrochemický koncern Sibur sídlící v Moskvě, se k dotazu Reuters odmítl vyjádřit.
ZapSibNěftěchim produkuje zhruba dvě pětiny ruského LPG
Podle zdrojů z odvětví produkuje ZapSibNěftěchim přibližně šest milionů tun LPG ročně, což představuje zhruba 40 procent celkové ruské produkce. Podle dostupných informací se asi polovina LPG vyrobeného v tomto závodě spotřebovává jako surovina pro další petrochemickou výrobu v integrovaném komplexu společnosti Sibur v Tobolsku.
Ukrajina, která se bezmála čtyři a půl roku brání ruské agresi, v posledních měsících vystupňovala vzdušné útoky na ruskou energetickou infrastrukturu a podniká je čím dál hlouběji na území nepřítele. Tyto nálety, zaměřené hlavně na rafinérie, ropné terminály v přístavech, sklady paliv a další zařízení, Kyjev vysvětluje snahou přerušit zásobování ruské armády palivem a snížit Moskvě příjmy z vývozu ropy a ropných výrobků, které slouží k financování války proti Ukrajině.
Útoky vyvolaly v Rusku palivovou krizi, již pocítili obyvatelé desítek tamních regionů. Jedním z deklarovaných záměrů Kyjeva je také nechat pocítit důsledky války obyčejným Rusům, a snížit tak jejich podporu válečnému tažení šéfa Kremlu Vladimira Putina.