Několik členů posádky USS Abraham Lincoln se pokusilo skočit přes palubu


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Několik příslušníků amerického námořnictva a námořní pěchoty se pokusilo skočit přes palubu letadlové lodi USS Abraham Lincoln. Dělo se tak během jejího prodlouženého nasazení v souvislosti s válkou s Íránem. Média a vojenské weby Navy Times či Stars and Stripes s odvoláním na rodiny příslušníků americké armády upozorňují na to, že na lodi panují špatné životní podmínky a duševní zdraví posádky se zhoršuje.

Letadlová loď, na níž je asi pět tisíc námořníků a členů námořní pěchoty, je na moři od loňského 21. listopadu. Původně měla být nasazena v Tichém oceánu, po vypuknutí války s Íránem však byla přesměrována na Blízký východ.

Plavidlo se mělo vrátit do USA v květnu, jeho pobyt na moři byl ale prodloužen a podle příbuzných v současnosti datum návratu není známo. Posádka od vyplutí strávila pouze dva dny na souši – jeden v prosinci v Guamu a druhý minulý měsíc v Ománu.

Ustarané rodiny minulý týden sdílely obavy o své blízké na palubě USS Abraham Lincoln během emocionální schůzky s vedením námořnictva v San Diegu. Jedna žena uvedla, že její manžel jí ten den poslal zprávu s tím, že „doufá, že se zítra neprobudí“. Setkání se zúčastnilo na 200 rodinných příslušníků.

„Uvidíme, co se stane.“ Americká letadlová loď míří k Íránu
Společné cvičení letadlové lodi Abraham Lincoln a výsadkové lodi třídy Wasp USS Kearsarge v roce 2019

Navy Times popsaly případy pokusů o sebevraždu na letadlové lodi. Annabelle Lomaová uvedla, že její manžel se pokusil skočit přes palubu poté, co se jeho služba na moři opakovaně prodlužovala. „Má strach. Myslí si, že přijde o hodnost a že jeho třináctiletá kariéra je v troskách jen proto, že vyhořel,“ popsala.

Manželka jiného námořníka popsala další incident, při kterém její muž zabránil kolegovi z posádky ve skoku do moře tím, že ho chytil a stáhl zpět.

Na nevyhovující podmínky upozorňují i demokraté

Demokratický kongresman z Kalifornie Mike Levin upozornil na nevyhovující podmínky na válečné lodi, která je již pátý měsíc zapojená do bojových operací proti Íránu. „Plesnivé sprchy, rozbité toalety, nefungující prádelna, dlouhá období bez horké vody, jídlo, které sestávalo z půl hrnku rýže a dvou kukuřičných placek. Žádné mýdlo, deodorant ani zubní pasta,“ napsal zákonodárce v pondělí na síti X.

Jeho stranický kolega Jason Crow z Colorada, bývalý člen elitní jednotky Army Rangers, který sloužil ve válkách v Iráku a Afghánistánu, varoval před dopady „zátěže na naše vojáky a jejich rodiny“, která se podle něj „týden od týdne zhoršuje“.

Vlna kritiky k podmínkám na lodi se vzedmula už v dubnu, když se objevily fotografie potravin na příděl a zprávy o nedostatku vody, plesnivých sprchách či rozbitých pračkách. Ministr obrany Pete Hegseth tehdy svědectví bagatelizoval jako „další falešné zprávy“.

Americký letoun sestřelil íránský dron blížící se k letadlové lodi
Archivní snímek letadlové lodě Abraham Lincoln

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