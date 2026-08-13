Osadníci obklíčili domy palestinských rodin, izraelský zásah nezabral

Izraelští osadníci od neděle obléhají dvě palestinské rodiny v jejich domovech na okupovaném Západním břehu Jordánu. Rodiny tvrdí, že jim docházejí zásoby, a organizace na ochranu lidských práv naléhají na úřady, aby zasáhly. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee nazval osadníky teroristy. Jeden z obléhaných domů patří americkému občanovi, napsala agentura AFP.
Skupina židovských osadníků obléhá domy ve vesnici Kusra nedaleko města Náblus. Záběry z palestinských bezpečnostních kamer ukázaly, jak osadníci v neděli večer bourali zeď před jedním z domů a kameny blokovali silnici. Otevřeně neřekli, jaký je cíl jejich akce, obvykle však chtějí palestinské obyvatele vyhnat.
Rodiny Abú Ridí a Hasana žádaly na sociálních sítích o pomoc poté, co byly odříznuty od dodávek vody a elektřiny a došly jim zásoby jídla. V domech je podle stanice BBC celkem sedm lidí včetně dvou mladých dívek. Až v úterý večer se dostala k rodinám sanitka, která jim doručila jídlo a odvezla jedno z dětí k lékařskému ošetření.
„Nežádáme nic víc než právo žít v bezpečí“
Abú Ridí na facebooku uvedl, že situace je kritická a že jsou „zcela izolovaní“. „Žijeme ve vlastním domě, na vlastní zemi a nežádáme nic víc než právo žít v bezpečí a důstojně,“ uvedl Palestinec. Jeho rodina prý „umírá strachem“.
Abú Ridí ve čtvrtek dopoledne sdělil, že do jeho domu vstoupili vojáci a řekli mu, že musí odejít. Tvrdí, že neuvedli důvod, napsal server Times of Israel. Podle vyjádření armády se izraelské síly snaží obyvatele vesnice chránit.
Na místo ráno dorazilo velké množství bezpečnostních sil a bouralo provizorní stavby, které osadníci v oblasti postavili. Podle obyvatel už vojáci evakuovali patnáct domů v Kusře.
V pondělí osadníci zabránili izraelským novinářům z levicově orientovaného deníku Ha'arec dostat se k palestinským nemovitostem. Reportéři uvedli, že izraelští vojáci na místě činu jim odmítli pomoci, když bylo jejich auto na dvě hodiny zablokováno. Bylo jim řečeno, že oblast je uzavřenou vojenskou zónou, tento příkaz nicméně nebyl vůči osadníkům vynucován.
O den později izraelská skupina pro lidská práva Ješ Din naléhavě apelovala na velitele ústředního velení izraelské armády, aby armáda ochránila obléhané obyvatele, evakuovala základnu osadníků a pohnala osadníky k odpovědnosti, informuje BBC.
Neúspěšný zásah armády
Ve středu pak proti blokádě neúspěšně zasáhla armáda, která se nakonec z místa stáhla. Podle serveru The Times of Israel anonymní zdroje z armády informovaly média o připravovaném zásahu, což umožnilo dalším osadníkům se mobilizovat a dostavit se na místo blokády. Tam se střetli s vojáky, kteří použili slzný plyn a omračující granáty. Na místě nyní údajně zůstává asi tucet osadníků.
Huckabee na síti X uvedl, že americké velvyslanectví situaci sleduje. „Izraelská armáda a policie zasáhly na naši žádost proti izraelským teroristům, kteří toto (obléhání) činí,“ uvedl velvyslanec, který však odmítl, že by kvůli blokádě intervenoval přímo Bílý dům. „Činy těch, kteří spáchali tento hrozný čin teroru s cílem zastrašit a obtěžovat tuto (palestinskou) rodinu, jsou nechutné,“ dodal.
Huckabee podle agentury AFP jinak osadníky podporuje a podle deníku Ha'arec několikrát osady i navštívil. Americký velvyslanec navíc Západní břeh Jordánu označuje biblickými názvy Judsko a Samaří. Ambasáda Spojených států také začala poskytovat v osadách konzulární služby. Postoj americké diplomacie bývá však tvrdší v situacích, kdy se oběťmi násilí stanou Američané, napsal Ha'arec.
K nejnovějšímu vývoji došlo poté, co vysoký představitel OSN Ramiz Alakbarov v úterý v New Yorku prohlásil v Radě bezpečnosti, že „Západní břeh Jordánu je na pokraji zlomu“. Situace se zhoršila po červencovém incidentu v palestinské vesnici Tal. Vpád osadníků tehdy vyvolal vlnu násilí, při níž zemřeli čtyři Palestinci a dva izraelští vojáci.
Násilí v oblasti se stupňuje už od brutálního útoku palestinského Hamásu na jih židovského státu a následného vpádu izraelských sil do Gazy v říjnu 2023.
V prvních čtyřech měsících roku 2026 docházelo k přibližně 190 osadnickým útokům měsíčně, takže celkový počet by letos mohl dosáhnout rekordních dvou tisíc, uvádí OSN. Izraelská armáda většinou od útoků odvrací zrak a drtivá většina osadníků vyvázne bez trestu.
Desítky obětí
Podle údajů OSN bylo letos na Západním břehu zabito izraelskými silami nebo osadníky 76 Palestinců – včetně 18 dětí. Zároveň byli tři Izraelci – včetně jednoho civilisty – zabiti při konfrontacích s Palestinci a při údajném útoku Palestince na Západním břehu Jordánu.
Od ledna 2023 bylo na Západním břehu Jordánu zcela nebo částečně vysídleno 127 palestinských komunit, z toho 47 komunit bylo vysídleno zcela, což se dotklo více než 6390 Palestinců, uvádí OSN.
Izraelská nevládní levicová organizace Peace Now v nové zprávě tvrdí, že osadníci ovládají už téměř pětinu Západního břehu. Izraelská vláda podle ní potichu anektovala v letech 2023 až 2025 „bezprecedentním tempem“ rozsáhlá území.
Tento urychlený proces zabírání půdy, schvalování osad a aktivit osadníků byl podle organizace podnícen převodem vládních pravomocí z armády na civilní správu, v jejímž čele stojí krajně pravicový ministr financí Becal'el Smotrič. Ten otevřeně vyzývá k úplné anexi tohoto okupovaného území.
V roce 2026 bylo v důsledku násilí osadníků, demolic a vystěhování vysídleno přibližně 3800 Palestinců, z nichž téměř polovina byly děti, upozorňuje OSN.
Všechny židovské osady na okupovaném Západním břehu jsou podle mezinárodního práva nelegální. Některé zřizují osadníci „nadivoko“ i bez oficiálního izraelského povolení.