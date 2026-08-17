Celníci na Teplicku objevili skoro deset kilo heroinu, kokainu a pervitinu


17. 8. 2026Aktualizovánopřed 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Na Teplicku zajistili celníci téměř deset kilogramů drog – heroinu, kokainu a metamfetaminu neboli pervitinu. Společně s ústeckými kriminalisty zadrželi dva muže, informovala v pondělí Martina Kaňková z Celní správy ČR. Oba muži skončili ve vazbě. Pokud se jim u soudu prokáže vina, hrozí jim pět až 12 let vězení, doplnila na webu policie. Celníci a policisté také při zásahu zajistili výnos z trestné činnosti v řádu statisíců.

Při prohlídkách u podezřelých zajistili celníci konkrétně v hotovosti 27 tisíc eur (v přepočtu zhruba 654 tisíc korun) a 320 dolarů (v přepočtu zhruba 6700 korun).

Celníci případ prověřovali dlouhodobě. Zjistili tak, že osoby cizí státní příslušnosti dovážely na území Česka drogy, které následně prodávaly. Aby zvýšily prodejní množství a zisk, heroin ředily paracetamolem a kofeinem, uvádí Celní správa na svém webu.

„Vzhledem k velkému množství drogy jim za trestný čin neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy hrozí trest odnětí svobody na pět až dvanáct let,“ upřesnila policie.

Celníci nesdělili, kolik peněz by muži získali za uvedené množství drog na černém trhu. „Při prodeji závisí na velkém množství faktorů, proto cenu neuvádíme,“ vysvětlila Kaňková. Hlavního podezřelého zadrželi příslušníci celní správy, druhého muže policejní zásahová jednotka, dodala policie.

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