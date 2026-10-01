Pan Prokoukl nebo AI babička pomáhají odhalovat kyberšmejdy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Kyberšmejdi způsobili podle policie letos lidem a institucím škody už za pět miliard korun. Loni je za celý rok připravili o šest miliard. Velkou vlnu podvodů očekávají policisté před Vánocemi. Nezákonné praktiky mohou pomoci odhalit projekty využívající umělou inteligenci. Například web Pan Prokoukl, který před necelým rokem spustila Policie ČR ve spolupráci s Olomouckým krajem.

Znali její jméno i adresu dřívějšího bydliště. Paní Janu si po telefonu během desítek minut předalo několik údajných pracovníků banky i policista s tím, že by mohla přijít o peníze na účtu. Měla je převést na nové konto vedené na její jméno u České národní banky.

„Všude bylo označení Česká spořitelna, logo. Člověk věřil tomu, že to takto je. Takže jsem to přečetla, podepsala. Ta první částka byla padesát tisíc, kterou jsem převedla,“ popsala podvedená žena. Další peníze už neposlala. V bance jí pak řekli, že šlo o podvod. Myslela si přitom, že ona nikdy nenaletí. „Jsem vzdělaný člověk, hlídám si tyto věci, a přesto se mi ta situace stala,“ poznamenala.

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach
Ilustrační snímek

Nákup zimních pneumatik a vánočních dárků

Kyberšmejdi si už letos podobnými způsoby přišli na zhruba pět miliard korun. Škody přitom mohou podle policie ještě růst, například kvůli nákupům zimních pneumatik nebo vánočních dárků na podvodných e-shopech.

O peníze lidé přicházejí také poté, co kliknou na pochybné odkazy a podvodníkům poskytnou například heslo ke svému účtu či osobní údaje.

„Pachatelé cílí jednoznačně na emoce těch lidí a jejich rychlé rozhodnutí. Ať je to v případě nějaké výhodné investice, kdy poškozeným nabízejí rychlé zbohatnutí, nebo třeba výhodnou nabídku nějakého zboží,“ řekl vedoucí oddělení analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Jiří Špička.

Kdyby se jim to nevyplatilo, tak to kyberšmejdi nedělají, varuje IT expert před podvody na webu
Lukáš Kintr a Aleš Špidla (zleva) v Otázkách Václava Moravce

Pan Prokoukl analyzuje obsah zprávy

S předcházením takovým podvodům pomáhá web panprokoukl, který před necelým rokem zprovoznila policie ve spolupráci s Olomouckým krajem. Lidé si pomocí chatbota mohou okamžitě ověřit, zda se je někdo nesnaží podvést. Využívat ho mohou nepřetržitě jako rychlý zdroj informací. Na webu lze rychle analyzovat obsah přijatého textu v e-mailu, SMS nebo aplikaci WhatsApp.

„Nahrajete tam z vaší galerie printscreen a dáte analyzovat. Následně vám náš chatbot řekne, jestli se může jednat o podvodné jednání nebo ne,“ popsala koordinátorka prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Zuzana Slabá.

Reportéři ČT: Falešní bankéři jako nová mafie. Oběti kyberpodvodů přijdou o veškeré úspory a často se i zadluží
Ilustrační foto

Příklady aktuálních podvodných praktik

Internetová stránka obsahuje také informace o aktuálních podvodných praktikách a nabízí užitečné rady, videa a policejní případy, které lidem pomohou lépe porozumět nejčastějším formám podvodů. „Když víme, že se objeví nějaký nový typ podvodu, tak ho ihned natrénujeme na to, aby mohl lidem dobře poradit,“ dodala Slabá.

Lidem může pomoci také AI babička Alenka. Projekt společnosti O2 nově prostřednictvím komunikační aplikace WhatsApp ověřuje podezřelé zprávy nebo odkazy. T-Mobile spustil loni osvětový projekt „Klik pro klid“ zaměřený na bezpečné digitální chování a prevenci proti podvodům, vytvořený ve spolupráci s Policií ČR. Vodafone a jeho nadace mimo jiné vzdělávají v rámci projektu Digitální odysea seniory, jak bezpečně používat digitální technologie.

Výběr redakce

V Súdánu vzniká generace „neviditelných“ dětí války

V Súdánu vzniká generace „neviditelných“ dětí války

před 1 mminutou
Nejvyšší volební potenciál má v hlavním městě SPOLU pro Prahu. Obyvatele nejvíc trápí bydlení

Nejvyšší volební potenciál má v hlavním městě SPOLU pro Prahu. Obyvatele nejvíc trápí bydlení

před 1 hhodinou
Pan Prokoukl nebo AI babička pomáhají odhalovat kyberšmejdy

Pan Prokoukl nebo AI babička pomáhají odhalovat kyberšmejdy

před 1 hhodinou
Incident v letadle z Dubaje do Tel Avivu byl zřejmě pokusem o teroristický čin, řekl Kac

Incident v letadle z Dubaje do Tel Avivu byl zřejmě pokusem o teroristický čin, řekl Kac

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Britská tajná služba MI5 varuje před vlivem Číny na univerzitách

Britská tajná služba MI5 varuje před vlivem Číny na univerzitách

před 8 hhodinami
Rýn se nadále potýká s nedostatkem vody, u městečka Kaub je hladina na minimu

Rýn se nadále potýká s nedostatkem vody, u městečka Kaub je hladina na minimu

před 8 hhodinami
Novým šéfem hasičů bude Martin Legner

Novým šéfem hasičů bude Martin Legner

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Sněmovna opět přerušila debatu k nedůvěře vládě

Sněmovna opět přerušila debatu k nedůvěře vládě

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Nejvyšší volební potenciál má v hlavním městě SPOLU pro Prahu. Obyvatele nejvíc trápí bydlení

Více než tři čtvrtiny Pražanů považují za zásadní problém města nedostupnost a ceny bydlení. Podobně je vnímána také automobilová doprava, kterou za podstatný problém považuje 71 procent obyvatel hlavního města. Podle agentury Kantar má nejvyšší volební potenciál koalice SPOLU pro Prahu složená z ODS a TOP 09 těsně následována hnutím STAN. Mezi opatřeními, která by podle Pražanů mohla přispět ke zlepšení dostupnosti bydlení, má nejvyšší podporu výstavba městských bytů. Právě na dostupnost a ceny bydlení se ve čtvrtek od 20:07 zaměří předvolební debata, kam byli pozváni lídři deseti uskupení s nejvyšším volebním potenciálem.
před 1 hhodinou

Pan Prokoukl nebo AI babička pomáhají odhalovat kyberšmejdy

Kyberšmejdi způsobili podle policie letos lidem a institucím škody už za pět miliard korun. Loni je za celý rok připravili o šest miliard. Velkou vlnu podvodů očekávají policisté před Vánocemi. Nezákonné praktiky mohou pomoci odhalit projekty využívající umělou inteligenci. Například web Pan Prokoukl, který před necelým rokem spustila Policie ČR ve spolupráci s Olomouckým krajem.
před 1 hhodinou

Unikátní barokní grotty s ametysty z Kroměříže ožily ve 3D modelech

Unikátní umělé barokní jeskyně kroměřížského zámku si mohou lidé prohlédnout v podobě 3D modelů. Zachycují Apollonovu a Důlní grottu z konce sedmnáctého století včetně ametystové výzdoby, světel imitujících oheň a funkčních fontán. Modely jsou vystavené v olomoucké Pevnosti poznání.
29. 9. 2026Aktualizovánopřed 11 hhodinami

Ve vodovodní síti u Odoleny Vody se objevil další nadlimitní nález olova

Voda v oblasti Odolena Voda nadále není pitná, nadlimitní množství olova se při kontrole distribuční sítě objevilo v Postřižíně při úterním odběru v Datlové ulici. Laboratoř ve vzorku naměřila 28,9 mikrogramu olova na litr, téměř trojnásobek hygienického limitu. Výsledek zveřejnily Středočeské vodárny. V úterý přitom zveřejnily výsledky 33 jiných úterních odběrů, z nichž žádný limit nepřekročil. Všechna dosavadní opatření zůstávají v platnosti. Omezení pro dvanáct obcí se zhruba patnácti tisíci obyvateli platí od minulého čtvrtka.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Nedokončené stavby dokládají „opuštěnou“ budoucnost

Nedokončené nebo opuštěné stavby nejsou jen připomínkou minulosti. Mohou ukazovat také budoucnost, která se nikdy neuskutečnila. Právě na takzvanou „opuštěnou budoucnost“ se zaměřuje nová výstava v Galerii Hraničář v Ústí nad Labem.
před 23 hhodinami

Kontaminace olovem v Odoleně Vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti

Středočeští policisté v souvislosti s vysokou koncentrací olova ve vodě z vodojemu Odolena Voda zahájili trestní řízení. Případ prověřují jako ohrožení životního prostředí z nedbalosti. ČT to sdělila mluvčí policistů Vlasta Suchánková. Policisté podle ní úzce spolupracují s Českou inspekcí životního prostředí a středočeskými vodohospodáři. Ti zjistili nadlimitní koncentraci olova ve vodě minulý čtvrtek. Podle úterních výsledků voda v oblasti Odolena Voda stále není pitná.
29. 9. 2026Aktualizováno29. 9. 2026

Jezdí po paměti a bourají. Na novém přivaděči k D3 už se staly čtyři nehody

Na novém přivaděči k dálnici D3 mezi Třebonínem a Rájovem na Českokrumlovsku se během prvního měsíce provozu staly čtyři nehody, při kterých se zranilo šest lidí. Podle policie i dopravních expertů je značení dostatečné, problémem je hlavně nepozornost řidičů a změna přednosti v jízdě.
29. 9. 2026

Baťa zavře svůj poslední závod ve střední Evropě, dotkne se to 92 lidí

Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. Její rozhodnutí o ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. V Česku značka zůstane prostřednictvím své maloobchodní sítě.
29. 9. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

před 15 hhodinami
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026