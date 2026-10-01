Pan Prokoukl nebo AI babička pomáhají odhalovat kyberšmejdy

Kyberšmejdi způsobili podle policie letos lidem a institucím škody už za pět miliard korun. Loni je za celý rok připravili o šest miliard. Velkou vlnu podvodů očekávají policisté před Vánocemi. Nezákonné praktiky mohou pomoci odhalit projekty využívající umělou inteligenci. Například web Pan Prokoukl, který před necelým rokem spustila Policie ČR ve spolupráci s Olomouckým krajem.
Znali její jméno i adresu dřívějšího bydliště. Paní Janu si po telefonu během desítek minut předalo několik údajných pracovníků banky i policista s tím, že by mohla přijít o peníze na účtu. Měla je převést na nové konto vedené na její jméno u České národní banky.
„Všude bylo označení Česká spořitelna, logo. Člověk věřil tomu, že to takto je. Takže jsem to přečetla, podepsala. Ta první částka byla padesát tisíc, kterou jsem převedla,“ popsala podvedená žena. Další peníze už neposlala. V bance jí pak řekli, že šlo o podvod. Myslela si přitom, že ona nikdy nenaletí. „Jsem vzdělaný člověk, hlídám si tyto věci, a přesto se mi ta situace stala,“ poznamenala.
Nákup zimních pneumatik a vánočních dárků
Kyberšmejdi si už letos podobnými způsoby přišli na zhruba pět miliard korun. Škody přitom mohou podle policie ještě růst, například kvůli nákupům zimních pneumatik nebo vánočních dárků na podvodných e-shopech.
O peníze lidé přicházejí také poté, co kliknou na pochybné odkazy a podvodníkům poskytnou například heslo ke svému účtu či osobní údaje.
„Pachatelé cílí jednoznačně na emoce těch lidí a jejich rychlé rozhodnutí. Ať je to v případě nějaké výhodné investice, kdy poškozeným nabízejí rychlé zbohatnutí, nebo třeba výhodnou nabídku nějakého zboží,“ řekl vedoucí oddělení analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Jiří Špička.
Pan Prokoukl analyzuje obsah zprávy
S předcházením takovým podvodům pomáhá web panprokoukl, který před necelým rokem zprovoznila policie ve spolupráci s Olomouckým krajem. Lidé si pomocí chatbota mohou okamžitě ověřit, zda se je někdo nesnaží podvést. Využívat ho mohou nepřetržitě jako rychlý zdroj informací. Na webu lze rychle analyzovat obsah přijatého textu v e-mailu, SMS nebo aplikaci WhatsApp.
„Nahrajete tam z vaší galerie printscreen a dáte analyzovat. Následně vám náš chatbot řekne, jestli se může jednat o podvodné jednání nebo ne,“ popsala koordinátorka prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Zuzana Slabá.
Příklady aktuálních podvodných praktik
Internetová stránka obsahuje také informace o aktuálních podvodných praktikách a nabízí užitečné rady, videa a policejní případy, které lidem pomohou lépe porozumět nejčastějším formám podvodů. „Když víme, že se objeví nějaký nový typ podvodu, tak ho ihned natrénujeme na to, aby mohl lidem dobře poradit,“ dodala Slabá.
Lidem může pomoci také AI babička Alenka. Projekt společnosti O2 nově prostřednictvím komunikační aplikace WhatsApp ověřuje podezřelé zprávy nebo odkazy. T-Mobile spustil loni osvětový projekt „Klik pro klid“ zaměřený na bezpečné digitální chování a prevenci proti podvodům, vytvořený ve spolupráci s Policií ČR. Vodafone a jeho nadace mimo jiné vzdělávají v rámci projektu Digitální odysea seniory, jak bezpečně používat digitální technologie.