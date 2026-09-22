Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinská obranná a technologická společnost „Vluchnik“ dokončila interní testy stíhacího dronu „Zorelit v5“. Je určen k sestřelování vysokorychlostních vzdušných cílů.
Informovala o tom společnost Militarnyj.
Po absolvování kompletního cyklu interních testů dron „Zorelit v5“ potvrdil své deklarované taktické a technické parametry a je připraven k nasazení v boji.
„Produkt ‚Zorelit v5‘ prošel kompletním cyklem testování a je připraven k dodání ozbrojeným složkám. Od dnešního dne (pondělí, pozn. red.) jsme otevřeni přímým smlouvám s vojenskými jednotkami a jakmile bude produkt zařazen do katalogu, zpřístupníme jej prostřednictvím platformy eBaly,“ uvedl Stepan Radiboh, ředitel společnosti Vluchnik LLC.
„Zorelit v5“ byl vyvinut k boji proti vysokorychlostním vzdušným cílům, zejména proti útočným bezpilotním letounům, jako je například varianta „Šáhed“ s proudovým pohonem, a proti všem průzkumným bezpilotním letounům.
Jeho maximální rychlost činí 416 kilometrů za hodinu a dolet dosahuje až 47 kilometrů. Výdrž baterie dronu vystačí na 17 minut letu při průměrné rychlosti 200 kilometrů za hodinu. K zničení nepřátelského bezpilotního letounu ve vzduchu může dron nést 300 až 600 gramů výbušnin.
Výrobce uvádí, že model „Zorelit v5“ byl vyvinut na základě „Zorelit v4“, který se může pochlubit „úspěšným nasazením v bojových operacích“ a kterému bylo přiděleno číslo NATO Stock Number (NSN).
Článek napsala Natalija Hryšaljovová (Suspilne), poprvé byl publikován 21. září 2026 v 19:24 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.