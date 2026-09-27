Střelci zabili v jihoafrických podnicích desítky lidí


27. 9. 2026Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Nejméně 17 mrtvých si vyžádala sobotní střelba v baru v Jihoafrické republice. Dalších 15 lidí utrpělo zranění. Policie po pachatelích pátrá. Jejich motiv zatím není znám. Další noční střelba v zábavním podniku u Kapského města si pak podle agentury AFP vyžádala deset obětí a jedenáct zraněných.

Sobotní střelba se odehrála v podniku ve čtvrti Wedela jihozápadně od Johannesburgu. Záchranná služba konstatovala smrt všech 17 obětí přímo na místě. Policie uvedla, že podezřelí byli podle dostupných informací vyzbrojeni útočnými puškami AK-47 a pistolemi.

Podezřelí si bar zřejmě vybrali záměrně. Podle svědků nejprve zahájili palbu na hosty popíjející venku a poté vstoupili dovnitř, kde ve střelbě pokračovali. „Zdá se, že některé hosty prohledali a vzali jim mobilní telefony, než ve dvou neidentifikovaných vozech uprchli,“ sdělila policie podle agentury AFP.

Útok se podle ní odehrál v sobotu kolem 21:30. Zatím nebyl nikdo zadržen. Do nemocnic bylo převezeno patnáct zraněných.

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Později v noci se odehrála další tragická střelba, tentokrát v Lwandle poblíž Kapského Města u jihozápadního pobřeží. Zabito bylo deset lidí a dalších jedenáct utrpělo zranění, uvedla místní policie. Ozbrojení muži podle ní vtrhli do zábavního podniku v Lwandle v 1:46 a začali střílet na přítomné hosty.

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