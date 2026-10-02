Izraelský nejvyšší soud povolil dvěma arabským uskupením účastnit se voleb


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Izraelský nejvyšší soud v pátek povolil dvěma kandidátkám s převažujícím arabským voličstvem, aby se zúčastnily parlamentních voleb na konci října. Píše to agentura AFP. Strany čelily snaze ústřední volební komise o vyloučení z voleb. Jednoho z arabských politiků ale soud přiměl na kandidaturu rezignovat.

V září komise hlasovala pro vyřazení voleb strany Raam a aliance nazvané Sjednocená kandidátka, kterou tvoří tři strany s převážně arabským voličstvem. Komise, ve které zasedají představitelé dalších izraelských stran, to odůvodňovala tím, že na zmíněné subjekty se vztahuje ústavní zákaz. Ten znemožňuje účast ve volbách kandidátkám, které zpochybňují právo Izraele na samostatnou existenci či podporují ozbrojený boj proti Izraeli.

Podle soudu předložené podklady nebyly dostačující proto, aby dokázaly, že je na strany možné uplatnit ústavní zákaz.

Izraelský úřad zakázal účast všech arabských stran ve volbách
Jednání izraelského parlamentu, snímek z února 2026

Nejvyšší soud ale přiměl k rezignaci na kandidaturu Samiho abu Šehadeha, politika levicové strany Balad, který teroristický útok ze 7. října 2023 označil za „historicky významnou událost“. Kvůli výroku ze dne po útoku čelil kritice, že tím podpořil teroristické hnutí Hamás, což odmítl.

Agentuře Reuters v souvislosti s počínáním soudu řekl, že pociťuje nerovný přístup. Uvedl, že izraelští politici šířící nenávist proti Palestincům kandidovat mohli. „Prostor pro politickou aktivitu a svobodu slova pro arabsko-palestinskou menšinu v Izraeli se zmenšuje,“ řekl Reuters.

Lidé arabského původu představují zhruba dvacet procent izraelského obyvatelstva. Arabští političtí představitelé kritizují, že izraelské úřady k těmto občanům přistupují diskriminačně.

Výběr redakce

Rusko znovu udeřilo na důležitý most v Kyjevě, zasáhlo i bytový dům

Rusko znovu udeřilo na důležitý most v Kyjevě, zasáhlo i bytový dům

05:14AktualizovánoPrávě teď
Skupina G7 uvolní významné zásoby nafty a ropy

Skupina G7 uvolní významné zásoby nafty a ropy

14:47Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize

Španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize

13:27Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Nová lanovka na Petřín svezla za prvních deset dní přes 114 tisíc lidí

Nová lanovka na Petřín svezla za prvních deset dní přes 114 tisíc lidí

před 3 hhodinami
Policie zadržela 600 lidí kvůli výtržnostem provázejícím studentské protesty ve Francii

Policie zadržela 600 lidí kvůli výtržnostem provázejícím studentské protesty ve Francii

11:54Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Policie našla tělo měsíc pohřešované ženy z Frýdku-Místku

Policie našla tělo měsíc pohřešované ženy z Frýdku-Místku

13:31Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Putin podle Zelenského nařídil armádě upustit od pravidel vedení války

Putin podle Zelenského nařídil armádě upustit od pravidel vedení války

před 7 hhodinami
Voda v Odoleně Vodě je opět pitná

Voda v Odoleně Vodě je opět pitná

13:09Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rusko znovu udeřilo na důležitý most v Kyjevě, zasáhlo i bytový dům

Ruská armáda znovu zaútočila na Jižní most v Kyjevě, informoval v pátek odpoledne starosta ukrajinské metropole Vitalij Klyčko. Most, přes který vede důležitý silniční tah i trasa metra, se stal terčem útoku už v noci na pátek. Na jiném místě Kyjeva zabil ruský nálet obyvatelku bytového domu. V Kramatorsku v Doněcké oblasti zasáhli okupanti autobus, v Chersonu školku a v Charkově obchod s potravinami, útočili ale i jinde na Ukrajině. Země hlásí celkově nejméně tři oběti. V Rusku se cílem ukrajinských náletů staly průmyslové objekty.
05:14AktualizovánoPrávě teď

Jemenští povstalci a provládní koalice hlásí další vzájemné údery

Jemenští povstalci hútíové a provládní jemenská koalice podporovaná Saúdskou Arábií v pátek informovali o dalších vzájemných útocích. Povstalci uvedli, že za posledních 24 hodin koalice podnikla 94 úderů na jemenské území včetně hlavního města Saná, což si vyžádalo mrtvé a zraněné. Konkrétní počet obětí neuvedli, napsala agentura AFP. Provládní koalice tvrdí, že zničila tři balistické rakety vypálené na jih Saúdské Arábie, na kterou útočili v posledních týdnech povstalci.
před 37 mminutami

Izraelský nejvyšší soud povolil dvěma arabským uskupením účastnit se voleb

Izraelský nejvyšší soud v pátek povolil dvěma kandidátkám s převažujícím arabským voličstvem, aby se zúčastnily parlamentních voleb na konci října. Píše to agentura AFP. Strany čelily snaze ústřední volební komise o vyloučení z voleb. Jednoho z arabských politiků ale soud přiměl na kandidaturu rezignovat.
před 2 hhodinami

Skupina G7 uvolní významné zásoby nafty a ropy

Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích čtyřech měsících koordinovaně uvolní sto milionů barelů nafty a ropy, shodli se lídři států v prohlášení zveřejněném předsednickou Francií. Již během příštích dvaceti dnů vyšlou země skupiny prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii (IEA) na trh významné množství nafty, uvedli prezidenti a premiéři po videokonferenci. Předsedal jí francouzský prezident Emmanuel Macron.
14:47Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize

Španělští poslanci v pátek odpoledne zamítli dva dekrety schválené tento týden vládou, které měly zvýšit ochranu nájemníků. Bytová krize v zemi vyvolala veřejné protesty, v pátek demonstrují tisíce lidí v Madridu před parlamentem. Legislativa neuspěla poté, co bývalý vládní spojenec – pravicová katalánská separatistická strana Junts – prohlásil, že tato opatření by v konečném důsledku vedla k omezení nabídky na trhu s bydlením. Vláda po hlasování podle médií zváží uspořádání předčasných voleb, což požaduje opozice, ale premiér Pedro Sánchez to dosud odmítal.
13:27Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

V německém Heidenau vyvolalo silnou kontroverzi rozhodnutí nadále neinstalovat takzvané Stolpersteine, malé pamětní kameny věnované obětem nacismu. Krok následuje po dohodě mezi Alternativou pro Německo (AfD) a Křesťanskodemokratickou unií (CDU), uzavřené jen několik týdnů poté, co krajně pravicová AfD zvítězila v regionálních volbách.
před 4 hhodinami

Policie zadržela 600 lidí kvůli výtržnostem provázejícím studentské protesty ve Francii

Francouzští policisté v souvislosti s násilnými studentskými protesty a blokádami jen během pátku k 11. hodině zadrželi okolo 600 osob. Zaznamenány jsou také případy polévání učitelů benzinem nebo vyhrožování napadené policistce smrtí, napsal web Le Figaro. Vláda z několikadenních nepokojů, kvůli nimž byly zadrženy stovky lidí a zraněny stovky příslušníků bezpečnostních složek, obvinila radikální levici, napsala agentura AFP.
11:54Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Korálové útesy by mohly zachránit malé „slunečníky“

Záchrana korálových útesů je klíčová pro ochranu těch částí oceánu, které člověk nejvíc ekonomicky využívá. Vědci zkoušejí nejrůznější způsoby ochrany – od chemie až po genetické úpravy. Teď přišli s mechanickým řešením.
před 5 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

před 4 hhodinami
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

před 14 hhodinami
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

včera v 12:59
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

včera v 08:00
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026