Španělští poslanci jednají o ochraně nájemníků

Tisíce lidí protestují v Madridu před parlamentem, který má v pátek hlasovat o dvou vládních návrzích na lepší ochranu nájemníků. Očekává se, že tyto právní normy, které si vynutilo občanské sdružení pořádající už přes týden v hlavním městě i jinde v zemi protesty, schváleny nebudou. Někteří politici z vládní koalice jsou podle místních médií pro, aby se v takovém případě konaly předčasné volby. Po nich volá opozice už řadu týdnů kvůli migrační krizi v Ceutě.
„Tato vláda neustoupí v boji za právo na bydlení. Dekrety, které jsme předložili, mají omezit spekulanty, usnadnit přístup k bydlení, podpořit cenově dostupné pronájmy a zastavit vystěhovávání,“ napsal v noci na sociální síti X španělský premiér Pedro Sánchez.
Opozičním pravicovým lidovcům, krajně pravicové straně Vox a katalánským separatistům ze strany Junts, kteří chtějí v pátek hlasovat proti, premiér vzkázal, že si musí vybrat, zda stojí na straně sociální většiny, nebo spekulantů.
Vystěhování seniorky jako rozbuška
Nejnovější protesty kvůli krizi bydlení, která Španělsko sužuje už řadu let, spustilo minulý týden soudní vystěhování 87leté Maricarmen Abascalové z madridského bytu, v němž bydlela v nájmu 70 let, tedy skoro celý život.
Nový majitel jí ale před několika lety zvýšil nájemné více než pětinásobně na 2650 eur (63 600 korun), ačkoliv žena pobírá důchod 1350 eur. Tento týden se její advokátce podařilo dohodnout s majitelem bytu, že se žena bude moci vrátit za podobný nájem, jaký léta platila.
V sobotu kvůli vystěhování Abascalové a krizi bydlení demonstrovaly v Madridu desítky tisíc lidí a od té doby zprvu stovky a nyní už několik tisíc lidí táboří na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol. Požadují zejména nájemní smlouvy na dobu neurčitou a zastavení vystěhování lidí z bytu, pokud nemají náhradní možnost bydlení. Na tuto sobotu jsou plánovány další demonstrace nejen v Madridu a zmiňována je už i možnost generální stávky.
Pod tlakem demonstrací Sánchezova vláda v úterý schválila dva dekrety, které zahrnují regulaci sezónních pronájmů a pronájmů jednotlivých pokojů, zákaz nákupů bytů pro takzvané supí fondy (vulture funds) do roku 2028 či prodloužení současných smluv končících před 31. prosincem 2028 o dva roky.
V návrhu je i ochrana proti vystěhování pro lidi v nouzi bez náhradního bydlení, má platit zatím do roku 2030. Vláda schválila též automatické prodlužování nájemních smluv, což je součástí druhého dekretu.