V Českých Budějovicích podle průběžných výsledků vede Naše Česko, druhé je ANO

Ve volbách do zastupitelstva Českých Budějovic vede po sečtení 25 procent okrsků uskupení Naše Česko hejtmana Martina Kuby, které má 29,53 procenta hlasů. Následuje ANO, které má podle průběžných výsledků 17,88 procenta. Na třetím místě jsou Občané pro Budějovice a Starostové s 16,60 procenta.
Následují Zelení a Piráti, kteří podle průběžných výsledků mají zhruba 10,63 procenta, ODS s 7,61 procenta a Společně pro Budějovice (Lidovci a TOP 09) s 6,42 procenta.
V Českých Budějovicích volí občané 45 zastupitelů. Účast zatím činí 38,70 procenta.
Vývoj po minulých volbách 2022
V minulých komunálních volbách před čtyřmi lety v Českých Budějovicích zvítězila se ziskem 29,35 procenta hlasů ODS. Na druhém místě skončilo hnutí ANO, pro které hlasovalo 24,02 procenta voličů. Následovalo uskupení Občané pro Budějovice (HOPB), které podpořilo 11,93 procenta hlasujících. Do zastupitelstva se dostalo také hnutí SPD (8,45 procenta), Piráti (6,89 procenta) a uskupení Společně pro Budějovice tvořené KDU-ČSL a TOP 09 (5,41 procenta).
Koaliční smlouvu po volbách podepsali zástupci ODS, Společně pro Budějovice, Pirátů a Jihočechů 2012 (součástí koalice se stal Martin Maršík, který kandidoval na listině HOPB, avšak byl nominován Jihočechy 2012). Koalice v zastupitelstvu disponovala většinou 23 hlasů ze 45. Primátorkou byla zvolena Dagmar Škodová Parmová (tehdy ODS), která se stala první ženou v této funkci v historii města. ODS v jedenáctičlenné radě obsadila sedm míst včetně pozic tří náměstků. Dva členy rady včetně jednoho náměstka získalo uskupení Společně pro Budějovice, jednu pozici náměstkyně obsadili Piráti a jedno místo v radě připadlo Jihočechům 2012.
V říjnu 2024 koalice ztratila většinu poté, co ji opustili Piráti. V zastupitelstvu už totiž disponovala pouze dvaceti křesly. Piráti svůj krok zdůvodnili tím, že se jejich názory liší od postojů vedení města. Koalice se nicméně rozhodla pokračovat i bez nadpoloviční většiny v zastupitelstvu s tím, že potřebné hlasy bude shánět u opozičních zastupitelů. Agendu pirátské náměstkyně si rozdělila primátorka s dalšími náměstky.
K další podstatné změně došlo na konci roku 2025, kdy čtrnáct ze šestnácti zastupitelů zvolených za ODS odešlo do nového hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Občanské demokraty opustila i primátorka a její tři náměstci. I přes tuto změnu ale radniční koalice nadále pokračovala.
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