Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Husinecká nádrž se ve čtvrtek dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v Česku vyschl. Důvodem je extrémní nedostatek srážek a to, že přehrada dosud vypouštěla víc vody, než činil přítok, čímž zlepšovala průtok v řece Blanice. Voda klesla na minimální provozní úroveň 515,33 metru nad mořem, což je o sedm metrů níže než běžná hladina. Oznámil to ředitel závodu Horní Vltava státního podniku Povodí Vltavy Jiří Baloun.

„Spotřeboval se zásobní prostor. Ještě je naplněn prostor stálého nadržení, kde se voda drží trvale,“ sdělil Baloun. Objem zásobního prostoru přehrady přesahuje dva miliony metrů krychlových vody. Dosud nádrž vypouštěla zhruba 400 litrů za sekundu, teď do Blanice teče zhruba poloviční množství vody.

Podrobnosti připravujeme.

Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody
Téměř vyschlá vodní nádrž Husinec na řece Blanici v Jižních Čechách, 7. 10. 2026

Výběr redakce

Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok

Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok

před 10 mminutami
V Rusku hoří závod s datovým centrem, Kyjev hlásí mrtvé

V Rusku hoří závod s datovým centrem, Kyjev hlásí mrtvé

před 14 mminutami
Pro kamion uvázlý pod mostem v Praze vyjede vyprošťovací tank

Pro kamion uvázlý pod mostem v Praze vyjede vyprošťovací tank

před 30 mminutami
Izrael neustoupil. Britský konzulát v Jeruzalémě ukončuje činnost

Izrael neustoupil. Britský konzulát v Jeruzalémě ukončuje činnost

před 57 mminutami
Během víkendu přijde ochlazení a déšť

Během víkendu přijde ochlazení a déšť

před 1 hhodinou
Nový Zéland po dekádách apatie zbrojí

Nový Zéland po dekádách apatie zbrojí

před 2 hhodinami
Češi chtějí bydlet ve vlastním. Dostupnost je ale nejhorší v EU

Češi chtějí bydlet ve vlastním. Dostupnost je ale nejhorší v EU

před 3 hhodinami
Při útocích na mezinárodní letiště v Saúdské Arábii zemřeli tři lidé

Při útocích na mezinárodní letiště v Saúdské Arábii zemřeli tři lidé

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok

Husinecká nádrž se ve čtvrtek dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v Česku vyschl. Důvodem je extrémní nedostatek srážek a to, že přehrada dosud vypouštěla víc vody, než činil přítok, čímž zlepšovala průtok v řece Blanice. Voda klesla na minimální provozní úroveň 515,33 metru nad mořem, což je o sedm metrů níže než běžná hladina. Oznámil to ředitel závodu Horní Vltava státního podniku Povodí Vltavy Jiří Baloun.
před 10 mminutami

Pro kamion uvázlý pod mostem v Praze vyjede vyprošťovací tank

Kamion uvázlý ve středu pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici se pokusí vytáhnout vyprošťovací tank. Předchozí pokusy o vyproštění totiž nebyly úspěšné. Médiím to sdělil mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Vůz převážel na podvalníku vrtnou soupravu, která se při nehodě poškodila. Výši škod zatím hasiči neuvedli. Nikdo se při nehodě nezranil.
před 30 mminutami

Rychlost i jednoduchost. Spotřebitelské spory častěji míří k mimosoudnímu řešení

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) je součástí tuzemského právního řádu už více než deset let. Podle ministerstva průmyslu a obchodu se za tu dobu stalo důležitým nástrojem ochrany spotřebitelů a dostupnou alternativou k soudnímu řízení. Spotřebiteli umožňuje, aby v případě, kdy se domnívá, že jej podnikatel poškodil nebo nedostál svým závazkům, mohl zahájit řízení s cílem dospět ke smírnému urovnání sporu.
před 1 hhodinou

Během víkendu přijde ochlazení a déšť

Po teplém začátku týdne se o víkendu v Česku ochladí a zaprší. Maximální teploty se v pátek proti předchozím dnům výrazně propadnou – až zhruba o deset stupňů na deset až 15 stupňů Celsia. Podobné pak budou v sobotu i neděli. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Už během čtvrtka se mohou objevit i bouřky. Déšť či přeháňky se budou vyskytovat také v pátek a o víkendu.
před 1 hhodinou

VideoLékaři z Bulovky pilotně vyjíždějí k vážným případům spolu se záchrankou

Sloužící lékaři z urgentního příjmu pražské nemocnice Bulovka nově vyjíždějí za pacienty v ohrožení života do terénu s posádkami záchranné služby. Jde o pilotní projekt, který slibuje zkrácení prodlev a posílení návaznosti péče. Pokud se osvědčí, mohl by se rozšířit i do dalších zařízení. „Často jezdíme za pacienty v bezvědomí, za těmi, kteří potřebují resuscitační péči,“ popisuje lékař na urgentním příjmu FN Bulovka Vojtěch Ludvík. S pacientem se pak do nemocnice vrací a pokračuje v péči o něj. „V urgentní medicíně bojujeme o čas,“ doplňuje ředitel FN Bulovka a pražských záchranářů Petr Kolouch.
před 1 hhodinou

Češi chtějí bydlet ve vlastním. Dostupnost je ale nejhorší v EU

Pořídit si vlastní bydlení je v Česku nejtěžší z celé EU. Podle indexu prosperity a finančního zdraví je na něj potřeba více než třináct hrubých ročních platů. Celkové podmínky se ale v tuzemsku ve srovnání s Unií paradoxně zlepšují. I přesto však necelá polovina lidí vydá na domácnost přes třicet procent čistých příjmů a jeden z deseti dokonce přes polovinu. Složitá situace se obzvlášť dotýká mladých, ukazují čísla, která zveřejnily Česká spořitelna a portál Evropa v datech.
před 3 hhodinami

Ústavní soud zaměstnává řada návrhů od politiků. Další mohou přibýt

Ústavní soud momentálně řeší osm návrhů podaných politiky. V sedmi případech požadují poslanci a senátoři úpravy zákonů, nařízení nebo vyhlášky. S dalším podnětem přišel prezident Petr Pavel. Soud se také dál zabývá sporem mezi ním a vládou kvůli účasti na summitu NATO v Turecku. Několik politiků avizovalo, že se chystá na soud obrátit ohledně stavebního zákona nebo nových pravidel pro státní zaměstnance.
před 12 hhodinami

VideoVláda chce změnit systém ochrany dětí, pravidla se mají sjednotit

Vláda chystá zákony, od kterých si slibuje větší bezpečí dětí. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) chce sjednotit pravidla, dle kterých se odebírají děti z problémových rodin. A chce prosadit také vznik nového centrálního úřadu. Změna čeká taky justici – soudci by při svěřování do péče měli víc přihlížet třeba k násilí v domácnostech. Klokánky a další zařízení pro děti s potřebou okamžité pomoci návrhy kritizují. Obávají se možného krachu. Už teď je přitom podle předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hany Kupkové kapacita příslušných zařízení pro děti nedostačující. Zároveň případů týraných nebo zneužívaných dětí přibývá – za posledních pět let vzrostl jejich počet o padesát procent.
před 13 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

před 15 hhodinami
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

před 16 hhodinami
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

včera v 07:00
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026