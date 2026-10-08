Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok

Husinecká nádrž se ve čtvrtek dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v Česku vyschl. Důvodem je extrémní nedostatek srážek a to, že přehrada dosud vypouštěla víc vody, než činil přítok, čímž zlepšovala průtok v řece Blanice. Voda klesla na minimální provozní úroveň 515,33 metru nad mořem, což je o sedm metrů níže než běžná hladina. Oznámil to ředitel závodu Horní Vltava státního podniku Povodí Vltavy Jiří Baloun.
„Spotřeboval se zásobní prostor. Ještě je naplněn prostor stálého nadržení, kde se voda drží trvale,“ sdělil Baloun. Objem zásobního prostoru přehrady přesahuje dva miliony metrů krychlových vody. Dosud nádrž vypouštěla zhruba 400 litrů za sekundu, teď do Blanice teče zhruba poloviční množství vody.
Podrobnosti připravujeme.