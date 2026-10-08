ČT odvysílá předvolební Superdebatu

Česká televize ve čtvrtek večer od 20:07 odvysílá Superdebatu předsedů a zástupců politických uskupení o vztazích mezi obecní, městskou a celostátní politikou, řešení společných problémů a vizí. Pozvání do diskuse moderované Marcelou Augustovou přijali Igor Červený (Motoristé), Benjamin Činčila (KDU-ČSL), Karel Havlíček (ANO), Jiří Havránek (ODS), Tomio Okamura (SPD), Jiří Pospíšil (TOP 09), Vít Rakušan (STAN) a Kateřina Stojanová (Piráti).
Do Superdebaty České televize o vztazích mezi obecní, městskou a celostátní politikou bude pozváno osm předsedů relevantních kandidujících politických stran a hnutí. Česká televize v Superdebatě zohlední váhu těchto subjektů v hlavních orgánech zastupitelské demokracie, významnost zastoupení v některé z komor Parlamentu, relevantní podporu zjištěnou v průzkumech volebního potenciálu pro předchozí čtyři debaty ČT z největších měst ČR a případnou opakovanou účast zástupců těchto subjektů. Platí podmínka, že žádný z pozvaných diskutujících se neúčastní jako kandidát obecních či senátních voleb.
Zdroj: Dramaturgický plán pořadů České televize v souvislosti s volbami do Senátu a zastupitelstev obcí v roce 2026